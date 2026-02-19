গুৱাহাটীত প্ৰিয়ংকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা : বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ২০দফীয়া অভিযোগনামা

গুৱাহাটীত প্ৰিয়ংকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা : বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ২০দফীয়া অভিযোগনামা
'২০২৬-অভিযোগনামা, অসমৰ ৰাইজৰ আদালতত' শীৰ্ষক নামকৰণেৰে কংগ্ৰেছে এই ২০টা অভিযোগক 'অসমৰ জনগণ বনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ (২০২১—২০২৬)’ আখ্যা দিছে ৷
Published : February 19, 2026 at 10:29 PM IST
গুৱাহাটী : ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গুৱাহাটীত ৰণশিঙা বজাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ২০ দফীয়া অভিযোগনামা মুকলি কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অসমত উপস্থিত হোৱা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ । গুৱাহাটীৰ দিশপুৰস্থিত মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এক অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই ২০ দফীয়া অভিযোগনামা মুকলি কৰে প্ৰিয়ংকাই ৷
পুৱাবেলা গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা প্ৰিয়ংকা গান্ধী মূলত অসমলৈ আহিছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ৷ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পোনে পোনে ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কেইবাখনো বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰিয়ংকাই ৷ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ ২০ টা অভিযোগৰ অভিযোগনামা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰে ।
ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অভিযোগনামা মুকলি কৰে প্ৰিয়ংকাই । অভিযোগনামা মুকলি কৰি সাংবাদিকক তেওঁ কয়, “সকলোৰে সৈতে কথা পাতি আছোঁ, পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছো , সকলোকে লগ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । এই দুদিন আমি এয়াই কৰিম ৷ যোৱা চাৰি-পাঁচদিন আমাৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ মানুহে জিলাই জিলাই গৈ কথা পাতিছে । এজন এজনকৈ যিমান পাৰো বেছি সংখ্যক ব্যক্তিৰ মতামত চেষ্টা কৰিম ৷ আমি যাতে ভালদৰে আমি টিকট দিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ৷ আমি ইয়াত শক্তিশালীভাৱে নিৰ্বাচন যুঁজিম । মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত গোটেই বিষয়টো নিৰীক্ষণত ৰাখিছোঁ ।”
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কি কি আছে অভিযোগনামাত ?
ভোটযুদ্ধৰ ৰণকৌশল স্বৰূপে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়োৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ (২০২১-২০২৬) বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ ২০টা হ’ল :
- অসমত দিশপুৰত কেন্দ্ৰীভূত "চিণ্ডিকেটৰাজ"ক প্ৰাতিষ্ঠানিক ৰূপ দিয়া আৰু অবৈধ ধন অৰ্জনৰ যোগেদি সমান্তৰাল অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা স্থাপন ।
- মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰীসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ দ্বাৰা ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অবৈধ ধন-সম্পত্তি আহৰণ ।
- কেগৰ সাৱধানবাণী স্বত্বেও অদায়িত্বশীলভাৱে চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি আৰু অৰ্থনৈতিক কু-ব্যৱস্থাপনা ৷
