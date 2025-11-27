মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভুৱা ভিডিঅ’: বিপদত কংগ্ৰেছী, তিনিজনক জামিন
KBCৰ ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতাকেইগৰাকীয়ে । এই ভিডিঅ'ত দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চিত্ৰিত কৰা হৈছিল ?
Published : November 27, 2025 at 10:28 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভুৱা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি বিপদত কংগ্ৰেছী ৷ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’বলগীয়া হ’ল তিনিগৰাকীকৈ গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মী । জেৰাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এআই প্ৰস্তুত ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত শ্বেয়াৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকীকৈ বিষয়ববীয়া-কৰ্মী ।
অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ কোষে গোচৰ তৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জীৱেশ্বৰ গাম , উপেন ৰাজ নাথ আৰু বাহাৰুল ইছলামক । লগতে গোচৰ তৰে চাবুৱাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজু চাহুৰ বিৰুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰে যদিও বেইল বণ্ড জমা দিব নোৱৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনিওজন বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা জে’লতেই থাকিব লাগিব ।
যোৱা দুদিন ধৰি একাংশ লোকৰ দ্বাৰা সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল এটা এআই প্ৰস্তুত এটা ভিডিঅ’ । KBC— কৌন বনেগা কৰোড়পতি ?’ — শীৰ্ষক কুইজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এআই ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আটাইকেজন কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীক ।
ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাৰ পিছত অসম আৰক্ষীয়ে ভুৱা ভিডিঅ’টোৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰা আইটি চেলৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মীৰ লগতে নেতাক সোধপোচৰ বাবে মাতি পঠিয়ায় কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তেজপুৰৰ ঠেলামাৰাৰ উপেনৰাজ নাথ, নগাওঁ জুৰীয়াৰ আইটি চেলৰ পৰিচালক মহম্মদ শ্বাদুল ইছলাম, চাবুৱাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুক ।
অধিবক্তা তথা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰিতম সিঙে জনায় যে কামৰূপ জিলা মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে আটাইকেইগৰাকীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে ৷ সিঙে জনাই , “যোৱাকালি আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ একাংশ সদস্য আৰু মুখপাত্ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুকে ধৰি চাৰিজনৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ উঠিছিল যে তেওঁলোকে এআই ব্যৱহাৰ কৰি এটা ভিডিঅ’ জেনেৰট কৰা হৈছিল ৷ এই ভিডিঅ’টোত ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভ্ৰষ্ট্ৰাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই প্ৰসংগত এটি গোচৰ ৰুজু কৰি এওঁলোক চাৰিজনক বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১১ বজাত চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ মাটি আনি সোধ-পোচ কৰা হয় । কালি এওঁলোকৰ মোবাইলবোৰ জব্দ কৰা হয়। সোধ-পোচৰ পিছত তেওঁলোকক জামিনযোগ্য গোচৰত অনা পিছতো আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।” জানিব পৰা মতে ৰাজু চাহুক সোধ-পোচ কৰা হয় যদিও বৰ্তমানলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই ।
পিছত জীৱেশ্বৰ গাম , উপেন ৰাজ নাথ আৰু বাহাৰুল ইছলাম তিনিওগৰাকীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হয় ৷ কামৰূপ জিলা মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰে তেওঁলোকক । বেইল বণ্ড জমা দিব নোৱৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনিওজনে জে’লতে নিশাটো কটাব লাগিব ।
