সকলোৰে সৈতে কথা পাতি আছো, শক্তিশালী লোকক যাতে টিকট দিব পাৰো তাৰ প্ৰয়াস কৰিছো : কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী

সকলোৰে সৈতে কথা পাতি আছো, শক্তিশালী লোকক যাতে টিকট দিব পাৰো তাৰ প্ৰয়াস কৰিছো : কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী
২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ অংশ স্বৰূপে বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী
Published : February 19, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : February 19, 2026 at 6:37 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত গুৱাহাটীত উপস্থিত কংগ্ৰেছ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্য়ক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৷ একাধিক কাৰ্য্য়সূচী লৈ অসমত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'বলগীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত ৰাজ্য়িক দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব ৷
''সকলোৰে সৈতে কথা পাতি আছো, পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছো, সকলোকে লগ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো । এই দুদিন আমি এয়াই কৰিম ৷ যোৱা চাৰি-পাঁচদিন আমাৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ মানুহে জিলাই জিলাই গৈ কথা পাতিছে । এজন এজনকৈ যিমান পাৰো সিমান বেছি সংখ্যক ব্যক্তিৰ মতামত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ৷ আমি যাতে ভালদৰে টিকট দিব পাৰো, তাৰ প্ৰয়াস কৰিছো ৷ আমি ইয়াত শক্তিশালীভাৱে নিৰ্বাচন যুঁজিম । মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত গোটেই বিষয়টো নিৰীক্ষণত ৰাখিছো ।”
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ অংশ স্বৰূপে বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী৷ অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দলীয় সকলো শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে । প্ৰিয়ংকা গান্থীৰ কান্ধত এতিয়া ২০২৬ৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰাৰ গুৰু দায়িত্ব ৷
প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ উপ-মুখ্য়মন্ত্ৰী তথা শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰো গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে ৷ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি শিৱকুমাৰে কয় য়ে, "বিজেপি দলটো নিৰ্বাচনক লৈ শংকিত হৈ আছে ৷ আমাৰ দলৰ নেতা ভূপেন বৰাক বিজেপিত যোগদান কৰাবলৈ স্বয়ং ৰাজ্য়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছে ৷ এইবাৰৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷"
কংগ্ৰেছ স্ক্রীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষ তথা ৱায়ানাড লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্রিয়ংকা গান্ধীয়ে অসমত উপস্থিত হৈয়েই পুৱাৰ ভাগত মা কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লয় ৷ তাৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহি দিনৰ ১১:৩০ বজাত মাৰাথন বৈঠকত মিলিত হয় ৷ প্রিয়ংকা গান্ধী আৰু স্ক্রীনিং কমিটীৰ আন সদস্যসকলে ব্লক কংগ্ৰছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দলটোৰ বিধায়কৰ সৈতে এজনকৈ বৈঠকত মিলিত হোবাৰ লগতে দলটোৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠন আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব । নিশা ১২ বজা পর্যন্ত স্ক্রীনিং বিষয়ক কাম-কাজত ব্যস্ত হৈ পৰিব ।
তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ দিশপুৰস্থিত মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এক অনুষ্ঠান তথা সংবাদ মেলত ভাগ লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতা আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে কংগ্ৰেছে প্ৰস্তুত কৰা এখন “ৰাইজৰ চাৰ্জশ্বীট’’ মুকলি কৰে ৷ বিজেপিৰ দুৰ্নীতিয়েই কংগ্ৰেছৰ মূল নিৰ্বাচনী এজেণ্ডা হ'ব বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পুনৰাই দোহাৰে ৷