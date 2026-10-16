ETV Bharat / state

মহাদেৱৰ কৈলাশ পৰ্বত : মহানগৰীৰ কোন পূজা মণ্ডপত দেখা পাব ?

মহানগৰীত এইবাৰ দেখা পাব কৈলাশ পৰ্বত । কাহিলীপাৰাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কৈলাশ পৰ্বত । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

Construction of a Puja Mandap in the style of Mount Kailash in Kahilipara Guwahati
মহাদেৱৰ কৈলাশ পৰ্বত: মহানগৰীৰ কোন পূজা মণ্ডপত দেখা পাব ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । বিশেষ বিশেষ কাৰু-কাৰ্যৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ সমূহে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক চমক দিবলৈ সাজু হৈছে । শুকুৰবাৰে ষষ্ঠীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগে লগে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । শনিবাৰৰ পৰা প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ব ।

প্ৰত্যেক বছৰে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি অহা গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত পাৱাৰহাউচৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰো চমক দিবলৈ সাজু হৈছে । এইবাৰ এক বিশেষ থীমেৰে পূজা মণ্ডপটি সজাই-পৰাই তুলিছে ।

মহাদেৱৰ কৈলাশ পৰ্বত: মহানগৰীৰ কোন পূজা মণ্ডপত দেখা পাব ? (ETV Bharat Assam)

কাহিলীপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ এইবাৰৰ আকৰ্ষণ হৈছে কৈলাশ পৰ্বত । মহাদেৱ শিৱৰ পবিত্র ভূমি কৈলাশ পৰ্বতক থীম হিচাপে লৈ কাহিলীপাৰাত বিশাল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কৈলাশ পৰ্বতক মণ্ডপৰ ৰূপ দি গুহাৰ ভিতৰত দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ।

Construction of a Puja Mandap in the style of Mount Kailash in Kahilipara Guwahati
দেৱীৰ ভিন্ন ৰূপ দেখুওৱা হৈছে (ETV Bharat Assam)

কাহিলীপাৰাত এইবাৰ হিমালয়ৰ সুউচ্চ পৰ্বত লানিৰ ভিতৰত থকা কৈলাশ পৰ্বত দেখিবলৈ পোৱা যাব । প্ৰাচীন শাস্ত্ৰৰ মতে মহাদেৱ শিৱ মা পাৰ্বতী আৰু দুই পুত্ৰ ভগৱান গণেশ আৰু কাৰ্ত্তিক দেৱতাৰ সৈতে কৈলাশ পৰ্বতত নিবাস কৰে । এই কৈলাশ পৰ্বত ধৰিত্ৰীৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত, সেয়ে তাৰ পৰাই সৰগলৈ উঠি যাবলৈ জখলা আছে বুলি বহু পৌৰাণিক কাব্যত উল্লেখ কৰা আছে ।

Construction of a Puja Mandap in the style of Mount Kailash in Kahilipara Guwahati
কৈলাশ পৰ্বতত স্থাপন কৰা হৈছে শিৱ লিংগ (ETV Bharat Assam)

মহাদেৱ শিৱৰ বাসস্থান এই পৰ্বতৰ মাহাত্ম অধিক । প্ৰাচীন বৈদিক সাহিত্যত কৈলাশ পৰ্বতৰ বিষয়ে উল্লেখ থকাৰ উপৰিও পুৰাণ আৰু মহাভাৰত ৰমায়ণতো কৈলাশ পৰ্বতৰ কথা আছে । কাহিলীপাৰাত এইবাৰ পূজাপ্ৰেমী ৰাইজে মহাদেৱৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ স্বৰূপ দেখিবলৈ পাব ।

Construction of a Puja Mandap in the style of Mount Kailash in Kahilipara Guwahati
ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অসমীয়া আৰ্হিৰ ঘৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত কাহিলীপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ ক‍াৰ্যকৰী সভাপতি মনোজ কলিতাই কয়,"এইবাৰ আমাৰ পূজাই ৪২ বছৰত ভৰি দিলে । এইবাৰ আমি অলপ পৃথক থীম লৈছোঁ । ১৯৮৫ চনৰ পৰা আমি অসমৰ থলুৱা বিষয়বস্তুক প্ৰাধান্য দি আহিছোঁ । এইবাৰ মহাদেৱৰ পবিত্র ভূমি কৈলাশ পৰ্বতক আমি থীম হিচাপে লৈছোঁ । বিশ্বজনীন এই কৈলাশ পৰ্বতক আমি এইবাৰ ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । কৈলাশ পৰ্বতত পৰিয়ালৰ সৈতে মহাদেৱ শিৱ আছিল । নৱপ্ৰজন্মই যাতে কৈলাশ পৰ্বতৰ ধাৰণা ল'ব পাৰে ।"

Construction of a Puja Mandap in the style of Mount Kailash in Kahilipara Guwahati
গুহাৰ ভিতৰত দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । গুহাৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ভিতৰভাগত অসমীয়া মানুহৰ তাহানিৰ চালিঘৰ দেখিবলৈ পাব । আজিকালি এনে চালিঘৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । আমি ভিতৰত খেৰৰ ঘৰ বনাইছোঁ । অসমৰ তাহানিৰ সেই গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৰ্হি উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । সেইদৰে চাং ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সকলোখিনি আমাৰ থলুৱা শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । আমাৰ পূজাৰ এইবাৰৰ বাজেট ১৩ লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । কম বাজেটত আমি যিখিনি পাৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

Construction of a Puja Mandap in the style of Mount Kailash in Kahilipara Guwahati
মহানগৰীত এইবাৰ দেখা পাব কৈলাশ পৰ্বত (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: গোলাঘাটৰ কোটোহাগুৰি দেৱালয়ত আহোম ৰাজত্বকালৰ পৰাই চলি আহিছে দুৰ্গা পূজা

ৰঙা ফিটা বান্ধিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ বিষয়ে জানেনে ?

TAGGED:

দুৰ্গা পূজা ২০২৬
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ
কৈলাশ পৰ্বত
ইটিভি ভাৰত অসম
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.