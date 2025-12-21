জল জীৱন মিছনত দুৰ্নীতি; জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ পদত্য়াগৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ

জল জীৱন মিছনত দুৰ্নীতি; জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ পদত্য়াগৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ
'নল আছে জল নাই' শ্ল'গানেৰে উত্তাল নলবাৰী ।
Published : December 21, 2025 at 5:38 PM IST
নলবাৰী : জল জীৱন মিছনত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল নলবাৰী । দেশৰ ভিতৰতেই জল জীৱন মিছনত হোৱা দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত অসমে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ কংগ্ৰেছে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । কেৱল সেয়াই নহয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা পদত্য়াগৰো দাবী জনাইছে ।
দেওবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'জয়ন্ত মল্লবৰুৱা হায় হায়,'জয়ন্ত মল্লবৰুৱা মুৰ্দাবাদ' ধ্বনিৰে উত্তাল নলবাৰী চহৰ । মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই জল জীৱন মিছনৰে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছে উত্তাল কৰি তোলে চহৰখন । নলবাৰী টাউন ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
'নল আছে জল নাই', 'ঠিকাদাৰক অনাদায় বিল আদায় নিদি জল জীৱন মিছনত কেৱল মাথোঁ দুৰ্নীতি'ৰ প্লে-কাৰ্ড আদিৰে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা নলবাৰী থানা চ'কলৈ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । প্ৰতিবাদী কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা কলেজ পথেৰে নলবাৰী থানা চ'ক উপস্থিত হৈ পুত্তলিকা দাহ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ।
ফলত প্ৰায় আধা ঘন্টা সময় ব্যস্ত হাজো-গুৱাহাটী পথত যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰে । অৱশেষত প্ৰতিবাদকাৰীৰ পুত্তলিকা দাহন আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি হাজো পথেৰে যাতায়ত সূচল কৰি দিয়ে । কংগ্ৰেছ নেতা অশোক শৰ্মাই জেজেএম আৰু বিধায়ক বিজয় মালাকাৰৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি ভিন্ন দাবীৰে স্মাৰক পত্ৰ আৰক্ষী বিষয়াক অৰ্পণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা অশোক শৰ্মাই কয়, "মন্ত্ৰী তথা নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই তেওঁৰ বিভাগটোক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ভিতৰত দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানলৈ অনাত আমি লজ্জাবোধ কৰিছো ।"
এই প্ৰতিবাদত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ তিৱাৰী, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈ, যুৱ নেতা ৰাতুল কলিতা আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।