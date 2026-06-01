সাহস আছে যদি চৰকাৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব: দেৱব্ৰত শইকীয়া

সাহস আছে যদি চৰকাৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব: দেৱব্ৰত শইকীয়া
বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছ নেতাৰ ৷
Published : June 1, 2026 at 4:00 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসম বিধানসভাত সংঘটিত কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ১৫ সংখ্য়ক অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দিনত হোৱা কেলেংকাৰীৰ তথ্য উন্মোচিত হোৱাৰ পাছতে বিৰোধীয়ে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে শাসকীয় পক্ষক ৷
প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক ৷
সোমবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা শইকীয়াই কয়,"১৫ সংখ্যক বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দিনত লুণ্ঠন আৰু কেলেংকাৰীৰ এক বৃহৎ অভিযোগ উঠিছে । তেওঁৰ কাৰ্যকালত নতুন বিধানসভা ভৱন, অট্টালিকা, বিধায়কৰ বাবে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ, ডিজিটেল মিউজিয়াম ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ য'ত ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল । এই সকলোবোৰ মুকলি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ যিবোৰ কেলেংকাৰী, দুৰ্নীতি তথা অনিয়মৰ কথা বৰ্তমান ওলাইছে, এইবোৰৰ সম্ভেদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিছিল নে নাই ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া উচিত ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, সেই চৰকাৰৰ নাকৰ তলতে এনেবোৰ অনিয়ম চলি আছে ৷ সকলোৰে অগোচৰে চলি থকাটো সম্ভৱনে ? এই অভিযোগবোৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ সবিশেষ সদনৰ দলপতি তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সন্মানীয় অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অসমৰ ৰাইজক জনাবনে ? নে এইবোৰো দায়সৰা মন্তব্য দি কাগজে কলমে সামৰি থোৱাৰ চেষ্টা কৰিব ৷"
দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল বিজেপি চৰকাৰে সকলোবোৰ ৰহস্য ভেদ কৰিব পাৰিবনে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা শইকীয়াই কয়,"দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল বিজেপি চৰকাৰে নিৰপেক্ষভাৱে অভিযোগবোৰৰ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ সৎসাহস দেখুওৱাবনে ?"
