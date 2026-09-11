১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ

১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ
প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ ২০১২-১৩ আৰম্ভ হৈছিল যদিও ২০১৪-১৫ চনত কাম বন্ধ হৈ পৰিছিল ।
Published : September 11, 2026 at 4:53 PM IST
জোনাই : আজিৰ পৰা ১৪ বছৰ পূৰ্বে জোনাইত ঔদ্য়োগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (আইটিআই) স্থাপনৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল । তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এই আইটিআইৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল ।
এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ২০১২-১৩ আৰম্ভ হৈছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে ২০১৪-১৫ চনত নিৰ্মাণ স্থগিত ৰখা হয় । সেই সময়ত ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছিল যদিও বিভাগটোৱে উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নীৰৱতাহে অৱলম্বন কৰিছিল ।
সুদীৰ্ঘ ১০ বছৰৰ পিছত জোনাইত এইবাৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে এই চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৷ ২০১২-১৩ চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হোৱা আইটিআই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কাম বন্ধ হোৱাত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল ৷ দীৰ্ঘদিনৰ পাছত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাত ৰাইজে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ।
কিয় পৰি থাকিল ১০ বছৰ ?
উল্লেখ্য যে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ ছিগা ৰুক্মিণীত নিৰ্মাণ আধৰুৱা হৈ থকা মহকুমাটোৰ একমাত্ৰ ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত স্থাপনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে চাৰি কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছে । ধাৰ্য্যকৃত পুঁজিৰে জোনাই সমজিলাৰ বহু প্ৰত্যাশিত আইটিআইখনৰ ২০১৪ চনৰ ১৩ মাৰ্চত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । ক্ষীৰোদ শইকীয়া আৰু ৰমেন ভূঞা নামৰ ঠিকাদাৰে এই নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিল যদিও ২০১৫ চনৰ মে'ত কাম বন্ধ কৰি ৰাখে । তাৰ পাছৰে পৰা আজিলৈকে প্ৰায় ১০ বছৰ কাল ধৰি ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হোৱা নাছিল ।
মূল্যৱান যন্ত্ৰ চুৰি
কোনো লোকক এই গৃহ চোৱাচিতা কৰিবলৈ নিয়োগ নকৰাত নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহৃত বহু মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতি নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । তদুপৰি এটা বহু মূল্যৱান যন্ত্ৰ চোৰে চুৰি কৰি নিয়া বুলিও স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ।
বহু বছৰ বিৰতিৰ মূৰত চলিত এই বৰ্ষৰ জুলাইৰ পৰা পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাত ৰাইজে এই কাৰ্যক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, " ২০১৪ চনত ইয়াত এখন আইটিআই স্থাপন হোৱাৰ কথা জানিব পাৰি সকলোৱে আনন্দিত হোৱাৰ লগতে চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক আদৰণি জনাইছিল । ২০১৫ চনত ইয়াৰ নিৰ্মাণ কিয় বন্ধ হৈছিল সেয়া জানিব বিচৰাত বিভাগে পলায়নবাদী মানসিকতাৰে উত্তৰ দিয়ে । জোনাইৰ ৰাইজৰ বাবে বহুত ক্ষতি হৈছে । "
জোনাইৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা নাই
তেওঁ পুনৰ কয়, "চৰকাৰে আকৌ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, আমি পুনৰ আদৰণি জনাইছো । জোনাইৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা নাই । সেই বাবে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বিধায়কক আহ্বান জনাইছো এইক্ষেত্ৰত যাতে তদাৰক কৰে । আগতে নিৰ্মাণ নোহোৱা বাবে জোনাইৰ যুৱকসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । নিৰ্মাণত ব্য়ৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰপাতি নষ্ট হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:বিড়ম্বনাৰ পৰা মুক্তি ! অৱশেষত খুমটাইৰ হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড টায়াৰ
শ্বেৰগাঁও : প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশে ৰঙীণ কৰি তুলিব পৰা এখন ঠাই, ক'ত আছে এই স্থান ?