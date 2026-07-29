নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ: দীর্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰিবলৈ আহ্বান
দূৰাৰোগ্য বেমাৰত আক্ৰান্ত নির্মাণ শ্রমিক চিকিৎসা সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ ।
Published : July 29, 2026 at 5:05 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ শ্ৰম বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক সন্থাই বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত বুধবাৰে এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । সদৌ অসম নির্মাণ শ্রমিক সন্থাৰ উদ্যোগত লখিমপুৰৰ জিলাৰ তিনিটা নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী পুৰণৰ বাবে লখিমপুৰ নগৰৰ চিডি ৰোডত থকা জিলা শ্ৰম বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণাৰে উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে ।
তেওঁলোকৰ দীর্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ নকৰাৰ লগতে চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী পাবলগীয়া সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বাবে শ্ৰম বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এনেদৰে প্ৰতিবাদ জনায় । জিলাখনৰ আটাইকেইটা শ্ৰম কাৰ্যালয়ৰ পঞ্জীয়নভুক্ত শ্রমিকসকলে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত নিৰ্মাণ শ্রমিক সন্থাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক সত্যৰঞ্জন দাসে কয়, " শ্ৰমিকসকলে আবেদন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ লাভৰ পৰা দীৰ্ঘদিনধৰি বঞ্চিত হৈ আছে । ব'ৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ছাত্র-ছাত্রীসকলক প্ৰদান কৰা শিক্ষা বৃত্তি, চিকিৎসা সাহার্য, বিবাহ সাহার্য, পেঞ্চন, মৃত্যু সাহার্যকে ধৰি বিভিন্ন আবেদন পত্ৰৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি শ্ৰমিকসকল ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে । বৃদ্ধ পেঞ্চন লাভ কৰা শ্রমিককেইজনো দুবছৰে পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । দূৰাৰোগ্য বেমাৰত আক্ৰান্ত হোৱা নির্মাণ শ্রমিকসকল আজিলৈকে চিকিৎসা সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । লগতে নিয়মিতভাৱে পাবলগীয়া পেঞ্চনাৰসকলৰ পেঞ্চন বন্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । গতিকে শ্রমিকসকলৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰি আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব ।"
তেওঁলোকে দূৰাৰোগ্য বেমাৰৰ চিকিৎসা সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আয়ুস্মান কার্ড সংলগ্ন কৰা ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে বাতিল কৰাৰ লগতে নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ চিকিৎসা সাহাৰ্য পূৰ্বৰ কল্যাণ ব'ৰ্ডৰ নীতি অনুসৰি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় । নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ সকলো সাহাৰ্য পূৰ্বৰ নীতি আনুসৰি প্ৰদান কৰিবলৈও তেওঁলোকে দাবী জনায় ।
২০১০ চনৰ পৰা ২০২০ চনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন হোৱা শ্রমিকৰ লেবাৰ কাৰ্ডৰ বয়স অনুসৰি পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে এইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ বয়স বাধ্যতামূলক কৰাটো বিবেচনা কৰাৰ দাবীৰে ৰাজ্যৰ শ্ৰম আয়ুক্ত আৰু সদস্য সচিবলৈ এখন স্মাৰক পত্র প্ৰেৰণ কৰে ।
উল্লেখ্য আজি এনে বিভিন্ন দাবী পুৰণৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নতুন দিল্লীৰ তালকাটোৰা ষ্টেডিয়ামত বিশাল শ্ৰমিক সংগঠনৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সেই শ্ৰমিক সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি লখিমপুৰত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক সন্থাই এই প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:উজনিৰ জলপ্ৰলয়ক লৈ সদনত ঐক্যবদ্ধ শাসক-বিৰোধী : প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে আগবঢ়াব এমাহৰ দৰমহা
বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহাৰ্যৰ বাবে দৰং শিল্পী সমাজৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