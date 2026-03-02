ETV Bharat / state

ৰাস্তাত পুখুৰী ! ১৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমা হাছাওৰ চাৰিলেন পথৰ নিৰ্মাণ

২৭ নম্বৰ লামডিং-শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ পৰিছে মৰণফান্দ ! ১৫ বছৰ ধৰি জাতিংগাৰ পৰা বান্দৰখাল পৰ্যন্ত পথচোৱা বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছে ৷

dilapidated four-lane National Highway in Dima Hasao
১৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমা হাছাওৰ চাৰিলেন পথৰ নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: মৰণফান্দলৈ পৰ্যবসিত হৈছে লামডিং-শিলচৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । বিশেষকৈ লামডিঙৰ পৰা মাইবঙলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ অৱস্থা বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । দীৰ্ঘ দুই দশকৰ পৰা শিলচৰৰ পৰা লামডিঙলৈকে ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰ চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে যদিও এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ।

এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাইবঙৰ ওচৰতে থকা ১.৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য়ৰ টানেলৰ ভিতৰৰ পথত পুখুৰী সদৃশ গাতৰ সৃষ্টি হৈছে । সুৰংগৰ ভিতৰত পথৰ বিভিন্ন অংশ এতিয়া ভাঙি বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছে । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি ইয়াৰ পিছতো পথচোৱা মেৰামতি কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই ।

১৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমা হাছাওৰ চাৰিলেন পথৰ নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ট্ৰাক চালকে কয়, "মই ১৬ বছৰ ধৰি এই পথত ট্ৰাক চলাই আছো; কিন্তু আজিলৈকে লামডিঙৰ পৰা বান্দৰখাললৈকে পথ নিৰ্মাণৰ কাম ৬০ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাইবঙৰ ওচৰতে থকা টানেলৰ ভিতৰত লাইট নজ্বলে । টানেলৰ ভিতৰত পথ পুখুৰী সদৃশ হৈছে ।"

dilapidated four-lane National Highway in Dima Hasao
১৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমা হাছাওৰ চাৰিলেন পথৰ নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

চালকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মই গুৱাহাটীৰ পৰা হাফলং-শিলচৰ-আগৰতলালৈকে এই পথৰে ট্ৰাক চলাই আহিছো ; কিন্তু ১৫ বছৰ ধৰি জাতিংগাৰ পৰা বান্দৰখাল পৰ্যন্ত পথচোৱা বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছে । লামডিঙৰ ওচৰতে যিখন টোল গেট আছে এই গেটখনত নাই খোৱা পানীৰ সুবিধা, নাই শৌচালয় । টোল গেটত চালকৰ পৰা টোল আদায় কৰা হয়; কিন্তু পথ নিৰ্মাণ কৰা নহয় । যাৰ বাবে চালকসকল হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ।"

dilapidated four-lane National Highway in Dima Hasao
১৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমা হাছাওৰ চাৰিলেন পথৰ নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "নাগালেণ্ড,ক'হিমা, অৰুণাচললৈকে চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে; কিন্তু অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ মাজেদি চলি থকা চাৰিলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম যোৱা ১৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ।"

dilapidated four-lane National Highway in Dima Hasao
১৫ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমা হাছাওৰ চাৰিলেন পথৰ নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে লামডিং-শিলচৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাইবঙৰ ওচৰত থকা টানেলৰ ভিতৰত পথচোৱা মেৰামতিৰ বাবে ডি চি আজমেৰা নামৰ নিৰ্মাণ সংস্থাক কামৰ দায়িত্ব ২০২৪ চনৰ আগষ্টত দিয়া হৈছিল যদিও আজিলৈকে পথচোৱা মেৰামতি কৰা নাই । অভিযোগ মতে, ডি চি আজমেৰে ঠিকা ভিত্তিক গুৱাহাটীৰ আন এক নিৰ্মাণ সংস্থাক এই কামৰ দায়িত্ব দিয়ে ।

গুৱাহাটীৰ পৰা অহা এজন চালকে জানিবলৈ দিয়ে যে গুৱাহাটীৰ পৰা লামডিঙলৈকে ৰাস্তা ঠিকেই আছে; কিন্তু লামডিঙৰ পৰা ডিমা হাছাও জিলাৰ মাজেদি যোৱা ৰাস্তাৰ মাজতে ডাঙৰ ডাঙৰ গাতৰ সৃষ্টি হৈছে । টোল গেটত ১৬ চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা ৫৬০ টকা টোল কৰ আদায় কৰা হ'লেও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষ পথটো মেৰামতি কৰাৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি তেওঁ অভেযোগ উত্থাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক:

নিৰ্বাচনেই আহিল, পথৰ গাঁতত নপৰিল এচপৰাও মাটি, পকী পথ অলীক সপোন

এশ বছৰ গৰকিলে এখন গাঁৱে, নহ'ল এটাও পথ পকী

TAGGED:

ডিমা হাছাওৰ পথ
ইটিভি ভাৰত অসম
লামডিং শিলচৰ পথ
ডিমা হাছাও সুৰংগ
বিধ্বস্ত ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.