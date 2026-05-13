চমন পাই অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ পৱন খেড়া
By PTI
Published : May 13, 2026 at 2:00 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীস্থিত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ভুৱা পাছপ'ৰ্ট গোচৰত খেড়াক অসম আৰক্ষীয়ে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই দাখিল কৰা গোচৰৰ ভিত্তিতে অসম আৰক্ষীয়ে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ অধ্যক্ষ খেড়াৰ বিৰুদ্ধে চমন জাৰি কৰিছিল ।
অপৰাধ শাখাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত খেড়াই কয় যে তেওঁ তদন্তত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব । পৱন খেড়াই কয়, "আৰক্ষীয়ে মোক মাতিছে আৰু সেই অনুসৰি আহিছোঁ । আমি আইন আৰু ন্যায়পালিকাক সন্মান কৰো, গতিকে আইনী পদ্ধতি অনুসৰি মই ইয়ালৈ আহিছোঁ ।" জেৰাৰ অন্তত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত বিতংভাৱে ক'ব বুলিও উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত খেড়াই অভিযোগ কৰিছিল যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ একাধিক পাছপ'ৰ্ট আছে । লগতে বিদেশত অপ্ৰকাশিত সম্পত্তি থকাৰো অভিযোগ কৰিছিল । এই অভিযোগৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে বিএনএছৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ অপৰাধ শাখা থানাত অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত মিছা বক্তব্য প্ৰদান কৰা, প্ৰতাৰণা, জালিয়াতি, ভুৱা নথি-পত্ৰক প্ৰকৃত বুলি ব্যৱহাৰ কৰা, শান্তি ভংগৰ প্ৰৰোচনাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে অপমান কৰা, মানহানি আদি বিভিন্ন অভিযোগ আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে খেড়াক বিচাৰি দিল্লীস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল যদিও সেই সময়ত খেড়া তাত উপস্থিত নাছিল ।
খেড়াই প্ৰথমে তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল । আদালতে তেওঁক ৭ দিনৰ অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছিল । অৱশ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম আৰক্ষীয়ে এই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অগ্ৰিম জামিনৰ আদেশত স্থগিত ৰাখি খেড়াক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ অগ্ৰিম জামিন আবেদন নাকচ কৰে । তাৰ পিছত খেড়াই পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনায় । পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰে । ইফালে অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত খেড়াৰ অভিযোগে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰা দেখা গৈছিল ।
