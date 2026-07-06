অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল ! পানী বাঢ়িলে ওপৰলৈ, কমিলে তললৈ নামি যোৱা কলিযুগৰ খুঁটাবিহীন ‘ৰামসেতু’
এইখন অসমৰেই খবৰ এয়া ৷ পঢ়ক সবিশেষ-
Published : July 6, 2026 at 1:31 PM IST
সোণাপুৰ: জানকীক উদ্ধাৰৰ বাবে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই সাগৰত সেতু বান্ধিছিল । ধৰ্মগ্ৰন্থ ৰামায়ণৰ মতে, বান্দৰ সেনাৰ নল আৰু নীলে স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰকেই কোনো খুঁটা নোহোৱাকৈয়ে শিলবোৰ পানীত ওপঙি উঠিছিল ।
একবিংশ শতিকাত বহি আমি হয়তো সেয়া কেৱল কল্পনাহে কৰিব পাৰো, কিন্তু তেনে এক দৃশ্যই এতিয়া বাস্তৱ ৰূপ পাইছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াত ।
চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ সঁহাৰিলৈ বাট নোচোৱাকৈয়ে নিজ ডিমৰীয়াৰ একাংশ উদ্যমী ৰাইজে থাৰ্মক’ল আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে কলিযুগৰ এক আধুনিক ওপঙা সেতু ! আজিৰ আধুনিক বিজ্ঞানৰ যুগত এয়া কল্পনা যেন লাগিলেও, ঠিক তেনে এক আচৰিত আৰু প্ৰশংসনীয় কাণ্ডকেই বাস্তৱায়িত কৰি দেখুৱালে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নিজডিমৰীয়াৰ ৰাইজে ।
চৰকাৰী অনুদান বা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ সহায়লৈ বাট নোচোৱাকৈয়ে জিলাখনৰ দুৰুঙৰ সমীপৰ নিজ ডিমৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে ‘দিয়ং বিল’ৰ (জিয়ং বিল) ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এক অভিনৱ খুঁটাবিহীন ওপঙা দলংখন ।
- কেনেকৈ সম্ভৱ হ’ল এই অসম্ভৱ কাৰ্য
অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল কাৰক - তাকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে স্থানীয় যুৱক আপন দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে । মাছ ভৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা থাৰ্মক’লৰ কাৰ্টন আৰু বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি এই বিশেষ দলংখন সাজি উলিওৱা হৈছে ।
আচৰিত কথাটো হ’ল, এই দলংখনত কোনো খুঁটা নাই ! পানী বাঢ়িলে দলংখন নিজে নিজে ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু পানী কমিলে তললৈ নামি যায় । গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ দান-বৰঙণি তথা আপন দাসৰ নিজা ধন খৰচ কৰি এই অভিনৱ প্ৰযুক্তিৰে দলংখন সাজি উলিওৱা হৈছে ৷
- বিপদসংকুল যাত্ৰাৰ পৰা সকাহ, কিন্তু এতিয়াও নাই পূৰ্ণ সুৰক্ষা
দলংখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছত প্ৰায় ১৫০০ৰো অধিক জনসংখ্যা থকা গাঁওখনৰ দুয়োটা চুবুৰীৰ মাজত যোগাযোগ সহজ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজ তথা স্কুলীয়া কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বাঁহৰ সাঁকোৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল । আনকি অতীতত ইয়াত নাও বুৰি যোৱাৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনাও ঘটিছিল ।
নতুন দলংখনে সকাহ দিছে যদিও এতিয়াও সুৰক্ষাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । মূল নিৰ্মাতা আপন দাসে জানিবলৈ দিয়া মতে, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দলংখনৰ দুয়োপাৰত সুৰক্ষা নেট লগোৱাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন আছে ।
- ৰাইজৰ মতামত
এই দলংখন সন্দৰ্ভত আপন দাসে কয়, ‘‘মই প্ৰায় দুই-তিনিদিনৰ ভিতৰতে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছো ৷ আগতে ইয়াত সাঁকো আছিল, তেতিয়া বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ সেয়ে সকলোৰে সুবিধাৰ্থে এই ৰাইজৰ সহযোগত এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ এই দলংখনৰ বৈশিষ্ট হ’ল ইয়াত কোনো খুঁটা নাই ! পানী বাঢ়িলে দলংখন নিজে নিজে ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু পানী কমাৰ লগে লগে দলংখন তললৈ নামি যায় । এই দলংখন সাজিবলৈ প্ৰায় ৭০-৮০টা কাৰ্টনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷’’
আনহাতে, গাঁৱৰ এজন জ্যেষ্ঠ লোকে কয়, ‘‘আমাৰ বিধায়ক তপন দাস ৷ তেখেতে আমা কথা দিছে যে তেওঁ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিব ৷ আমিও আশা কৰি আছো ৷ পূৰ্বতে এই নদীত নাও বুৰি কেবাটাই শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল ৷ সেয়ে এই ঠাইখিনিত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আমি বিধায়ক তথা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ৷’’
- বিধায়কলৈ আহ্বান
উত্তৰ-পূব ডিমৰীয়া গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক বীৰবাসী মণ্ডলে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক জৰুৰীভাৱে এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আবেদন জনাইছে । আত্মনিৰ্ভৰশীল তথা কষ্টসহিষ্ণু ৰাইজৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় - বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগত থাৰ্মক’লৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা এইসকল লোকৰ বাবে চৰকাৰে এখন স্থায়ী পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবনে ? স্থানীয় বিধায়ক তথা গড়কাপ্তানী বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, সেয়া অনাগত সময়তহে হ’ব লক্ষ্যণীয় ।