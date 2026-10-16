মহাদেৱৰ কৈলাশ পৰ্বত : মহানগৰীৰ কোন পূজা মণ্ডপত দেখা পাব ?
মহানগৰীত এইবাৰ দেখা পাব কৈলাশ পৰ্বত । কাহিলীপাৰাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কৈলাশ পৰ্বত । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : October 16, 2026 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী: আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । বিশেষ বিশেষ কাৰু-কাৰ্যৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ সমূহে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক চমক দিবলৈ সাজু হৈছে । শুকুৰবাৰে ষষ্ঠীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগে লগে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । শনিবাৰৰ পৰা প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ব ।
প্ৰত্যেক বছৰে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি অহা গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত পাৱাৰহাউচৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰো চমক দিবলৈ সাজু হৈছে । এইবাৰ এক বিশেষ থীমেৰে পূজা মণ্ডপটি সজাই-পৰাই তুলিছে ।
কাহিলীপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ এইবাৰৰ আকৰ্ষণ হৈছে কৈলাশ পৰ্বত । মহাদেৱ শিৱৰ পবিত্র ভূমি কৈলাশ পৰ্বতক থীম হিচাপে লৈ কাহিলীপাৰাত বিশাল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কৈলাশ পৰ্বতক মণ্ডপৰ ৰূপ দি গুহাৰ ভিতৰত দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ।
কাহিলীপাৰাত এইবাৰ হিমালয়ৰ সুউচ্চ পৰ্বত লানিৰ ভিতৰত থকা কৈলাশ পৰ্বত দেখিবলৈ পোৱা যাব । প্ৰাচীন শাস্ত্ৰৰ মতে মহাদেৱ শিৱ মা পাৰ্বতী আৰু দুই পুত্ৰ ভগৱান গণেশ আৰু কাৰ্ত্তিক দেৱতাৰ সৈতে কৈলাশ পৰ্বতত নিবাস কৰে । এই কৈলাশ পৰ্বত ধৰিত্ৰীৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত, সেয়ে তাৰ পৰাই সৰগলৈ উঠি যাবলৈ জখলা আছে বুলি বহু পৌৰাণিক কাব্যত উল্লেখ কৰা আছে ।
মহাদেৱ শিৱৰ বাসস্থান এই পৰ্বতৰ মাহাত্ম অধিক । প্ৰাচীন বৈদিক সাহিত্যত কৈলাশ পৰ্বতৰ বিষয়ে উল্লেখ থকাৰ উপৰিও পুৰাণ আৰু মহাভাৰত ৰমায়ণতো কৈলাশ পৰ্বতৰ কথা আছে । কাহিলীপাৰাত এইবাৰ পূজাপ্ৰেমী ৰাইজে মহাদেৱৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ স্বৰূপ দেখিবলৈ পাব ।
এই সন্দৰ্ভত কাহিলীপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মনোজ কলিতাই কয়,"এইবাৰ আমাৰ পূজাই ৪২ বছৰত ভৰি দিলে । এইবাৰ আমি অলপ পৃথক থীম লৈছোঁ । ১৯৮৫ চনৰ পৰা আমি অসমৰ থলুৱা বিষয়বস্তুক প্ৰাধান্য দি আহিছোঁ । এইবাৰ মহাদেৱৰ পবিত্র ভূমি কৈলাশ পৰ্বতক আমি থীম হিচাপে লৈছোঁ । বিশ্বজনীন এই কৈলাশ পৰ্বতক আমি এইবাৰ ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । কৈলাশ পৰ্বতত পৰিয়ালৰ সৈতে মহাদেৱ শিৱ আছিল । নৱপ্ৰজন্মই যাতে কৈলাশ পৰ্বতৰ ধাৰণা ল'ব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । গুহাৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ভিতৰভাগত অসমীয়া মানুহৰ তাহানিৰ চালিঘৰ দেখিবলৈ পাব । আজিকালি এনে চালিঘৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । আমি ভিতৰত খেৰৰ ঘৰ বনাইছোঁ । অসমৰ তাহানিৰ সেই গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৰ্হি উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । সেইদৰে চাং ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সকলোখিনি আমাৰ থলুৱা শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । আমাৰ পূজাৰ এইবাৰৰ বাজেট ১৩ লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । কম বাজেটত আমি যিখিনি পাৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"