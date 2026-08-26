ETV Bharat / state

কাজিৰঙা সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ২৯ আগষ্টত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যজোৰা প্ৰতিবাদ ঘোষণা

কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিধি হ্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী ।

Assam: Congress to hold statewide march against proposed Kaziranga ESZ reduction
কাজিৰঙাত প্ৰতিবাদ গৌৰৱ গগৈৰ (ফাইল ফটো) (X @gauravgogoi)
author img

By PTI

Published : August 26, 2026 at 9:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco-Sensitive Zone) ৰ পৰিধি বৰ্তমানৰ ১০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ পৰা মাত্ৰ ১ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছৰ পৰাই ৰাজ্যত বিভিন্ন মহলৰ মাজত তীব্ৰ বিতৰ্ক দেখা গৈছে ৷

কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিধি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্তক একাংশই আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশই এয়া পুজিপতিক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ চক্ৰান্ত বুলি অভিযোগ কৰিছে ৷ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ৷

এইবাৰ এই বিষয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী । বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী, জৈৱ-বৈচিত্ৰ তথা স্পৰ্শকাতৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তই চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি দলটোৱে অহা ২৯ আগষ্টত প্ৰতিখন জিলাতে ব্যাপক পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশমৰ্মে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱাই এক আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনাযোগে ৰাজ্যৰ সকলো জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক নিজ নিজ জিলাত পদযাত্ৰা আয়োজন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক পৰিৱেশ বিৰোধী বুলি দাবী কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী জনমত গঢ়ি তুলিবলৈ জিলাসমূহৰ সকলো কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীক উক্ত পদযাত্ৰাত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কংগ্ৰেছ দলে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কাজিৰঙাত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল ৷ কিন্তু তাৰ পাছতেই ৰাজ্যত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় ৷ একাংশই চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই ইয়াৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজ লাভান্বিত হ’ব বুলি দাবী কৰি আহিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰি দাবী কৰিছে যে পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিধি হ্ৰাস নকৰিলে তাত বসবাস কৰা মানুহৰ আৰ্থিক জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷

এক সংবাদমেলত শৰ্মাই কয়, ‘‘যদি পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলটো বোকাখাত বা কলিয়াবৰলৈকে হয়, তেন্তে জনসাধাৰণ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব ? এনে অধিসূচনাৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে নিজেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ দাখিল কৰিছে । কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাক ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ অপপ্ৰয়াসেৰে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতিকে ধৰি এচামে বিষয়টোৰ মূল ভিত্তিক অতি কৌশলৰে অন্য ৰূপ প্ৰদান কৰি ৰাইজক বিভ্রান্ত কৰাৰ চেষ্টা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘স্থানীয় লোকসকলে জীয়াই থাকিবলৈ ব্যৱসায় চলাব লাগিব, আনকি কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে ১০ কিলোমিটাৰলৈ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা হ’লে নুমলীগড় শোধনাগাৰটোও বন্ধ কৰিব লাগিব ।’’

লগতে পঢ়ক:

কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিসৰ বাঢ়িলে তাৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ চলিব ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

১০ নে ১ কিলোমিটাৰ, পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কি কয় ভুক্তভোগীয়ে ?

প্ৰসংগ : কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন; চৰকাৰক শ্বেতপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী আছুৰ

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী
গৌৰৱ গগৈ
KAZIRANGA NATIONAL PARK
KAZIRANGA ESZ REDUCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.