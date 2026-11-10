শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ, দাবী পূৰণ নহ'লে তলা লগোৱাৰ সকীয়নি শ্ৰমিকৰ

শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ, দাবী পূৰণ নহ'লে তলা লগোৱাৰ সকীয়নি শ্ৰমিকৰ
শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে সঞ্চিত ধন অন্য শিতানত খৰচ কৰাৰ বিৰোধিতা শ্ৰমিকসকলৰ । শ্ৰম আয়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ ।
Published : November 10, 2026 at 4:55 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে সঞ্চিত ধন অন্য শিতানত খৰচ কৰা কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত মঙলবাৰে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উত্তাল কৰি তোলে । গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সমবেত হৈ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ দাবীত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰৰ শোষণ বঞ্চনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনায় । সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্ত ভাস্কৰ মিলিৰ যোগেদি শ্ৰম আয়ুক্ত তথা অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য সচিবলৈ স্মাৰক পত্র প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ দাবীসমূহ পূৰণ নহ'লে শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তলা বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত শ্ৰম আয়ুক্তৰে আলোচনাত বহাৰ দাবী জনায় ।
সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক মদন তালুকদাৰে কয়, "নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকা সম্পৰ্কত ইউনিয়নে উদ্বেগ প্রকাশ কৰি ১৪ অক্টোবৰত শ্ৰম আয়ুক্তলৈ এখন পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল । এই পত্ৰৰ জৰিয়তে কল্যাণ পৰিষদে ৩ অক্টোবৰত জাৰি কৰা জাননী সন্দৰ্ভত অৱগত কৰোৱা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ পেঞ্চনৰ সমস্যাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কত অৱগত কৰোৱা হৈছিল । কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিলে । কল্যাণ পৰিষদে সৃষ্টি কৰা সমস্যাবোৰৰ কাৰণে শ্ৰমিকৰ নাম পঞ্জীয়নকে ধৰি প্ৰায় সকলো কাম-কাজ বন্ধ হৈ পৰিছে । ফলত বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ পৰা । শ্রমিকসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে বহুবাৰ আন্দোলন কৰাৰ লগতে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"
তালুকদাৰে কয়,"শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা তথা কল্যাণৰ বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি আহি শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদে শাসকীয় দলৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে কাম কৰিবলৈ লোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে । শেহতীয়াভাৱে কল্যাণ পৰিষদৰ সভাৰ কোনো অনুমতি বা সভাত আলোচনা নকৰাকৈ অগণতান্ত্রিভাৱে শ্রমিকৰ হিত, লাভবোৰৰ নাম সলনি কৰা কাৰ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইয়াৰ উপৰি নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বিপৰীতে পৰিষদৰ ধন অন্য শিতানত খৰচ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।"
শেষত তেওঁ কয়,"সদৌ অসম নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নৰ আন্দোলনৰ ফলতে অসমত নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল । কিন্তু এই পৰিষদখনে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে কাম কৰিবলৈ লোৱাটো অতিকৈ গৰ্হিত । আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ।"
ইফালে স্মাৰক পত্র গ্ৰহণ কৰি সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্ত ভাস্কৰ মিলিয়ে কয়,"শ্ৰমিকসকলে নিজৰ প্ৰাপ্যসমূহ যথা সময়ত নোপোৱা বাবে মই অতিকৈ দুঃখিত । ফিল্ড অফিচাৰ হিচাপে আমি সুবিধা লাভৰ আবেদন সমূহ পঠাই দিও। কিন্তু কিবা মেৰপেচত সেইবোৰ বহুত দিনলৈ মুকলি নহয় । এইক্ষেত্রত উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিব ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে বিষয়াগৰাকীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রত নিজৰ অসহায়তা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শ্ৰমিকৰ দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্র সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা আঠ লাখৰো অধিক । আনহাতে পঞ্জীয়ন নকৰা শ্ৰমিকৰ সংখ্যাৰ হিচাপত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ১৫ লাখৰো অধিক ।