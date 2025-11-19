ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ হ'ব ভাৰাঘৰ

ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ হ'ব ভাৰাঘৰ
চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনিৰ অধীনত ১২ টা এপাৰ্টমেণ্টৰ আধাৰশিলা আৰু ভূমি পূজন সম্পন্ন হয় ।
Published : November 19, 2025 at 7:54 PM IST
ডিব্ৰুগড় : গুৱাহাটীৰ পাছতে ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ চহৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় চহৰ । ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে বিবেচিত হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰ । অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ আৰু শেহতীয়াকৈ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় স্থাপন হোৱাত ডিব্ৰুগড় চহৰখন ব্যৱসায়ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ উঠিছে ।
উত্তৰ-পূবৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে বিবেচিত হোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰথমবাৰলৈ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনি । এই আঁচনিখনে চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে সু-খবৰ কঢ়িয়াই আনিব ।
প্ৰায় ৩ কোটি ৫০ লাখ টকা ব্যয়েৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনিৰে আৱাস গৃহ । সেয়ে বুধবাৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ উপস্থিতিত অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ উদ্যোগত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাৰাঘৰ আঁচনিৰ অধীনত আবাস গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু ভূমি পূজন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পুলক গোঁহাই আৰু উপাধ্যক্ষ সুভাষ দত্তকে ধৰি বহু কেইজন ব্যক্তি ।
দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰথমবাৰলৈ এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আজি ৩ কোটি ৫০ লাখ টকা ব্যয়েৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত আটকধুনীয়া ১২ টা এপাৰ্টমেণ্ট থকা গৃহ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ । ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বৰ্ধিত কামসমূহ লক্ষ্য ৰাখি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় হ'ল, বিধানসভাৰ কাম চলি আছে । গতিকে বিষয়াসকলৰ বাবে যথেষ্ট গৃহৰ প্ৰয়োজন হ'ব । সেয়ে এই গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে ।"
