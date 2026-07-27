বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে অহৰহ ফোনতেই গালি: ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীৰ আহ্বান
কোনোৱে এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীকে গালি-গালাজ পাৰিছে । এইসকল কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালতো একেই অৱস্থা । কিছুমানৰ ঘৰ এতিয়াও পানীতেই বুৰ গৈ আছে ।
Published : July 27, 2026 at 10:35 AM IST
টীয়ক: উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ । সকলোতে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ । ঠায়ে ঠায়ে পানী শুকাবলৈ লৈছে যদিও ঘৰবোৰ বালি আৰু পলশে পুতি পেলাইছে । সকলোৱে সেইবোৰ পৰিস্কাৰ কৰাত ব্য়স্ত হৈ পৰিছে । বিগত কেইবাদিন ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগ ব্য়াহত হৈ আছে ।
পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে প্ৰায়ভাগ লোকে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলৈ অহৰহ এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীলৈ ফোন কৰি আছে । কিছুমানে হয়তো এই সংযোগ নাপাই এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীকে গালি-গালাজ পাৰিছে । এইসকল কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালতো একেই অৱস্থা । কিছুমানৰ ঘৰ বানপানীতেই বুৰ গৈ আছে । ৰাইজে অহৰহ ফোন কৰা বাবে এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে পৰিয়ালৰেই খবৰ ল'ব পৰা নাই । বানপানীৰ মাজতেই তেওঁলোকে দিনে-নিশাই সেৱা আগবঢ়াই আছে ।
ঘৰত পানী, তলত পানী তাৰ, পাছতো নিজৰ দায়িত্ব পালনত ব্যস্ত এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত টীয়ক বিদ্যুত উপ সংমণ্ডলৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়,"আজি এসপ্তাহে কাৰেণ্ট নথকাত ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে । আমাক অহৰহ ফোন কৰি আছে, গালি পাৰিছে,আমাৰ মনবোৰ বেয়াও লাগে । পিছে সেয়া স্বাভাৱিক । অৱশ্যে বৰ্তমান আমি অধিকাংশ অঞ্চলতে কম-বেছি পৰিমাণে বিদ্যুত যোগান ধৰিছো । ৰাইজে সহযোগ কৰক অতি কম দিনৰ ভিতৰত সকলো ঠিক হৈ যাব ।"
জাঁজী নদীৰ বলিয়া বানে মুখ্য় লাইনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "জাঁজী নদীৰ বলিয়া বানে আমাৰ ৩৩ কেভি মুখ্য় লাইনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে । বৰ্তমান মেৰামতিৰ কাম চলি আছে । পানীৰ তলত থকা বাবে কিছু সময় লাগিব । তৎসত্বেও আমি ৰাইজৰ ন্য়ূনতম কাম চলাই নিব পৰাকৈ বিদ্যুত যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । ৰাইজৰ সহযোগ আশা কৰিছো ।"
কি চহৰ, কি গ্ৰামাঞ্চল সকলো এতিয়া পানীৰ তলত । তাৰ সমান্তৰালকৈ বলিয়া বানে বহু অঞ্চলত বৈদ্যুতিক খুঁটা, তাঁৰ ছিঙি পেলাইছে আৰু বহু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ এতিয়াও পানীৰ তলত আছে । ফলত বৈদ্যুত সংযোগ আজি এটা সপ্তাহে একাংশ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত ব্যাহত হৈ আছে । অৱশ্যে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন, পৰিয়ালটো পানীৰ তলত থকাৰ পাছতো এসপ্তাহে দিনে-ৰাতিয়ে টীয়ক বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে বোকাই পানীয়ে এইদৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যৰ বানত ৬৮জন লোকৰ মৃত্যু, ক্ষতিগ্ৰস্ত ৫.২৪ লাখ
অসমত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল; চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক