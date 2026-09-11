ETV Bharat / state

১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ

প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণ ২০১২-১৩ আৰম্ভ হৈছিল যদিও ২০১৪-১৫ চনত কাম বন্ধ হৈ পৰিছিল ।

construction of Jonai's ITI
১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : আজিৰ পৰা ১৪ বছৰ পূৰ্বে জোনাইত ঔদ্য়োগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান (আইটিআই) স্থাপনৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল । তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এই আইটিআইৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল ।

এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ২০১২-১৩ আৰম্ভ হৈছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে ২০১৪-১৫ চনত নিৰ্মাণ স্থগিত ৰখা হয় । সেই সময়ত ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছিল যদিও বিভাগটোৱে উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নীৰৱতাহে অৱলম্বন কৰিছিল ।

১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)

সুদীৰ্ঘ ১০ বছৰৰ পিছত জোনাইত এইবাৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে এই চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৷ ২০১২-১৩ চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হোৱা আইটিআই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কাম বন্ধ হোৱাত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল ৷ দীৰ্ঘদিনৰ পাছত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাত ৰাইজে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ।

construction of Jonai's ITI
১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)

কিয় পৰি থাকিল ১০ বছৰ ?

উল্লেখ্য যে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ ছিগা ৰুক্মিণীত নিৰ্মাণ আধৰুৱা হৈ থকা মহকুমাটোৰ একমাত্ৰ ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত স্থাপনৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে চাৰি কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছে । ধাৰ্য্যকৃত পুঁজিৰে জোনাই সমজিলাৰ বহু প্ৰত্যাশিত আইটিআইখনৰ ২০১৪ চনৰ ১৩ মাৰ্চত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল । ক্ষীৰোদ শইকীয়া আৰু ৰমেন ভূঞা নামৰ ঠিকাদাৰে এই নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিল যদিও ২০১৫ চনৰ মে'ত কাম বন্ধ কৰি ৰাখে । তাৰ পাছৰে পৰা আজিলৈকে প্ৰায় ১০ বছৰ কাল ধৰি ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হোৱা নাছিল ।

construction of Jonai's ITI
১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)

মূল্যৱান যন্ত্ৰ চুৰি

কোনো লোকক এই গৃহ চোৱাচিতা কৰিবলৈ নিয়োগ নকৰাত নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহৃত বহু মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতি নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । তদুপৰি এটা বহু মূল্যৱান যন্ত্ৰ চোৰে চুৰি কৰি নিয়া বুলিও স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ।

construction of Jonai's ITI
১৪ বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা জোনাইৰ আইটিআইৰ নিৰ্মাণ এতিয়াহে হ'ব সম্পূৰ্ণ (ETV Bharat Assam)

বহু বছৰ বিৰতিৰ মূৰত চলিত এই বৰ্ষৰ জুলাইৰ পৰা পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাত ৰাইজে এই কাৰ্যক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, " ২০১৪ চনত ইয়াত এখন আইটিআই স্থাপন হোৱাৰ কথা জানিব পাৰি সকলোৱে আনন্দিত হোৱাৰ লগতে চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক আদৰণি জনাইছিল । ২০১৫ চনত ইয়াৰ নিৰ্মাণ কিয় বন্ধ হৈছিল সেয়া জানিব বিচৰাত বিভাগে পলায়নবাদী মানসিকতাৰে উত্তৰ দিয়ে । জোনাইৰ ৰাইজৰ বাবে বহুত ক্ষতি হৈছে । "

জোনাইৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা নাই

তেওঁ পুনৰ কয়, "চৰকাৰে আকৌ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, আমি পুনৰ আদৰণি জনাইছো । জোনাইৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা নাই । সেই বাবে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বিধায়কক আহ্বান জনাইছো এইক্ষেত্ৰত যাতে তদাৰক কৰে । আগতে নিৰ্মাণ নোহোৱা বাবে জোনাইৰ যুৱকসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । নিৰ্মাণত ব্য়ৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰপাতি নষ্ট হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:বিড়ম্বনাৰ পৰা মুক্তি ! অৱশেষত খুমটাইৰ হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড টায়াৰ

শ্বেৰগাঁও : প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশে ৰঙীণ কৰি তুলিব পৰা এখন ঠাই, ক'ত আছে এই স্থান ?

TAGGED:

জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান
ITI IN ASSAM
JONAI ITI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.