জনগণক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ছাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব কংগ্ৰেছ: সামাজিক মাধ্যমত ঘোষণা গৌৰৱৰ

নতুন উদ্যমেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ এইবাৰ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ ৷ সামাজিক মাধ্যত বিশেষ পোষ্ট গৌৰৱ গগৈৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 6, 2026 at 10:38 PM IST

গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনত অতি শোচনীয়ভাৱে পৰাজয়ৰ পাছতে ইতিমধ্যে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ এইবাৰ সাজু হৈছে । আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ উপলব্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বুধবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যম যোগে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে।

সামাজিক মাধ্যম যোগে গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "শেহতীয়া নিৰ্বাচনত আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছো। অতি শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছ দলে ৰাজ্যজুৰি এক বৃহৎ জনসংযোগ অভিযান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম ৷ যাৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক কাৰ্য-কলাপ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ভালদৰে সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে দিহা-পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিম। এইয়া কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰাৰ সময়।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমি কংগ্ৰেছ দলক 'অসমৰ জনসাধাৰণৰ কংগ্ৰেছ' দললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম । এতিয়াৰে পৰা কংগ্ৰেছ দলে পূৰ্বতকৈ অধিক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যাব। কংগ্ৰেছ দল সদায়ে এটা ছাতিৰ দৰে আছিল আৰু পুনৰবাৰ আমি অসমৰ সকলো জনগণক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সেই ছাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ম।"

গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি সদায় ভাল কামত চৰকাৰখনলৈ সহযোগ আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াম। আনহাতে অসমৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক সমৰ্থনো কৰিম। কিন্তু যেতিয়াই এই চৰকাৰ অন্যায় আৰু দমন নীতিত নামি পৰিব, তেতিয়াই আমি দৃঢ়ভাৱে তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিম । জনসাধাৰণৰ কংগ্ৰেছ হ’ব অসমৰ এক প্ৰকৃত প্ৰগতিশীল বিকল্প, যি জনসাধাৰণৰ মাজৰ পৰা সমাধানৰ পথ উলিয়াই ৰাজ্যৰ সমস্যা সমাধান কৰিব। একে সময়তে, যেতিয়াই এই চৰকাৰে ভয়-ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিব, আমি সদায় জনসাধাৰণৰ লগত থিয় দিম ।"

তেওঁ লগতে কয়,"সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটো এক সংকটত পৰিছে, কাৰণ নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা লোকসকলে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সুবিধাৰ বাবে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ থকাৰ দৰে আচৰণ কৰি আছে। অসম হৈছে এক পৰীক্ষাগাৰ, যাক বিজেপিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতত প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ কৌশল হৈছে এক দেশ, এক দল, এজন মানুহ। আইনৰ অপব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, কোনো প্ৰতিষ্ঠান দখল নকৰাকৈ বা নাগৰিকসকলক চাপ নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে জয় লাভ কৰিব নোৱাৰে। আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আৰু জনতাৰ কণ্ঠস্বৰ হৈ থিয় দিবলৈ সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।"

