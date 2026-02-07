ETV Bharat / state

নিৰ্মাণৰ তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই তৰপে তৰপে এৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়

তিনিচুকীয়া জিলাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয়ত চলিছে কি ? চৰকাৰ সলনি হ'লেও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই নিৰ্মাণ ।

ADARSHA VIDYALAYA ITAKHULI
সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 3:27 PM IST

তিনিচুকীয়া: উন্নয়নৰ নামত ঢাক-ঢোল বজোৱা শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ ফোপোলা স্বৰূপ পোহৰলৈ আনিছে তিনিচুকীয়াৰ এখন বিদ্যালয়ে । পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই ২০১৩ চনত নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব'ৰ্ডৰ অধীনৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এক মাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয় মাকুমৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলি ।

কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সলনি হ'ল । বিজেপি চৰকাৰে শাসনলৈ অহাৰ পাছত বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ৬০ শতাংশ আধৰুৱা হৈ বিগত ৮ টা বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থাকিল । বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজ তথা দল-সংগঠনে দাবী জনোৱাত বিদ্যালয়খনৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা এটা ভাগ এৰি অন্য এটা ভাগৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰি চূণ-তেল সানি ২০২৩ চনত তেতিয়াৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ।

সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলি (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়খন মুকলি কৰাৰ পাছত নতুনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভালে সংখ্যক কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে;কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে মুকলি কৰা তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰচোৱা জহি-খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হয় । এৰি পৰিছে দুৱাৰ-খিৰিকীৰ লগতে ওপৰৰ চিলিং ।

বিদ্যালয়খনৰ মাজ ভাগতে আছে এটা প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ খাৱৈ, যাৰবাবে বাৰিষা আহিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলে ভয়-শংকাৰে বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হয় । বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ লগতে আন কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগিতাত যেনেতেনে চলি আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয়খন । বিদ্যালয়খনৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ জনাই আহিছে যদিও কোনোধৰণৰ সুফল লাভ নকৰিলে বুলি এগৰাকী অভিভাৱকে ক্ষোভেৰে কয় ।

ADARSHA VIDYALAYA ITAKHULI
সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলি (ETV Bharat Assam)

এই বিদ্যালয়খন উদ্বোধন কৰাৰ পাছৰে পৰা খবৰ ল'বলৈ তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ এবাৰো আহৰি নাপালে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অভিভাৱক তথা স্থানীয় ৰাইজে । গতিকে এখন কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয় যি ধৰণৰ হ'ব লাগে তেনে ৰূপ দিবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে আছুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

এই সন্দৰ্ভত সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবেন ফুকনে কয়,“ৰাজ্যত শিক্ষা বিভাগৰ যি ফোপোলা স্বৰূপ সেয়া কোনো নতুন কথা নহয় । ক'ৰবাত যদি শিক্ষক নাই,কৰবাত আকৌ পাঠদান দিবলৈ নাই সুবিধাজনক বিদ্যালয়গৃহ । নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীও আছে;কিন্তু নাই প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি ৷"

ADARSHA VIDYALAYA ITAKHULI
সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদান চলি থকাৰ মাজতে ওপৰৰ পৰা চিলিং খহি পৰে । ইয়াতকৈ দুখৰ কথা একো নাই । গতিকে আমি শাসকীয় চৰকাৰখনলৈ দাবী জনাইছো যাতে অনাগত দিনসমূহত অতিসোনকালে এই বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰি ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।”

