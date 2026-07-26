ETV Bharat / state

উজনিৰ বন্যাৰ্তই পুনৰ সংস্থাপন নোপোৱালৈ কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ

উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ ১৯ বিধায়ক ৷ বিধানসভাত বানপীড়িত পুনৰ সংস্থাপন, বান সাহায্য আদিক লৈ যুঁজ দিয়াৰ সকল্প কংগ্ৰেছৰ ।

Assam Flood
উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ ১৯ বিধায়ক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলা ক্ৰমে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত আজিও অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশ । কাহানিও কোনোদিনে নুশুনা-নেদেখা এক মহাপ্ৰলয়ৰ মুখামুখি হ'বলগা হয় উজনি অসমৰ এই তিনিখন জিলাৰ বাসিন্দা । চৌদিশে মাথোঁ পানী আৰু পানী । মুহূৰ্ততে পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰিল পথ-পথাৰ-ঘৰ সকলো ৷

বান পৰিস্থিত বুজ ল’বলৈ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতিৰ নেতৃত্বত ১৯ জনীয়া কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ দল উপস্থিত হৈছে উজনি অসমত । তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈ বিধায়কৰ দলটোৱে যোৰহাট, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিত বুজ লোৱা লগতে বন্যাৰ্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ তদুপৰি দুৰ্গতসকললৈ সাহায্যও আগবঢ়ায় বিধায়কৰ দলটোৱে ৷

উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ ১৯ বিধায়ক (ETV Bharat)

দেওবাৰে বিধায়ক নুৰুল হুদা, তাঞ্জিল হুছেইন আৰু আছিফ মহম্মদ নাজাৰে যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে বান সাহায্য প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে মৰিয়নীৰ চেলেংহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত থকা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।

উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ বিধায়ক নৰুল হুদাই কয়, ‘‘যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত হঠাতে অহা বানে হাজাৰ হাজাৰ লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । এই দুৰ্যোগৰ খবৰ পায়েই আমি কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে লগে লগে বৈঠকত মিলিত হৈ সিদ্ধান্ত ল’লো যে বিধানসভা যিহেতু চলি আছে, বিধানসভা দুদিন বন্ধ ৰাখক । সকলো বিধায়ক এই দুৰ্গত অঞ্চললৈ গৈ আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । দলপতি বাজেদ আলী চৌধুৰী নেতৃত্বত, তেওঁৰ স্বাক্ষৰত এখন আৱেদন বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক দিয়া হ'ল । কিন্তু অধ্যক্ষই সেইটো মঞ্জুৰ নকৰিলে ।’’

‘‘২২ তাৰিখে বিধানসভাত উপস্থিত হৈ আমি সদন স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ ৷ যিহেতু যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত হোৱা বানত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ-বাৰী নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানুহ মৰিছে, পশুধন মৰিছে, ৰাইজৰ অৱস্থা খুব বেয়া হৈছে, গতিকে সদনৰ কাম-কাজ বাতিল কৰি আমি বানপীড়িত লোক আৰু বানৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিব লাগে । দুৰ্গত লোকসকলক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ, দুৰ্গত লোকসকলৰ ওচৰত গৈ আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক সাহায্য দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক যাতে আমি এই দুৰ্যোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সদন স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ ।’’ হুদাই কয় ৷

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘কিন্তু অধ্যক্ষই সদন স্থগিত প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰিলে । কিন্তু তেওঁ এটা নিৰ্দেশ দিলে যিসকল দুৰ্গত লোক, তেওঁলোকক যি ধৰণৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে, চৰকাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ । কিন্তু আজি আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ ১৯ জন বিধায়ক আমি তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটলৈ আহিছোঁ । বানাক্ৰান্ত সকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি আমি শুনিছোঁ ।’’

হুদাই লগতে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কিতাপ-বহী বানে উটুৱাই লৈ গ'ল । সেয়েহে তেওঁলোকক শৈক্ষিক ব্যৱস্থা আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে চৰকাৰে চিন্তা কৰক । ‘‘বানাক্ৰান্তসকলৰ লগত আমি আছোঁ ৷ বানপীড়িতৰ দুখ-দুৰ্দশা, সাহায্য, পুনৰ সংস্থাপনকে আদি কৰি সকলো বিষয় আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিম ।’’ নুৰুল হুদাৰ আশ্বাস ৷

‘‘যিসকল লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ যি ঋণ আছে, সেয়া যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি সদনৰ মজিয়াত দাবী উত্থাপন কৰিম । যেতিয়ালৈকে দুৰ্গত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপন নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকলে যুঁজ কৰি যাম । এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ আগত দিছোঁ ।’’ হুদাই শেষত কয় ৷

লগতে পঢ়ক: ২ লাখ মহিলা-শিশুৰ বাবে লাগে কাপোৰ, বন্যাৰ্তৰ বাবে ১২ কোটি টকা সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ; মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

কংগ্ৰেছ
বানপানী
কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দল
CONGRESS
ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.