- দশকজোৰা প্ৰতিশ্ৰুতিস্বত্বেও কোচ ৰাজবংশী, টাই আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া আৰু আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীকে ধৰি ৬টা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ (ST) মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বিজেপি চৰকাৰ ।
- অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি কৰ্পৰেট কোম্পানীসমূহক দি কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক গতাই দিয়া ।
- ১৯৮৫ চনত সৰ্বসন্মতিত অসম চুক্তিৰ (Assam Accord) প্ৰতি চৰম বিশ্বাসঘাতকতা আৰু অসমীয়াৰ পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰা ৬নং দফাৰ ইচ্ছাকৃত কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা নহ’ল ৷
- এন আৰ চি (N R C) প্ৰক্ৰিয়া স্থবিৰ কৰি ৰখা আৰু আৰু ৰাইজৰ মাজত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে । এন আৰ চিৰ বাবদ খৰচ হোৱা ১৬০০ কোটি টকা হৈছে অসমত সংঘটিত সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী ৷
- অসমৰ বছৰি বছৰি হোৱা বানপানী আৰু নদীৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াত ব্যৰ্থ বিজেপি চৰকাৰ ।
- 'বিজেপিৰ যুৱ ৰপ্তানি নীতি' - নতুন চাকৰি সৃষ্টি কৰাত ব্যৰ্থ বিজেপি চৰকাৰ । কেৱল চৰকাৰী খালী পদ পূৰণকেই 'নিয়োগ' বুলি ভূৱা প্ৰচাৰ কৰি অসমক বহিঃৰাজ্যলৈ শ্রমিক যোগান ধৰা এক সংস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে বিজেপিয়ে ।
- ৰাজহুৱা শিক্ষাব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলীকৰণৰ যোগেদি দুখীয়া শিশুক শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । দুখীয়া শিশুসকল বিদ্যালয় এৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, শ্রেণীকক্ষত অত্যধিক ছাত্র-ছাত্রী আৰু অস্থায়ী শিক্ষকৰ অপৰ্যাপ্ত দৰমহাই ৰাজহুৱা শিক্ষাব্যৱস্থাটিৰ আচলস্বৰূপ উদঙাই তুলিছে । চৰকাৰে ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ সলনি বিদ্যালয় বন্ধ কৰাকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ।
- মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানত ব্যর্থ হোৱা অসমত প্ৰতিৰোধক্ষম ৰোগত অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি । অসমৰ গ্রামাঞ্চল আৰু চাহ বাগিচা এলেকাত চিকিৎসাৰ বাবে সঠিক সা-সৰঞ্জাম, যন্ত্র-পাতি তথা চিকিৎসক, নাৰ্চ আৰু বিশেষজ্ঞৰ অভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ৰোগতো মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে ৷
- দুখীয়া চাহ শ্রমিকসকলৰ সৈতে প্ৰতাৰণা - ৩৫১ টকাৰ দিন মজুৰিৰ দশকজোৰা প্রতিশ্রুতি আজিলৈ কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল ।নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা দহ লাখৰো অধিক চাহ শ্রমিক দৰিদ্ৰতা, পুষ্টিহীনতা, আৰু দুৰ্বল জীৱন-যাপনৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷
- পক্ষপাতদুষ্টভাৱে সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰৰ বুলড'জাৰ নীতি । কোনোধৰণৰ আইনী প্রক্রিয়া বা পুনস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈয়ে পৰিয়ালসমূহক ৰাতিৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ কৰা হৈছে । হঠাৎ গৃহহীন হৈ পৰাৰ ফলত মুকলি আকাশৰ তলত আশ্রয় ল'বলগীয়া হোৱাৰ বাবে শিশু আৰু বৃদ্ধৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰো যৱনিকা পৰে ৷
- 'কাউবয় শাসনব্যৱস্থা' : আতংকিত পৰিৱেশ সৃষ্টি আৰু এনকাউণ্টাৰৰ যোগেদি বিজেপি চৰকাৰৰ 'কাউবয়' শাসনব্যৱস্থা ।
- চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰক্ষী বাহিনীৰ অপব্যৱহাৰে জনতাৰ মাজত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
- ইয়াৰ ফলত আইন ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আৰু ন্যায় উপেক্ষিত হৈছে ।
- কোনো স্বচ্ছ জবাবদিহিতাৰ অবিহনে চৰকাৰে আৰক্ষীবাহিনী ব্যৱহাৰ কৰি অসংখ্য এনকাউণ্টাৰ আৰু প্ৰতিৰোধমূলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
