ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ হ'ব ভাৰাঘৰ

চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনিৰ অধীনত ১২ টা এপাৰ্টমেণ্টৰ আধাৰশিলা আৰু ভূমি পূজন সম্পন্ন হয় ।

Assam rental housing scheme
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাড়াঘৰ আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ এপাৰ্টমেণ্ট (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : গুৱাহাটীৰ পাছতে ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ চহৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় চহৰ । ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে বিবেচিত হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰ । অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ আৰু শেহতীয়াকৈ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় স্থাপন হোৱাত ডিব্ৰুগড় চহৰখন ব্যৱসায়ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ উঠিছে ।

উত্তৰ-পূবৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে বিবেচিত হোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰথমবাৰলৈ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনি । এই আঁচনিখনে চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে সু-খবৰ কঢ়িয়াই আনিব ।

ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ হ'ব ভাড়াঘৰ (ETV Bharat)

প্ৰায় ৩ কোটি ৫০ লাখ টকা ব্যয়েৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনিৰে আৱাস গৃহ । সেয়ে বুধবাৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ উপস্থিতিত অসম ৰাজ‍্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ উদ্যোগত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনিৰ অধীনত আবাস গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু ভূমি পূজন কৰা হয় ।

Assam rental housing scheme
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ভাড়াঘৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, অসম ৰাজ‍্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ অধ‍্যক্ষ পুলক গোঁহাই আৰু উপাধ‍্যক্ষ সুভাষ দত্তকে ধৰি বহু কেইজন ব্যক্তি ।‌

Assam rental housing scheme
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাড়াঘৰ আঁচনিৰ অধীনত ১২ টা এপাৰ্টমেণ্ট নিৰ্মাণ হ'ব (ETV Bharat)

দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰথমবাৰলৈ এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আজি ৩ কোটি ৫০ লাখ টকা ব্যয়েৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত আটকধুনীয়া ১২ টা এপাৰ্টমেণ্ট থকা গৃহ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ । ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বৰ্ধিত কামসমূহ লক্ষ্য ৰাখি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় হ'ল, বিধানসভাৰ কাম চলি আছে । গতিকে বিষয়াসকলৰ বাবে যথেষ্ট গৃহৰ প্ৰয়োজন হ'ব । সেয়ে এই গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :অসমত উৎপাদিত মিথানল ক্ৰয় কৰিব জাৰ্মানৰ কোম্পানীয়ে, প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ব্যৱহাৰ

TAGGED:

GOVT EMPLOYEE RENTAL HOUSING SCHEME
DIBRUGARH
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM STATE HOUSING BOARD
ASSAM RENTAL HOUSING SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.