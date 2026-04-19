প্ৰসংগ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক : প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

বৰ্তমান দেশজুৰি চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 11:00 PM IST

গুৱাহাটী : সংসদত শুকুৰবাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক পাৰিত নোহোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ব্যাপক বিতৰ্ক আৰু চৰ্চা হৈছে । বিধেয়কখনৰ সমৰ্থন আৰু বিৰোধিতা কৰি শাসক আৰু বিৰোধীয়ে পৰস্পৰে পৰস্পৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । বিজেপিয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰা বাবে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে বিধেয়কখনৰ আলম লৈ কূটকৌশল ৰচনা কৰা বুলি বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । দুয়ো পক্ষই বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিজৰ নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰি পৰস্পৰক সমালোচনা কৰিছে ।

ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিতো এই সন্দৰ্ভত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে । এফালে কংগ্ৰেছে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে আৰু আনফালে বিজেপিয়ে নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছে । এনে বিতৰ্ক আৰু চৰ্চাৰ মাজতে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যম যোগৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা মুখ্যমন্ত্রীয়ে দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে কয়, "Gerrymandering শব্দটো অপৰিপক্ক কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে অসমৰ সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক অগ্ৰাহ্য কৰিবলৈ আৰু দেশবাসীক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । কংগ্ৰেছৰ এই অপপ্ৰচাৰত ভোল নাযাব ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমৰ সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণ কোনো ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ নহয়, বৰং বহু দশকৰ ৰাজনৈতিক অৱহেলা আৰু ভোট-বেংকৰ নামত হৈ থকা তুষ্টিকৰণৰ পাছত এক বহুদিনীয়া প্ৰয়োজনীয় সংশোধন । এই সংশোধনে প্ৰকৃততে অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু অনুপ্ৰৱেশৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা আমাৰ সভ্যতা-সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰাৰ দিশত এক ব্যৱস্থা হিচাপেও কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বহু বছৰ ধৰি, বিশেষকৈ নামনি অসমত নিয়ন্ত্ৰণহীন জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে সমষ্টিসমূহৰ ৰূপ সলনি কৰি পেলাইছিল । কিন্তু কংগ্ৰেছ এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ হৈ আছিল । ইয়াৰ কাৰণ এই পৰিৱৰ্তিত জনগাঁথনি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী স্বাৰ্থৰ বাবে উপকাৰী আছিল । সমস্যা তেতিয়াহে সৃষ্টি হৈছিল, এতিয়া নহয় ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "আজি যেতিয়া বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ স্বাৰ্থত সমষ্টিৰ সীমাসমূহ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, সেই একেই বামপন্থীৰ সমৰ্থনপুষ্ট কংগ্ৰেছ নেতাসকলেই Gerrymandering বুলি ক'বলৈ উঠি-পৰি লাগিছে । এই যুক্তি দুৰ্বল আৰু সম্পূৰ্ণ ভণ্ডামি । তেওঁলোকৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই । তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাকহে ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে যি তেওঁলোকক ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰি আহিছিল । সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সমতা আৰু থলুৱা অসমীয়াৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব সুৰক্ষিত কৰা । এই প্ৰক্ৰিয়াই অসমৰ মাটি, সংস্কৃতি, ভাষা আৰু পৰিচয়ৰ সৈতে সংপৃক্ত ভূমিপুত্ৰসকল যাতে নিজৰ ৰাজ্যতেই ৰাজনৈতিকভাৱে পিছপৰি নাযায় সেয়া নিশ্চিত কৰিছে । প্ৰকৃত সত্যটো একেবাৰেই সৰল । সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰা লোকসকল আচলতে অসুবিধাত পৰিছে কাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াই তেওঁলোকে পূৰ্বতে অসমক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দি শোষণ কৰা অসমতাৰ প্ৰণালীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।"