- ২০০ৰো অধিক এনকাউন্টাৰক মানৱ অধিকাৰ সংগঠনে প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
- অসম বিধানসভাৰ তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনৰ পৰা এনকাউন্টাৰৰ সময়ত ৮০ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ।
- ভাৰতৰ ভিতৰতে অসমৰ UAPA কেছৰ সংখ্যা তৃতীয় সর্বাধিক । (PIB প্রেছ বিজ্ঞপ্তি)
- শিশু অপৰাধৰ হাৰ সৰ্বোচ্চ, প্রতি লাখত ৮৪.২ (NCRB, ২০২৩) ।
- মহিলা আৰু শিশুৰ প্ৰতি অপৰাধ, যৌন নিৰ্যাতন আৰু মানৱ সৰবৰাহৰ দিশত অসমে গঢ়িছে অভিলেখ । সুৰক্ষা দিয়াত ব্যর্থ বিজেপি চৰকাৰ ।চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰক্ষী বাহিনীৰ অপব্যৱহাৰে জনতাৰ মাজত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত আইন ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আৰু ন্যায় উপেক্ষিত হৈছে ।
- অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খনন বেপাৰী আৰু বন মাফিয়াৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছে ৷ অসমৰ বনাঞ্চল, জলাশয়, বায়ু আৰু পানী আজি ধ্বংসৰ গৰাহত, যাৰ ফলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ আৰু জলবায়ুৰ সংকট এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।
- বিজেপি চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ সমস্যাৰ সমাধানক আওকাণ কৰি কেৱল মাত্র 'PR ষ্টান্ট' আৰু আংশিকভাৱে জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ প্ৰচাৰ চলাইছে । প্ৰতিৰোধ, পুনর্বাসন বা সামাজিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰে কোনো প্রকৃত আৰু দীর্ঘম্যাদী পদক্ষেপ লোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত পৰিয়ালসমূহে অসহায়ভাৱে নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীক ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱা, অপৰাধত লিপ্ত হোৱা, স্বাস্থ্য সংকট আৰু HIV সংক্ৰমণৰ বিপদত পতিত হোৱা চাবলৈ বাধ্য হৈছে ।
- অবৈধ আৰু অবৈজ্ঞানিক 'Rat-hole coal mining' ক উৎসাহিত কৰি অসমৰ খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহক একোটা 'মৃত্যু উপত্যকা'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । খনন মাফিয়াই দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকসকলক অতি অসুৰক্ষিত খনিত কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে । যাৰ ফলত শ্ৰমিকৰ প্ৰাণহানি, পৰিয়ালসমূহৰ দুর্ভোগ-যাতনা, পাহাৰীয়া পৰিৱেশ ধ্বংস আৰু খনন এলেকাসমূহত আতংকিতময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
- 'বানগ্ৰস্ত চহৰ' : নগৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে বিজ্ঞানমনষ্কতাৰ অভাৱ আৰু পৰিচালন বিফলতাৰ বাবে আমাৰ চহৰ-নগৰ কদৰ্য ৰূপৰ আৱৰ্জনাৰে পূৰ্ণ আৰু চিৰ বানগ্রস্ত । গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত আৱৰ্জনা নিষ্কাশন, জাৱৰ জমা হোৱা নলা-নর্দমা আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ অভাৱৰ ফলত বাৰে বাৰে কৃত্রিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে অসুৰক্ষিত জীৱন-যাপনৰ সম্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ৰাইজ ।
- বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বাক স্বাধীনতাক মষিমূৰ কৰি গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ (সংবাদ মাধ্যম)ক নিস্তব্ধ কৰি পেলোৱা হৈছে । ভয়, ভাবুকি, FIR, ৰাজহুৱা অপমান আৰু আৰ্থিক হেঁচা প্রয়োগ কৰি বিজেপি চৰকাৰে স্বতন্ত্র সাংবাদিকতা আৰু ৰাজহুৱা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিগতভাৱে দুৰ্বল কৰিছে, যাৰ ফলত সংবাদ মাধ্যমৰ গণতান্ত্রিক ভূমিকা ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে ।
