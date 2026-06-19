ETV Bharat / state

কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ ঘাঁহে আতংকিত কৰিছে জনতাক?

ভাৰতৰ ৩৫ নিযুত হেক্টৰতকৈও অধিক ভূমি গ্ৰাস কৰিছে পাৰ্থেনিয়ামে । ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এইবিধ অপতৃণ ।

Parthenium has increased terribly in Kaliabor
কলিয়াবৰত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 1:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: 'কংগ্ৰেছ ঘাঁহ' কি জানেনে ? এইবাৰ কলিয়াবৰত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই 'কংগ্ৰেছ ঘাঁহ' । সকলোৱে এইবিধ ঘাঁহৰ বাবে পথৰ কাষেৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে । কি এই কংগ্ৰেছৰ ঘাঁহ ? এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ।

কিয় কয় 'কংগ্ৰেছ ঘাঁহ'বুলি ?

Parthenium has increased terribly in Kaliabor
কলিয়াবৰত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)

এই চৰ্চা কোনো ৰাজনৈতিক বা দলীয় নহয় । অসমত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা এবিধ অপতৃণৰ লগতহে সাঙোৰ খাই পৰিছে কংগ্ৰেছ দলটোৰ ৰ নাম । কিয় চৰ্চিত হৈছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ উভতিব লাগিব ষাঠিৰ দশকলৈ । দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছতে দেশত গভীৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল । বিশেষকৈ ১৯৫৬ চনত ভাৰতত এই খাদ্য সংকট চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছিলগৈ ।

সেই সময়ত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পিএল ৪৮০ (PL 480) আঁচনিৰ অধীনত ঘেঁহু আমদানি কৰিছিল । সেই ঘেঁহুৰ সৈতে এই অপকাৰী ঘাঁহৰ বীজবোৰো ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে । যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ শাসনকালত এই ঘাঁহবিধ দেশলৈ আহিছিল, সেয়েহে সাধাৰণ ৰাইজে ইয়াক ব্যংগাত্মকভাৱে 'কংগ্ৰেছ ঘাঁহ' বুলি নামকৰণ কৰিছিল ।

'গান্ধী টুপী'ৰ সৈতে আছে সাদৃশ্য় !

Parthenium has increased terribly in Kaliabor
কলিয়াবৰত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)

আন এক তথ্য মতে, ঘাঁহজোপাত সৰু সৰু বগা ৰঙৰ ফুল ফুলে । বতাহত যেতিয়া এই বগা ফুলবোৰ হালি-জালি থাকে, তেতিয়া দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ তেনে লাগে যেন বগা টুপী পিন্ধা কোনো কংগ্ৰেছী নেতাই মূৰ জোকাৰি ভাষণ দি আছে । সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে পিন্ধা 'গান্ধী টুপী' বা বগা টুপীৰ সৈতে এই ফুলবোৰৰ সাদৃশ্য থকাৰ বাবেও মানুহে ইয়াক কংগ্ৰেছ ঘাঁহ বুলি কৈছিল ।

আনহাতে, স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতত যিদৰে কংগ্ৰেছ দল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ দেশতে একচ্ছত্ৰী ভাৱে বিয়পি পৰিছিল, ঠিক তেনেদৰে এই ঘাঁহবিধেও খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ চুকে-কোণে নিজৰ বংশ বিস্তাৰ কৰিছিল । ইয়াৰ এই অধিক আক্ৰমণাত্মক আৰু দ্ৰুত বিস্তাৰক সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে তুলনা কৰিও এই নাম দিয়া হৈছিল বুলিও কোনো-কোনোয়ে ক'ব খোজে ।

কলিয়াবৰত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাৰ্থেনিয়াম :

কলিয়াবৰত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা অপতৃণ বিধ হৈছে পাৰ্থেনিয়াম । কলিয়াবৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে এই সময়ত সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে পাৰ্থেনিয়াম নামৰ এবিধ তৃণজাতীয় উদ্ভিদৰ বিস্তৰ বংশবৃদ্ধি । লগতে কলং খননৰ পিছৰে পৰা কলঙৰ পাৰতো ঠায়ে-ঠায়ে ফুল ফুলি থকা এই বিষাক্ত উদ্ভিদে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে উদ্বেগ ।

পাৰ্থেনিয়াম (Parthenium Hysterophorus) হৈছে এবিধ অতি বিষাক্ত আৰু অনিষ্টকাৰী বিদেশী অপতৃণ, যাক পৃথিৱীৰ সপ্তম মাৰাত্মক ঘাঁহ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পথৰ কাষ, খেতিপথাৰ আৰু জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত এই উদ্ভিদবিধ ভয়াৱহভাৱে বিয়পি পৰিছে । ইয়াৰ ফুল আৰু বীজত থকা 'পাৰ্থেনিন' (Parthenin) নামৰ টক্সিন বা বিহ মানুহ, জীৱ-জন্তু আৰু কৃষিৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক ।

কলিয়াবৰত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ)ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই কয়,"প্ৰথমেই জনসাধাৰণ সচেতন হ'ব লাগিব । সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পাৰ্থেনিয়াম উভালি ধ্বংস কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বিস্তাৰ ৰোধৰ বাবে সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব ।" বেজবৰুৱাৰ মতে, পাৰ্থেনিয়ামৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ছালৰ এলাৰ্জি, খজুৱতি, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা আদি বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত জটিলতা দেখা দিব পাৰে । বিশেষকৈ শিশু, বৃদ্ধ আৰু এলাৰ্জিজনিত সমস্যাত ভোগা লোকসকল অধিক বিপদৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।

অৱশ্যে সহকাৰী অধ্যাপকগৰাকীয়ে এই অপতৃণৰ পৰা কৰ্কটৰ দৰে ৰোগৰ হোৱাৰ কোনো তেনে তথ্য বা গৱেষণা পত্ৰ চকুত পৰা নাই বুলি কয় । পাৰ্থেনিয়াম এবিধ অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক উদ্ভিদ বুলি মত প্ৰকাশ কৰি বেজবৰুৱাই কয়," ইয়াৰ পৰাগকণাই মানুহৰ শৰীৰত এলাৰ্জি, হাঁপানী আৰু বিভিন্ন চর্মৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেয়ে এই উদ্ভিদ সময়মতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।"

ভাৰতৰ ৩৫ নিযুত হেক্টৰতকৈও অধিক ভূমি গ্ৰাস :

এই অপতৃণবিধে ইমানেই দ্ৰুতগতিত বংশবৃদ্ধি কৰে যে বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰায় ৩৫ নিযুত হেক্টৰতকৈও অধিক ভূমি ই গ্ৰাস কৰি লৈছে । ৰে'লপথ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু নদীৰ পানীৰ জৰিয়তে ইয়াৰ লঘু বীজবোৰ উৰি গৈ বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ চুকে-কোণেও বিয়পি পৰিছে । স্থানীয় সচেতন নাগৰিকসকলে কয় যে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা এই উদ্ভিদ আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগে এতিয়াও দৃশ্যমান কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাই ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । অন্যথা আগন্তুক দিনত এই বিষাক্ত উদ্ভিদে বৃহৎ জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ ৰূপ ল’ব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে ।

কলং খননৰ পাছত বৃদ্ধি পাইছে অপতৃণ :

কলিয়াবৰত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পাৰ্থেনিয়াম (ETV Bharat Assam)

এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় সমাজকৰ্মী পৰেশ নাথ ভূঞাই কয়,"এই পাৰ্থেনিয়াম নামৰ গছজোপা বহুদিনৰ পৰাই দেখি আহিছো যদিও এইবিধ যে এবিধ বিষাক্ত অপতৃণ সেই বিষয়ে এতিয়া হোৱা চৰ্চাৰ পিছৰে পৰাহে জানিব পাৰিছো । নৱনিৰ্মিত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে-কাষে এইবিধ গছ প্ৰায় স্থানতে গজি উঠা দেখা গৈছে ।

কলিয়াবৰতো ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ লক্ষ্যণীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । অতি শেহতীয়াকৈ কলং খননৰ পাছত কাষৰ দ' ঠাইবিলাক সেই মাটিৰে পূৰাই দিয়াৰ পাছত বিস্তৰ ভূমিত গজি উঠা দেখা গৈছে ।" লগতে ভূঞাই জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এই অপতৃণবিধ সোনকালে নাশ কৰিবলৈ কৃষি বিভাগ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: সত্ৰপীঠ মাজুলীত বিয়পিছে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম

মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়াম' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা

TAGGED:

পাৰ্থেনিয়াম
কংগ্ৰেছ ঘাঁহ
ইটিভি ভাৰত অসম
জৱাহৰলাল নেহৰু
PARTHENIUM IN KALIABOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.