প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ উপস্থিতিতে ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰৱেশত বাধা পোৱাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ক্ষোভ

প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ উপস্থিতিতে ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰৱেশত বাধা পোৱাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ক্ষোভ
কংগ্ৰেছৰ যিকোনো অনুষ্ঠানতে সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় কংগ্ৰেছ কৰ্মীগৰাকীক । পিচে তেওঁক বাধা দিয়াত কৈ উঠিল, "এসময়ত ইয়াত মৰা গৰু পেলাইছিল ৷"
Published : February 20, 2026 at 4:31 PM IST
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্য়ক্ষা প্ৰিয়ংকা গান্ধীক লৈ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পৰা কনিষ্ঠ নেতা-কৰ্মীলৈ সকলো ব্য়স্ত হৈ পৰাৰ সময়তে এগৰাকী কংগ্ৰেছী নেত্ৰীৰ কথা-কৰ্মই শুক্ৰবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অলপ সময়ৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৷
শুক্ৰবাৰে দিনটোত গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰৱেশত বাধা পোৱাৰ বাবেই এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী হঠাৎ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে৷ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে খঙৰ ভমকত য়ি ক‘লে সেই শুনি সকলো হতচকিত হৈ পৰিল৷
"এসময়ত ইয়াত মৰা গৰু পেলাইছিল । সেই মৰা গৰু চাফা কৰা মানুহজনী মই আছিলো । আজি মোকেই সোমাব নিদিয়ে ।"
সকলো সময়তে বাধাহীনভাৱে ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি থকা এইগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে শুকুৰবাৰে নিজৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা পালে । লগে লগে হৈ পৰিল অগ্নিশৰ্মা ।
উল্লেখ্য যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীলৈ অহা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা তথা স্ক্ৰিণিং কমিটীৰ অধ্যক্ষা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰাজীৱ ভৱনত এখনৰ পাছত আনখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছে । যাৰ বাবে নিৰপত্তা আৰু সুৰক্ষা ব্য়ৱস্থা ৰাজীৱ ভৱনত যথেষ্ট কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সকলোকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই । সেই কঠোৰ ব্যৱস্থাৰে শুকুৰবাৰে দিনত ভুক্তভোগী হয় এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ কৰ্মী । তেওঁৰ নাম বালিকা লাহন পেগু ।
সাধাৰণতে কংগ্ৰেছৰ যিকোনো অনুষ্ঠানতে সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় এইগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীক । ৰাজীৱ ভৱনতো সততে তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা যায় । দলৰ সৰ্বভাৰতীয় নেত্রীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ৰাজীৱ ভৱনত আহিছিল বালিকা লাহন পেগু; কিন্তু প্ৰৱেশত বাধা পোৱাৰ বাবে তেওঁ সৰৱ হৈ পৰে । পাছত প্ৰৱেশ কৰে যদিও খঙতে তেওঁ কয়,"আগতে ইয়াত মৰা গৰু পেলাইছিল । এইজনীয়ে চাফা কৰিছিল । আন কোন নহয় । ৰাজু শৰ্মা মৰি গ'ল ।" এনেদৰে ক্ষোভৰ বহিপ্ৰকাশ ঘটাই তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰে ।
মহিলাগৰাকীৰ ক্ষোভ দেখি কংগ্ৰেছৰ আন কৰ্মীসকলে তেওঁক বুজনিৰ চেষ্টা চলাই কয়, "পৰিৱেশটো কিয় নষ্ট কৰে । মিডিয়া আছে ইয়াত । ইমান বয়স হৈছে আপোনাৰ ।"
মহিলাগৰাকীৰ ক্ষোভক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু সময়ৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ উপস্থিতিতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।