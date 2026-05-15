আমেৰিকাৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সঁজাতি দলৰ যোৰহাট ভ্ৰমণ

আমেৰিকাৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সঁজাতি দলৰ যোৰহাট ভ্ৰমণ
বিদেশী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমনকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা ৷
Published : May 15, 2026 at 7:50 PM IST
যোৰহাট: শুকুৰবাৰে যোৰহাট জিলাত উপস্থিত হয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কলকাতাস্থিত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এটা সঁজাতি দল ৷ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি জিলাখনত উপস্থিত হয় দলটো ৷
দলটোৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আহে ডেপুটি কনছুলাৰ ছেকচন আৰু আমেৰিকান চিটিজেন ছাৰ্ভিচেছৰ মুৰব্বী মেথিও ৱেইটজ আৰু আমেৰিকান চিটিজেন ছাৰ্ভিছেজৰ এল ই চুপাৰভাইজৰ এগনেছ বাৰ্মা ৷ এই দুজনীয়া দলটোৰ সৈতে শুকুৰবাৰে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ এক গুৰুত্বপুৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কক্ষত জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক, মৰিয়নী সমজিলা আয়ুক্ত, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত তথা যোৰহাট জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত(স্বাস্থ্য), সহকাৰী আয়ুক্ত, যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক, অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ উপ-নিয়ন্ত্ৰক, জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ জিলা প্ৰকল্প বিষয়া আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক তথা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
সভাত যোৰহাট জিলাখনৰ সামগ্ৰিক অবয়ব, জিলাখনৰ স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহ আৰু বিপদ সংকুলতা, যোৰহাট জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তুতিৰ আদি বিষয় ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।
তদুপৰি দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱা এছডিআৰএফ(SDRF), অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা, অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা দল আদিয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তুতি, স্থলসেনা, বায়ুসেনা, কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আদিৰ সৈতে গঢ়ি তোলা সমন্বয় ব্যৱস্থাৰ লগত জৰুৰীকালীন অনুশীলন, প্ৰশিক্ষণ, দুৰ্বল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱামুখী প্ৰতিষ্ঠানৰ সুৰক্ষা বিষয়ৰ দৰে সামৰ্থ বিকাশৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় । ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে তথ্য বিনিময়, যোৰহাট জিলালৈ অহা বিদেশী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে বৈঠকখনিত আলোচনা কৰা হয় । এই বৈঠকে জিলাখনলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি সচেতন ৰাইজে মতপ্ৰকাশ কৰিছে ।
