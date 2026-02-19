ETV Bharat / state

সকলোৰে সৈতে কথা পাতি আছো, শক্তিশালী লোকক যাতে টিকট দিব পাৰো তাৰ প্ৰয়াস কৰিছো : কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী

২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ অংশ স্বৰূপে বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী

Priyanka Gandhi Attended the Workers Convention at Guwahati
গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 6:32 PM IST

Updated : February 19, 2026 at 6:37 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত গুৱাহাটীত উপস্থিত কংগ্ৰেছ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্য়ক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৷ একাধিক কাৰ্য্য়সূচী লৈ অসমত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'বলগীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত ৰাজ্য়িক দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব ৷

''সকলোৰে সৈতে কথা পাতি আছো, পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছো, সকলোকে লগ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো । এই দুদিন আমি এয়াই কৰিম ৷ যোৱা চাৰি-পাঁচদিন আমাৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ মানুহে জিলাই জিলাই গৈ কথা পাতিছে । এজন এজনকৈ যিমান পাৰো সিমান বেছি সংখ্যক ব্যক্তিৰ মতামত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ৷ আমি যাতে ভালদৰে টিকট দিব পাৰো, তাৰ প্ৰয়াস কৰিছো ৷ আমি ইয়াত শক্তিশালীভাৱে নিৰ্বাচন যুঁজিম । মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত গোটেই বিষয়টো নিৰীক্ষণত ৰাখিছো ।”

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ অংশ স্বৰূপে বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী৷ অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দলীয় সকলো শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে । প্ৰিয়ংকা গান্থীৰ কান্ধত এতিয়া ২০২৬ৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰাৰ গুৰু দায়িত্ব ৷

প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ উপ-মুখ্য়মন্ত্ৰী তথা শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰো গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে ৷ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি শিৱকুমাৰে কয় য়ে, "বিজেপি দলটো নিৰ্বাচনক লৈ শংকিত হৈ আছে ৷ আমাৰ দলৰ নেতা ভূপেন বৰাক বিজেপিত যোগদান কৰাবলৈ স্বয়ং ৰাজ্য়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছে ৷ এইবাৰৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷"

কংগ্ৰেছ স্ক্রীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষ তথা ৱায়ানাড লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্রিয়ংকা গান্ধীয়ে অসমত উপস্থিত হৈয়েই পুৱাৰ ভাগত মা কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লয় ৷ তাৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি দিনৰ ১১:৩০ বজাত মাৰাথন বৈঠকত মিলিত হয় ৷ প্রিয়ংকা গান্ধী আৰু স্ক্রীনিং কমিটীৰ আন সদস্যসকলে ব্লক কংগ্ৰছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দলটোৰ বিধায়কৰ সৈতে এজনকৈ বৈঠকত মিলিত হোবাৰ লগতে দলটোৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠন আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব । নিশা ১২ বজা পর্যন্ত স্ক্রীনিং বিষয়ক কাম-কাজত ব্যস্ত হৈ পৰিব ।

তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ দিশপুৰস্থিত মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এক অনুষ্ঠান তথা সংবাদ মেলত ভাগ লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতা আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে কংগ্ৰেছে প্ৰস্তুত কৰা এখন “ৰাইজৰ চাৰ্জশ্বীট’’ মুকলি কৰে ৷ বিজেপিৰ দুৰ্নীতিয়েই কংগ্ৰেছৰ মূল নিৰ্বাচনী এজেণ্ডা হ'ব বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পুনৰাই দোহাৰে ৷

