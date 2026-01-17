কংগ্ৰেছে অসমক অসন্মান কৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে : প্ৰধানমন্ত্ৰী
''বাগুৰুম্বা দহৌ'' শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছ দলক কটু সমালোচনা কৰে ।
গুৱাহাটী : ''ক্ষমতা দখলৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে অসমক অস্থিৰ কৰি ৰাখিছিল । কংগ্ৰেছে কেৱল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিলে । কংগ্ৰেছে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিলে । কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰক ৰেড কাৰ্পেট পাৰি সুবিধা কৰি দিলে । কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমত অনুপ্ৰৱেশ বৃদ্ধি পালে ।'' অসমৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক অসন্মান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শনিবাৰে এই দাবী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এমাহ নৌহওঁতেই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কৰি মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে বিজেপিৰ ‘ডাবল ইঞ্জিন’ চৰকাৰে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ শাসনৰ “পাপ পৰিষ্কাৰ”বোৰ কৰি আছে ।
Congress has always viewed Assam and the entire Northeast with neglect.— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026
In contrast, NDA has not only bridged emotional distances but also connected the entire region to the mainstream of development through improved infrastructure. pic.twitter.com/QS5Nrqyd2r
শনিবাৰে সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্রীড়া প্রকল্পত ১০ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীৰ দ্বাৰা আয়োজিত বড়ো লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি তেওঁ কয়, “অসমৰ কলা-সংস্কৃতিৰ সন্মান কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে ভাল নাপায় । আজিও মই ডিঙিত অসমৰ স্বাভিমানৰ গামোচা লৈ থাকিলে কিছুমানে উপলুঙা কৰে ।”
For their petty political gains, the Congress has always promoted instability in Assam. Instead of serving the people, they remained focused on welcoming infiltrators. pic.twitter.com/1I2AYNowRu— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন প্ৰদানটো বিৰোধিতা কৰিছিল । কংগ্ৰেছৰ নেতাই অসমত হোৱা ছেমি কণ্ডাক্টৰৰো বিৰোধিতা কৰিছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে বড়োলেণ্ডক মূলসুঁতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিছিল । ৰাজ্যখনে প্ৰত্যক্ষ কৰা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলটোক জগৰীয়া কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
The development in Assam across diverse sectors is being greatly admired by the entire nation. pic.twitter.com/CMf7h4B8bx— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026
তেওঁ আৰু কয়, “অসমৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছিল । কিন্তু সমাধান বিচাৰি উলিওৱাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছে ক্ষমতা দখল কৰাত গুৰুত্ব দিলে । য’ত বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন আছিল, তাত তেওঁলোকে বিভাজন আনিছিল । য’ত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছিল তাত তেওঁলোকে বিষয়বোৰক আওকাণ কৰি আলোচনাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিছিল ।”
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় যে যেতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰাৰ প্রয়োজন আছিল, তেতিয়া “ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি”ৰ স্বার্থত দলটোৱে অনুপ্রৱেশকাৰীৰ বাবে দুৱাৰ খুলি দিছিল ।
মোদীয়ে কয়, “অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পাপ পৰিষ্কাৰ কৰিছে আৰু অনুপ্রৱেশকাৰীয়ে বেদখল কৰা ভূমি পৰিষ্কাৰ কৰিছে ।” তেওঁ দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে কেৱল অসমকে নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলটোক "আওকাণ" কৰিছে ।
Absolutely inspiring, PM @narendramodi ji !— Abhishek Singh (@IAbhi_s) January 17, 2026
Assam's strides in infrastructure, tourism and connectivity are setting a benchmark for the Northeast.
The entire nation is indeed proud! #AssamsRise 🇮🇳 pic.twitter.com/pI7veNXDuw
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা 'বাগুৰুম্বা দহৌ' শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰা বাগুৰুম্বা নৃত্য উপভোগ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে সৰুসজাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত বিশেষভাৱে সজাই তোলা আকৰ্ষণীয় এখন বিশেষ বাহনত উঠি প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে সকলোৰে সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্রীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।