কংগ্ৰেছে জুবিনক লৈ মুকলিকৈ ৰাজনীতি কৰিছে : মুখ্যমন্ত্রী
নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে অসমলৈ আহিও জুবিন গাৰ্গকলৈ কোনো মন্তব্য নকৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : February 22, 2026 at 4:42 PM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গকলৈ ৰাজনীতি কৰিছে । এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । কংগ্ৰেছ নেত্রী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে জুবিন ক্ষেত্র পৰিদৰ্শন কৰা সন্দৰ্ভত দেওবাৰে গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ অসমলৈ কেইবাৰো অহাৰ পিছতো জুবিন ক্ষেত্রলৈ নোযোৱা সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাজনৈতিক কামতহে অসমলৈ আহিছিল । ৰাজনৈতিক কামত আহিলে মানুহে সুযোগ লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাব নাপায় । আমাৰ দলৰ নেতাসকল নিৰ্বাচনৰ পাছতহে জুবিনক্ষেত্ৰলৈ যাব । যেতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন চলি থাকে তেতিয়ালৈ মই জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নাযাওঁ । ভগৱানে কৰিলে আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাম ।’’
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়, ‘‘আমি জুবিনক লৈ ৰাজনীতি নকৰো । আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলো জুবিন ক্ষেত্রলৈ নাযায় । আমি জুবিনক লৈ ৰাজনীতি নকৰো । কংগ্ৰেছে জুবিনক লৈ মুকলিকৈ ৰাজনীতি কৰিছে । আমি নিৰ্বাচনৰ এই সময়ত জুবিনক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ অনাটো নিবিচাৰো । প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাজনৈতিক কামত আহি জুবিনকলৈ ৰাজনীতি কৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "প্ৰিয়ংকা গান্ধী দলীয় কামতহে অসমলৈ আহিছিল । জুবিন ক্ষেত্র পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা নাছিল । জুবিনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কোনোবাই তেজ দিছিল নেকি জন্মদিনত । কংগ্ৰেছৰ কোনজন মানুহে জুবিনৰ জন্মদিনত তেজ দিছে, মোক কওক । জুবিন ক্ষেত্রক ৰাজনীতিৰ মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব নালাগে । জুবিন ক্ষেত্রখনৰ বাবে স্থান কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে । আমি স্থানটো কৰি দিছো । জুবিন ক্ষেত্র প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৰিলে নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে । গতিকে ৰাজনৈতিক কামত আহিলে সুযোগ লৈ যাব নাপায় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘জুবিনৰ ক্ষেত্রত বিজেপিয়ে ক’তো কোনো কমি ৰখা নাই । বিজেপিৰ বাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তাই জুবিনৰ জন্মদিনৰ দিনা ৰক্তদান কৰিছিল । বাকীসকলে জুবিনৰ নামলৈ ৰাজনীতি কৰি আছে । প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে জুবিনৰ নাম শুনা নাই । যদি শুনা নাই কিয় গৈছে, তাৰ মানে ভোটৰ বাবে গৈছে । এনেকে অসমীয়া মানুহক আবেগিক কৰি ভোট লোৱাৰ পৰম্পৰা বহুত পুৰণি ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰিয়ংকা গান্ধী কিয় ৮৬০গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ ক্ষেত্রলৈ নগ’ল । সেই প্ৰশ্নটো কোনেও নকৰে । প্ৰিয়ংকা গান্ধী কিয় ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিস্থললৈ নগ'ল । বৰদোৱাৰ শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তীৰ্থত প্ৰিয়ংকা গান্ধী কিয় নগ'ল । মানুহ আবেগিক হৈ থকা বাবে ভোটৰ স্বাৰ্থত জুবিন ক্ষেত্রলৈ গ'ল । নিৰ্বাচনৰ পাছত যাব লাগিছিল । নিৰ্বাচন খেলাসকল জুবিন ক্ষেত্রৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে ।"
ইফালে জুবিন গাৰ্গ গোচৰৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালত গঠন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ফাষ্টট্ৰেক আদালতকলৈয়ো এটা ৰাজনীতি কৰি আছে । প্ৰথম কথা হৈছে যে বৰ্তমান যিগৰাকী ন্যায়াধীশৰ তাত গোচৰতো চলি আছে, সেইগৰাকী ন্যায়াধীশে প্ৰতিখন জামিন আৱেদন নাকচ কৰিছে । দুজনে বাধ্য হৈ জামিনৰ আবেদন উঠাই লৈছে । তিনিখন জামিন আবেদন এইগৰাকী ন্যায়াধীশে নাকচ কৰিছে । এতিয়া জুবিনৰ গোচৰটো এইগৰাকী ন্যায়াধীশৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । চাৰি-পাঁচ মাহ পাছতো এইগৰাকী ন্যায়াধীশে তিনিজন অভিযুক্তৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে । সেইগৰাকী ন্যায়াধীশৰ তাত গোচৰটো থাকিব লাগে নে বেলেগৰ তাত যাব লাগে । এই দিশটোৰ ক্ষেত্রত আমি ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'ম । আমি পিছুৱাই থকাৰ মূল কাৰণটোৱে আছিল যে যিকোনো ন্যায়াধীশে অন্তত পুলিচৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী দুজনক জামিন দিলেহেতেন ।
তেওঁ কয়, ‘‘আনহাতে যিকোনো ন্যায়াধীশে মহিলা বুলি অমৃতপ্ৰভা মহন্তক জামিন দিলে হয় । কিন্তু এইগৰাকী ন্যায়াধীশে বলিষ্ঠভাৱে তিনিটাকৈ জামিনৰ আবেদন নাকচ কৰিছে আৰু ভয়তে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জামিন আবেদন উঠাই লৈছে । এতিয়া সেইগৰাকী ন্যায়াধীশৰ পৰা গোচৰটো আঁতৰোৱাৰ বাবে এটা 'হাৱা' নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মই ৰাইজৰ মতে চলো ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘ৰাইজে বিচাৰিলে পিছত মই ফাষ্টট্ৰেক আদালতত দি দিম । কিন্তু তাৰ পাছৰ যিখিনি ঘটনা হ'ব তাৰ দায়িত্ব সেইসকলে ল'ব লাগিব । এচামে গোচৰটো আঁতৰোৱাৰ পাছত লাগি আছে । এইগৰাকী ন্যায়াধীশে জামিন নিদিয়ে । তাৰ মানে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বেলেগ এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ ওচৰলৈ গোচৰটো যাওক আৰু জামিন এটা হওক । যাতে জামিন হ'লে মোক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে । এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জুবিনৰ নামত ৰজনীতি । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিক শ'লঠেকত পেলাবৰ কাৰণে চক্ৰান্ত কৰা হৈছে । আমাক কৃতিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে ষড়যন্ত্র কৰা হৈছে ।"
জুবিন ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ কৰ্তন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "একাংশই জুবিন গাৰ্গক শান্তিত থাকিব নিদিয়ে । জুই লাগি তাঁৰ ছিগিল একদম হুলস্থুল কৰি দিলে ।"