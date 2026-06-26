ETV Bharat / state

মূল্যবৃদ্ধি তথা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ

নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, মূল্যবৃদ্ধি আদি একাধিক বিষয় সামৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ৷

Congress protest in Nagaon
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত শাসন কৰা এনডিএ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, মূল্যবৃদ্ধি আদি একাধিক বিষয় সামৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ৷ উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদা, প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দুৰ্লভ চমুৱা আৰু প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ লগতে বহু কেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ৷

ইন্ধনজাত সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনায় কংগ্ৰেছে ৷ নগাঁও জিলাৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা উলিওৱা এই সমদলত অংশ লৈ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিধায়ক নুৰুল হুদাই ৷ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে এনডিএ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল’গান দিয়া পৰিলক্ষিত হয় ৷

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat)

মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই কয়, “প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত মনমোহন সিং নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ শেষৰফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰমূল্যৰ তুলনাত ভাৰতৰ ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত আছিল । কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ পাছতো ভাৰতত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ইন্ধনৰ । আনকি অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কোঙা হৈ পৰিছে । পূৰ্বে এটকা মূল্যৰ ঔষধ আজি দহ টকালৈকে বৃদ্ধি হৈছে । সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ ছিণ্ডিকেটৰাজ । বৃহৎ কোম্পানীৰ পৰা চৰকাৰে ধন সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত পিয়াঁজৰ মূল্য দহ টকা কেজি হোৱাত বিজেপিৰ নেতাসকলে পিয়াঁজৰ মালা পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছিল । কিন্তু আজি পিয়াঁজৰ মূল্য ৩০ টকা হোৱাৰ পাছতো বিজেপি চৰকাৰ নীৰৱ হৈ আছে । একে জৰে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলিও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১২০০ টকা হৈছেগৈ । ব্লেকত কিনিবলৈ হলে কমেও ৩০০০ টকা দিব লাগে এটা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে ।”

‘‘কেৱল এয়াই নহয় এইখন চৰকাৰৰ দিনতেই নীটৰ দৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে পথো বাছি ল’বলগীয়া হৈছে । বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে নীটকে ধৰি অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই । কেৱল নীটেই নহয়, অন্যান্য পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতো ফাদিল হৈছে । ভৱিষ্যতৰ সম্পদ নোহোৱা হ’বলৈ ধৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক: বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত শিক্ষা ব্যৱস্থা আইচিইউত : ঝাৰখণ্ডৰ কৃষি মন্ত্ৰী শিল্পী নেহা তিৰ্কী

TAGGED:

কংগ্ৰেছ
প্ৰতিবাদ
মূল্যবৃদ্ধি
নীটৰ কাকত ফাদিল
CONGRESS PROTEST IN NAGAON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.