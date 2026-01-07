গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰ: আধাৰশিলা অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰি প্ৰতিবাদত নামিব অধিবক্তা সমাজ

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰ: আধাৰশিলা অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰি প্ৰতিবাদত নামিব অধিবক্তা সমাজ
১১ জানুৱাৰীত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ প্ৰস্তাৱিত এলেকাত সংহত ন্যায়িক আদালত চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব ।
Published : January 7, 2026 at 10:48 PM IST
গুৱাহাটী: কোনেও নেৰে নিজৰ পক্ষ । ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ পাছতো চৰকাৰ নাচোৰবান্দা । উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহললৈ স্থানান্তাৰিত কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ।
আনহাতে, ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে অধিবক্তা সমাজৰো অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ । ১১ জানুৱাৰীত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ প্ৰস্তাৱিত এলেকাত সংহত ন্যায়িক আদালত চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব । কিন্তু এই কাৰ্যসূচী বৰ্জন কৰাৰ উপৰি সিদিনা প্ৰতিবাদত নামিব অধিবক্তা সমাজ । এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এচ'ছিয়েছনে ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এচ'ছিয়েছনৰ ৬ জানুৱাৰীত হোৱা সাধাৰণ সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এচ'ছিয়েছনৰ সভাপতি কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক গিৰিণ পেগুৱে এক বিবৃতিযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁলোকে কয় যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এচ'ছিয়েছনে লোৱা নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল আছে । এচ'ছিয়েছনো ৰংমহলত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে । যাৰ বাবে এচ'ছিয়েছনো আধাৰশিলা স্থাপনৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । বাৰ এচ'ছিয়েছনৰ সকলো সদস্যক চৰকাৰী সেই কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থকাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ।
আনহাতে ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এচ'ছিয়েছনো অনশন কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব । ক্ৰমে ৮ জানুৱাৰী, ৯ জানুৱাৰী আৰু ১১ জানুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পুৰণি ভৱনৰ সন্মুখত অধিবক্তা সমাজে অনশন কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভণিৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ অধিবক্তা সমাজে বিৰোধিতা কৰি আহিছে । অলপতে এই স্থানান্তৰৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰসংগত অধিবক্তাসকলৰ মাজত এক ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াও অনুষ্ঠিত হৈছিল । য'ত গৰিষ্ঠসংখ্যকেই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।
উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থানান্তৰ কৰাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদ জনাই বাৰ এচ'ছিয়েছনে দীর্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল যদিও চৰকাৰে এই প্ৰতিবাদক গুৰুত্ব নিদিলে । অধিবক্তা সমাজৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ পাছতো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰ সাজু হৈছে । ১১ জানুৱাৰীত স্থাপন কৰা হ'ব আধাৰশিলা । পুনৰ ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে অধিবক্তা সমাজ ।
