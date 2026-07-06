ETV Bharat / state

অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল ! পানী বাঢ়িলে ওপৰলৈ, কমিলে তললৈ নামি যোৱা কলিযুগৰ খুঁটাবিহীন ‘ৰামসেতু’

এইখন অসমৰেই খবৰ এয়া ৷ পঢ়ক সবিশেষ-

CONSTRUCTION FLOATING BRIDGE
নিৰ্মাণ হ’ল কলিযুগৰ ‘ৰামসেতু’ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 1:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: জানকীক উদ্ধাৰৰ বাবে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই সাগৰত সেতু বান্ধিছিল । ধৰ্মগ্ৰন্থ ৰামায়ণৰ মতে, বান্দৰ সেনাৰ নল আৰু নীলে স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰকেই কোনো খুঁটা নোহোৱাকৈয়ে শিলবোৰ পানীত ওপঙি উঠিছিল ।

একবিংশ শতিকাত বহি আমি হয়তো সেয়া কেৱল কল্পনাহে কৰিব পাৰো, কিন্তু তেনে এক দৃশ্যই এতিয়া বাস্তৱ ৰূপ পাইছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াত ।

থাৰ্মক’ল-বাঁহেৰে ৰাইজে সাজিলে খুঁটাবিহীন পানীত ওপঙা দলং (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ সঁহাৰিলৈ বাট নোচোৱাকৈয়ে নিজ ডিমৰীয়াৰ একাংশ উদ্যমী ৰাইজে থাৰ্মক’ল আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে কলিযুগৰ এক আধুনিক ওপঙা সেতু ! আজিৰ আধুনিক বিজ্ঞানৰ যুগত এয়া কল্পনা যেন লাগিলেও, ঠিক তেনে এক আচৰিত আৰু প্ৰশংসনীয় কাণ্ডকেই বাস্তৱায়িত কৰি দেখুৱালে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নিজডিমৰীয়াৰ ৰাইজে ।

চৰকাৰী অনুদান বা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ সহায়লৈ বাট নোচোৱাকৈয়ে জিলাখনৰ দুৰুঙৰ সমীপৰ নিজ ডিমৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে ‘দিয়ং বিল’ৰ (জিয়ং বিল) ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এক অভিনৱ খুঁটাবিহীন ওপঙা দলংখন ।

CONSTRUCTION FLOATING BRIDGE
ডিমৰীয়াত নিৰ্মাণ হ’ল কলিযুগৰ ‘ৰামসেতু’ (ETV Bharat Assam)
  • কেনেকৈ সম্ভৱ হ’ল এই অসম্ভৱ কাৰ্য

অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল কাৰক - তাকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে স্থানীয় যুৱক আপন দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে । মাছ ভৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা থাৰ্মক’লৰ কাৰ্টন আৰু বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি এই বিশেষ দলংখন সাজি উলিওৱা হৈছে ।

আচৰিত কথাটো হ’ল, এই দলংখনত কোনো খুঁটা নাই ! পানী বাঢ়িলে দলংখন নিজে নিজে ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু পানী কমিলে তললৈ নামি যায় । গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ দান-বৰঙণি তথা আপন দাসৰ নিজা ধন খৰচ কৰি এই অভিনৱ প্ৰযুক্তিৰে দলংখন সাজি উলিওৱা হৈছে ৷

  • বিপদসংকুল যাত্ৰাৰ পৰা সকাহ, কিন্তু এতিয়াও নাই পূৰ্ণ সুৰক্ষা

দলংখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছত প্ৰায় ১৫০০ৰো অধিক জনসংখ্যা থকা গাঁওখনৰ দুয়োটা চুবুৰীৰ মাজত যোগাযোগ সহজ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজ তথা স্কুলীয়া কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বাঁহৰ সাঁকোৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল । আনকি অতীতত ইয়াত নাও বুৰি যোৱাৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনাও ঘটিছিল ।

CONSTRUCTION FLOATING BRIDGE
দুৰুঙৰ সমীপৰ নিজ ডিমৰীয়াৰ দিয়ং বিলৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

নতুন দলংখনে সকাহ দিছে যদিও এতিয়াও সুৰক্ষাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । মূল নিৰ্মাতা আপন দাসে জানিবলৈ দিয়া মতে, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দলংখনৰ দুয়োপাৰত সুৰক্ষা নেট লগোৱাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন আছে ।

  • ৰাইজৰ মতামত

এই দলংখন সন্দৰ্ভত আপন দাসে কয়, ‘‘মই প্ৰায় দুই-তিনিদিনৰ ভিতৰতে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছো ৷ আগতে ইয়াত সাঁকো আছিল, তেতিয়া বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ সেয়ে সকলোৰে সুবিধাৰ্থে এই ৰাইজৰ সহযোগত এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ এই দলংখনৰ বৈশিষ্ট হ’ল ইয়াত কোনো খুঁটা নাই ! পানী বাঢ়িলে দলংখন নিজে নিজে ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু পানী কমাৰ লগে লগে দলংখন তললৈ নামি যায় । এই দলংখন সাজিবলৈ প্ৰায় ৭০-৮০টা কাৰ্টনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷’’

আনহাতে, গাঁৱৰ এজন জ্যেষ্ঠ লোকে কয়, ‘‘আমাৰ বিধায়ক তপন দাস ৷ তেখেতে আমা কথা দিছে যে তেওঁ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিব ৷ আমিও আশা কৰি আছো ৷ পূৰ্বতে এই নদীত নাও বুৰি কেবাটাই শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল ৷ সেয়ে এই ঠাইখিনিত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আমি বিধায়ক তথা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ৷’’

  • বিধায়কলৈ আহ্বান

উত্তৰ-পূব ডিমৰীয়া গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক বীৰবাসী মণ্ডলে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক জৰুৰীভাৱে এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আবেদন জনাইছে । আত্মনিৰ্ভৰশীল তথা কষ্টসহিষ্ণু ৰাইজৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় - বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগত থাৰ্মক’লৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা এইসকল লোকৰ বাবে চৰকাৰে এখন স্থায়ী পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবনে ? স্থানীয় বিধায়ক তথা গড়কাপ্তানী বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, সেয়া অনাগত সময়তহে হ’ব লক্ষ্যণীয় ।

লগতে পঢ়ক : লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আৰম্ভ হ’ল অসমীয়া ভাষাত ঘোষণা

লগতে পঢ়ক : ডেফডিল গ্ৰুপ অৱ ইনষ্টিটিউশ্যন পৰিদৰ্শন তিনি বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানীৰ

TAGGED:

অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল
ডিমৰীয়াত নিৰ্মাণ কলিযুগৰ ৰামসেতু
খুঁটাবিহীন পানীত ওপঙা দলং
বিপদসংকুল যাত্ৰা
CONSTRUCTION FLOATING BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.