বাংলাদেশ-কাৰ্বি আংলঙত সংখ্যালঘুক হত্যাৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীভূমিত জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
ভোটৰ স্বার্থত হিন্দুসকলক ট্রামকার্ড হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে । সংখ্যালঘু হত্যাৰ প্ৰতিবাদত শ্ৰীভূমিত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গৰ ।
Published : December 27, 2025 at 1:19 PM IST
শ্রীভূমি : কার্বি আংলঙত দীপক দাস আৰু সূৰয দে'ৰ নির্মম হত্যাকাণ্ড আৰু বাংলাদেশত দিপু চন্দ্র দাসক জ্বলাই হত্যা কৰাৰ প্রতিবাদত শুকুৰবাৰে সন্ধ্যা শ্ৰীভূমি জিলা কংগ্রেছৰ উদ্যোগত মমবাতি সমদলৰ আয়োজন কৰা হয় । বিজেপি চৰকাৰে সংখ্যালঘুসকলক নিৰাপত্তা প্রদানত চৰম ব্যর্থ বুলি অভিযোগ কৰে জিলা কংগ্রেছৰ নেতৃবৃন্দই ।
এই প্ৰতিবাদী সমদলত ইন্দিৰা ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা হাতে হাতে মমবাতি লৈ চহৰখনৰ প্রধান প্রধান পথ অতিক্ৰম কৰে জিলা কংগ্রেছৰ কর্মকর্তাসকলে । ইয়াৰ পিছত প্ৰতিবাদী সমদলটো স্থানীয় এ অ' চি পইণ্টত মিলিত হৈ এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ সমাপ্ত কৰে ।
প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা কংগ্রেছৰ সভাপতি তাপস পুৰকায়স্থ, উপ-সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, মিডিয়া বিভাগৰ চাহদত আহমেদ চৌধুৰী, মহিলা কংগ্রেছৰ সভানেত্রী মমতাজ বেগম, মহিলা নেত্রী তথা অধিবক্তা হাচিনা ৰহমান চৌধুৰী, যুৱ কংগ্রেছৰ মুখপাত্র শুভ্ৰজিৎ চক্রৱর্তী, পঙ্কজ নাগ, এন এছ ইউ আইৰ জিলা সভাপতি সুস্মিত দেৱ, ব্লক কংগ্রেছৰ সভাপতি অনুৰাগ দত্ত, সেৱা দলৰ সন্দীপ নন্দীসহ অন্যান্যসকলে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ৰ দিপু চন্দ্র দাসক অগ্নিদগ্ধ কৰি হত্যা কৰা আৰু কার্বি আংলঙত দীপক দাস আৰু সূৰয দে'ক হত্যাৰ তীব্র গৰিহণা দিয়ে ।
জিলা কংগ্রেছৰ সভাপতি তাপস পুৰকায়স্থই এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয, "কিছুদিন পূৰ্বে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত অমানৱীয় নির্যাতন চলোৱা হয় । বিগত সপ্তাহত দিপু চন্দ্র দাস নামৰ এজন যুৱকক প্রকাশ্যে অগ্নিদগ্ধ কৰি হত্যা কৰা হয় । বাংলাদেশ চৰকাৰৰ প্রত্যক্ষ সহযোগতে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলক হত্যা কৰা হৈছে ।"
আনহাতে, কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "কার্বি আংলঙত দীপক দাস আৰু সূৰয দে'ক হত্যা কৰা হৈছে, যিটো তীব্ৰ গৰিহণাযোগ্য । দুয়োটা ঘটনাৰ পিছত ভাৰতৰ প্রধানমন্ত্রীৰ পৰা বিদেশ মন্ত্রী সকলোৱেই আজি মৌন । ভোটৰ স্বার্থত হিন্দুসকলক ট্রামকার্ড হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে নৰেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ।"
হিন্দুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ নামত ৰাজনীতি কৰা বিজেপি নেতাসকলে আজি ভাৰতবর্ষত হিন্দুসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদানত ব্যর্থ হোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ তোলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই । লগতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি জিলা কংগ্রেছৰ নেতৃবৰ্গই কয়, "মুখ্যমন্ত্রীৰ কথা আৰু কামত কোনো মিল নাই । নিৰ্বাচন আহিলেই আৰম্ভ হয় হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি ।"
আনহাতে, ভাৰত-বাংলাদেশত সংখ্যালঘু নির্যাতনৰ বিৰুদ্ধে কংগ্রেছে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলিও কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গই হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।