ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি নতুন অসমৰ পৰিকল্পনা কৰিব কংগ্ৰেছে : গৌৰৱ গগৈ
এজন নেতাৰ কথাৰ পৰিৱৰ্তে সকলো দলৰ নেতাৰ পৰামৰ্শই প্ৰাধান্য পাব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ স্পষ্ট স্থিতি ।
Published : December 6, 2025 at 6:24 PM IST
মৰাণ : বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিষয়সমূহ সংবাদ মাধ্যমত আলোচনা কৰা নহয় বুলি পুনৰ দোহাৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । কেৱল এজন নেতাৰ কথাৰে নহয়, সকলোৰে পৰামৰ্শ লৈহে এটা সামূহিক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দল সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী হৈছে । সেয়ে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ বাবে 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' শীৰ্ষক আৰম্ভ কৰিছে । ডিব্ৰুগড়ত বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতি- জনগোষ্ঠীয় সংগঠনকো সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকে ভবা সপোনৰ অসমখনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"
সভাপতি গগৈয়ে সমগ্ৰ অসমজুৰি কংগ্ৰেছে খেতিয়ক, শ্ৰমিক, ঠিকাদাৰ, উদ্যোগপতি সকলোৰে সৈতে আলোচনা কৰি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কেনেদৰে কাম কৰিব তাৰ এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে বুলি কয় ।
"কেৱল কংগ্ৰেছ দলেই নহয়, বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলকে এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যাতে অহা জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাত সপোনৰ অসমৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হ'ব । কংগ্ৰেছ দলে পূৰ্বেও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিভিন্ন দল-সংগঠন, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি চৰকাৰে কৰিব লগা কামৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । এতিয়াও কংগ্ৰেছ দলে সেই পৰম্পৰাৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে । অসমৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি নতুন অসমৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ দলে কৰিব বিচাৰিছে ।" এইদৰে কয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
অসমত বৰ্তমান ৰাজতন্ত্ৰ চলিছে:
বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি সভাপতি গগৈয়ে কয়, "অসমত বৰ্তমান ৰাজতন্ত্ৰ চলিছে । দিছপুৰৰ ৰজাই যি ইচ্ছা সেই কামেই কৰে । চৰকাৰী বিষয়াই যদি প্ৰতিবাদ কৰে সি ১০৮ৰ কৰ্মচাৰীয়ে হওক , পলিটেকনিকৰ ফেকালটিয়েই হওক, কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিলেই চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে । আমি ৰজাৰ দৰে থাকিব নিবিচাৰো, সেৱকৰ দৰে থাকিব বিচাৰো । সেয়ে ৰাইজৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শ আৰু পৰম্পৰা । আমি বিভাজনৰ অসমৰ পৰা নতুন অসম গঢ়াৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত আগবাঢ়ি যাম । এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছো ।"
সকলো দলৰ নেতাৰ পৰামৰ্শই প্ৰাধান্য পাব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত:
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত চলি থকা আলোচনাক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিষয়সমূহ সংবাদ মাধ্যমত আলোচনা কৰা নহয়, সকলোৰে পৰামৰ্শ লৈহে এটা সামূহিক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । কেৱল এজন নেতা নহয়, সকলো দলৰ নেতাৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ৰাইজৰ ওচৰলৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই কি সমূহ বিষয় লৈ যাব সেই সমূহৰ বিষয়েহে এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আলোচনা হ'ব । ৰাইজৰ কথা শুনিহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিষয়টো আলোচনা কৰিব । জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰৱৰ্তী সভা ।"
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত জনজাতি সকলে নিজৰ অধিকাৰ নাপাব :
ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদনক লৈ মন্তব্য কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । এই প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতা প্ৰকাশ পাইছে । কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট, অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ পাব লাগে । ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে তেওঁলোক একত্ৰিত হৈ আছে । তেওঁলোকে কেতিয়াও কোৱা নাই আমাক দিয়ক, তেওঁলোকক নিদিব বুলি । বিজেপিয়ে ছয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতি সকলৰ অধিকাৰত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হ'ব নালাগে । এই স্থিতি পূৰ্বৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ আছে । সকলোৰে মনত সন্দেহ নথকাকৈ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তাৱ দিয়াত বিজেপি চৰকাৰ ব্যৰ্থ হ'ল । অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বুজি পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা দিনত জনজাতি সকলে নিজৰ অধিকাৰ নাপাব । অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়েও নিজৰ অধিকাৰ নাপাব ।"
সংবাদমেলত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, প্ৰাক্তন সাংসদ পৱণ সিং ঘাটোৱাৰ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৃথ্বী মাঝি, প্ৰণতি ফুকন আৰু কেইবাজনো কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকে ।