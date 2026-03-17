অনলাইন গেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি, চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে

অনলাইন গেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি, চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে
সন্তানক মোবাইল ফোন হাতত তুলি দিয়াৰ আগতে এশবাৰ ভাবক ।
Published : March 17, 2026 at 4:01 PM IST
মৰাণ : আপোনাৰ সন্তান মোবাইল ফোনৰ প্ৰতি আসক্ত নেকি ? পিতৃ-মাতৃৰ অজ্ঞাতেই অনলাইন গেমত আসক্ত হৈছে নেকি ? সাৱধান ! এনে আসক্তিৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি হ'ব পাৰে । তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হ'ল খোৱাঙত ।
সাঁচতীয়া ধন অনলাইন গেমত হাৰি চৰম পন্থা :
অনলাইন গেমৰ বাবেই সংঘটিত হ'ল এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত অনলাইন গেমেই কাল হ'ল এজন ছাত্ৰৰ । খোৱাঙৰ বাঁহনিপথাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো । দৰিদ্ৰ মাক-দেউতাকৰ সাঁচতীয়া ধন অনলাইন গেমত হাৰি ঘৰৰ ভিতৰতে চৰম পন্থা ল'লে ছাত্ৰজনে । মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ছাত্ৰজন ।
নিয়মীয়াকৈ খেলিছিল অনলাইন গেম :
পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি ছাত্ৰজন পঢ়া-শুনাতো মেধাৱী আছিল । সেই অনুসৰি পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব বুলি মাক-দেউতাকে অশেষ কষ্টৰে এটা মোবাইল কিনি দিছিল ৷ কিন্তু ছাত্ৰজনে মাক-দেউতাকৰ অজ্ঞাতে নিয়মীয়াকৈ খেলি গৈছিল অনলাইন গেম । মাকৰ বেংক একাউণ্টৰ ধন উদং কৰিছিল অনলাইন গেম খেলি । পূৰ্বেই দুবাৰ এনেদৰে বেংক একাউণ্টৰ ধন শেষ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰজনক বুজনিও দিয়া হৈছিল; কিন্তু নামানিলে ।
শেহতীয়াকৈ মাকৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ৯ হাজাৰ টকাও অনলাইন গেমত শেষ কৰি দিলে ছাত্ৰজনে । মাক-দেউতাকে এই টকা আছে বুলি এ টি এমৰ পৰা উলিয়াই বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ছাত্ৰজনে এটা টোকা লিখি ঘৰৰ ভিতৰতে চৰম পন্থা লয় । ছাত্ৰজনে এই নোটত গেম খেলি ভুল কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে । মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰজনৰ অকাল বিয়োগত গাঁওখনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
চৰম পন্থা বাচি লোৱা ছাত্ৰজনৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে কয়, "পূৰ্বে বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন নোহোৱা হওঁতে বেংকত পৰীক্ষা কৰি গম পাইছিলো ল'ৰাটোৱে অইলাইন গেম খেলে বুলি; কিন্তু শেহতীয়াকৈ অৰুণোদয়ৰ ধন বেংকত জমা হোৱাৰ পাছতেই পুনৰ গেম খেলি এই কাম কৰিলে ।"
অনলাইন গেম বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান :
ইফালে, সোমবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । মঙলবাৰে এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাত পৰিয়ালৰ লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ল'ৰাজনৰ মাকে পোৱা অৰুণোদয়ৰ ধন গেম খেলি শেষ কৰিলে । কালি মাক-দেউতাকে পইচা উলিয়াবলৈ গৈছিল । বেংকত পইচা নাপাই দেউতাকে মাৰপিট কৰিব বুলি এই কাম কৰিলে । ল'ৰাটো পঢ়া-শুনাত বহুত ভাল আছিল । ইয়াৰ পূৰ্বেও মাকৰ বেংকৰ পৰা ধন নোহোৱা হৈছিল । মাক-দেউতাকে এই কাম নকৰিবলৈ কৈছিল যদিও পঢ়াৰ বাবে ম'বাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া বাবে পুনৰ গেম খেলিলে । একমাত্ৰ ল'ৰাটো হেৰুৱাব লগা হ'ল। এনেকুৱা অনলাইন গেম বন্ধ কৰিব লাগে ।"
