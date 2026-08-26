ETV Bharat / state

উজনিৰ বান মানৱসৃষ্ট ! ৰাইজৰ ন্যায় বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ

শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা অভূতপূৰ্ব বানপানী ন্যায় বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷

Congress Leader Debabrat Saikia
দেৱব্ৰত শইকীয়া (ফাইল ফটো) (Facebook Debabrat Saikia)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ ন্যায় বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন (PIL) দাখিল কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । এই বান প্ৰাকৃতিক নহয়, মানৱসৃষ্ট বুলি বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা অভূতপূৰ্ব বানপানী প্ৰকৃততে কোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয়, বৰঞ্চ দিখৌ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি থকা অবাধ অবৈধ খনন আৰু চৰকাৰী গাফিলতিৰ পৰিণাম ।’’

‘‘দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বিষয়ে সকীয়াই থকাৰ পাছতো চৰকাৰে খনি মাফিয়াক সুৰক্ষা দি ৰাইজক এক ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে । ৰাইজৰ ন্যায় আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনখন মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশে শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অহা ৩ তাৰিখৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰত্যুত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

এই আবেদনত উল্লেখ কৰা মূল দাবীবোৰ:

  • দিখৌ আৰু উপনৈসমূহত সকলো ধৰণৰ অবৈধ খনন তৎকালীনভাৱে আৰু স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰা
  • উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ‘মাইনিং টাস্ক ফ’ৰ্চ বেটেলিয়ন’ গঠন কৰা
  • অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত সমিতি গঠন
  • বান্ধৰ পানী এৰা সন্দৰ্ভত এক স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতি বা প্ৰট’কল প্ৰস্তুত কৰা
  • নামমাত্ৰ সাহায্যৰ পৰিৱৰ্তে হিমাচল প্ৰদেশৰ আৰ্হিত প্ৰতিটো সৰ্বস্বান্ত পৰিয়ালক ন্যূনতম ১০ লাখ টকাকৈ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা
  • এই দুৰ্যোগৰ বাবে দায়ী চৰকাৰী বিষয়া তথা দোষী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী গোচৰ ৰুজু কৰা ।

‘‘ৰাইজৰ জীৱন-সম্পত্তি আৰু অসমৰ ভৱিষ্যৎ ৰক্ষাৰ এই যুঁজ অবিৰতভাৱে চলি থাকিব’’ বুলি শইকীয়াই লগতে কয় ৷

উল্লেখ্য যে যোৱা ১৯ জুলাইত বানে ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰে উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত । এই বানত জিলা তিনিখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঘৰ-দুৱাৰ, খেতিপথাৰ, পশুধনৰ অনিষ্ট হয় । শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে এই বানত । ঘৰৰ সা-সম্পত্তি সকলো হেৰুৱাই এতিয়া অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ মাজত দিন কটাইছে এইসকল বন্যাৰ্তই ।

নগাপাহাৰত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ তথা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই এই বান সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি প্ৰথমাৱস্থাত চৰকাৰে দাবী কৰিছিল যদিও বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্যই সেয়া মিছা প্ৰতিপন্ন কৰে । তাৰ পাছতেই নগা পাহাৰত দিখৌ নদীৰ উৎপত্তি স্থলত চলি থকা খননৰ কথা পোহৰলৈ আহে ৷ বহুতেই দাবী কৰিছে যে উজনিৰ তিনিজন বিধায়কৰ লগতে একাংশ নেতা-পালিনেতা এই খননৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ৷

লগতে পঢ়ক: বানত পুনৰ ২ জন লোকৰ মৃত্যু; মৃতকৰ সংখ্যা ১০৭ জনলৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

উজনি অসম
দিখৌ নদী
কয়লা খনন
DEBABRAT SAIKIA FILES PIL
UPPER ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.