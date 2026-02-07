নিৰ্মাণৰ তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই তৰপে তৰপে এৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়

নিৰ্মাণৰ তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই তৰপে তৰপে এৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়
তিনিচুকীয়া জিলাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয়ত চলিছে কি ? চৰকাৰ সলনি হ'লেও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই নিৰ্মাণ ।
Published : February 7, 2026 at 3:27 PM IST
তিনিচুকীয়া: উন্নয়নৰ নামত ঢাক-ঢোল বজোৱা শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ ফোপোলা স্বৰূপ পোহৰলৈ আনিছে তিনিচুকীয়াৰ এখন বিদ্যালয়ে । পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই ২০১৩ চনত নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব'ৰ্ডৰ অধীনৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এক মাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয় মাকুমৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলি ।
কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সলনি হ'ল । বিজেপি চৰকাৰে শাসনলৈ অহাৰ পাছত বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ৬০ শতাংশ আধৰুৱা হৈ বিগত ৮ টা বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থাকিল । বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজ তথা দল-সংগঠনে দাবী জনোৱাত বিদ্যালয়খনৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা এটা ভাগ এৰি অন্য এটা ভাগৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰি চূণ-তেল সানি ২০২৩ চনত তেতিয়াৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ।
বিদ্যালয়খন মুকলি কৰাৰ পাছত নতুনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভালে সংখ্যক কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে;কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে মুকলি কৰা তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰচোৱা জহি-খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হয় । এৰি পৰিছে দুৱাৰ-খিৰিকীৰ লগতে ওপৰৰ চিলিং ।
বিদ্যালয়খনৰ মাজ ভাগতে আছে এটা প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ খাৱৈ, যাৰবাবে বাৰিষা আহিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলে ভয়-শংকাৰে বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হয় । বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ লগতে আন কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগিতাত যেনেতেনে চলি আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয়খন । বিদ্যালয়খনৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ জনাই আহিছে যদিও কোনোধৰণৰ সুফল লাভ নকৰিলে বুলি এগৰাকী অভিভাৱকে ক্ষোভেৰে কয় ।
এই বিদ্যালয়খন উদ্বোধন কৰাৰ পাছৰে পৰা খবৰ ল'বলৈ তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ এবাৰো আহৰি নাপালে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অভিভাৱক তথা স্থানীয় ৰাইজে । গতিকে এখন কেন্দ্ৰীয় আদৰ্শ বিদ্যালয় যি ধৰণৰ হ'ব লাগে তেনে ৰূপ দিবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে আছুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
এই সন্দৰ্ভত সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবেন ফুকনে কয়,“ৰাজ্যত শিক্ষা বিভাগৰ যি ফোপোলা স্বৰূপ সেয়া কোনো নতুন কথা নহয় । ক'ৰবাত যদি শিক্ষক নাই,কৰবাত আকৌ পাঠদান দিবলৈ নাই সুবিধাজনক বিদ্যালয়গৃহ । নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় ইটাখুলিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীও আছে;কিন্তু নাই প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি ৷"
তেওঁ পুনৰ কয়,"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদান চলি থকাৰ মাজতে ওপৰৰ পৰা চিলিং খহি পৰে । ইয়াতকৈ দুখৰ কথা একো নাই । গতিকে আমি শাসকীয় চৰকাৰখনলৈ দাবী জনাইছো যাতে অনাগত দিনসমূহত অতিসোনকালে এই বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰি ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।”