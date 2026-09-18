ইভিএমৰ 'মাইক্ৰ ছিপছে' জেং কৰিব নেকি ৰাজ্য চৰকাৰক ? কংগ্ৰেছ, অজাপ নেতাৰ পিআইএল দাখিল
ইভিএমৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পিআইএল দাখিল কংগ্ৰেছ আৰু অজাপ নেতাৰ ৷
Published : September 18, 2026 at 6:06 PM IST
গুৱাহাটী: ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন চমুকৈ ইভিএমৰ গ্ৰহণযোগ্যতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ নেতা গুপ্তমণি শৰ্মা, ৰিপুন বৰা আৰু অজাপৰ সম্পাদক জিয়াউৰ ৰহমানে এইবাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক জনস্বাৰ্থজড়িত আৱেদন চমুকৈ পিআইএল দাখিল কৰিছে ৷
২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ব্যৱহৃত ইভিএমৰ জৰিয়তে ব্যাপক বিসংগতি ঘটাই বিজেপি দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । তেওঁলোকৰ দাবী অনুসৰি, আদালতত অভিযোগ প্ৰমাণিত হ'লে ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটোয়েই অবৈধ হৈ পৰিব ।
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালতে গোচৰটোৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিষয়টো অতি গুৰুতৰ আৰু স্পৰ্শকাতৰ বুলি উল্লেখ কৰে ৷
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে লগতে কয় যে বিষয়টোৰ সৈতে উচ্চতম ন্যায়ালয় তথা অন্য ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহৰ কেইবাটাও গোচৰ আৰু ৰায়দানৰ সম্পৰ্ক আছে ৷ গতিকে বিষয়টো পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । আদালতে ৪ নৱেম্বৰে পিআইএলখনৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ দ্বিতীয় শুনানিৰ দিন হিচাপে ধাৰ্য্য কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে ইভিএমৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ ইতিপূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয় তথা আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছিল । তাৰে বিচাৰ সম্পন্ন হোৱা আটাইকেইটা গোচৰতে ইভিএমৰ অবিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰমাণ হোৱা নাই ।
কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল হোৱা গোচৰটোত মূলতঃ ইভিএমৰ ভিতৰত থকা 'মাইক্ৰ ছিপছ' বা 'ছেমিকণ্ডাক্টৰ'ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত অন্যতম অবেদনকৰ্তা জিয়াউৰ ৰহমানে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিসমূহ ইভিএম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইবোৰৰ মাইক্ৰ ছিপছ' বা 'ছেমি কণ্ডাক্টৰ' জাপানৰ ৰেনেছাছ ইলেক্ট্ৰনিক কৰ্পোৰেচন নামৰ এটা কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছিল ।
পৃথিৱীৰ অন্য যিবোৰ দেশত ইভিএম ব্যৱহাৰ হয়, তাত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ ছিপছ' বা 'ছেমি কণ্ডাক্টৰ'টোত কেনেদৰে কি 'প্ৰোগ্ৰামিং' কৰা হৈছে, সেয়া ৰাজহুৱা কৰা হয় । কিন্তু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ইভিএমৰ ভিতৰত থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰটোৰ 'প্ৰাগ্ৰামিঙ'ৰ তথ্য যাক প্ৰযুক্তিৰ ভাষাত 'ছৌৰ্ছ ক'ড' বুলি কোৱা হয় সেইটো ৰাজহুৱা কৰা নাই ।
আনকি তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত দাখিল কৰা আবেদনৰ উত্তৰত নিৰ্বাচন আয়োগে সেয়া 'ক্লাছিফাইড ইনফৰমেশ্ব'ন বা ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত গোপন তথ্য বুলি উল্লেখ কৰি তথ্য ৰাজহুৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা আছে বুলি কৈছিল ।
কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৫ চনৰ ২২ জানুৱাৰীৰ দিনা জাপানৰ টোকিঅ'ত উক্ত ৰেনেছাছ ইলেক্ট্ৰনিক কৰ্পোৰেচনৰ উপাধ্যক্ষ চাৰ্লছ কাৱাচিমাক সাক্ষাৎ কৰিছিল বুলি অজাপ নেতা ৰহমানে উল্লেখ কৰে ৷
তেওঁ লগতে কয় যে, অসমৰ জাগীৰোডত নিৰ্মিয়মান ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্য চৰকাৰে উক্ত কোম্পানীটোৰ সহযোগিতা বিচৰাৰ তথ্য ৰাজহুৱা 'প্লেটফৰ্ম'ত উপলব্ধ আছে। যোৱা ৯ এপ্ৰিলত অসমত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত তথা ভোটগণনাৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নথকাকৈয়ে জাপান ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
ৰহমানে লগতে কয় যে, ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বিশ্লেষণ কৰি পোৱা গৈছে যে ৪ এপ্ৰিলৰ দিনা দিনৰ ১বজাৰ পৰা ৩ বজাৰ মাজত অসমৰ ৩৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে ১৭ শতাংশ ভোটদান হৈছিল । আন ৩৭টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে উক্ত সময়ছোৱাত ১৭ শতাংশ ভোটদান হৈছিল । ইমান সামঞ্জস্য সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে।
ইফালে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কমল নয়ন চৌধুৰীৰ যুক্তি শুনাৰ পাছত মুখ্য ন্যায়াধীশে নিৰ্বাচন আয়োগৰ অধিবক্তাৰো বক্তব্য শুনে । আদালতে পৰৱৰ্তী শুনানিত ৰাজ্য চৰকাৰৰো বক্তব্য শুনিব । আবেদনকৰ্তাসকলে আনকি জাপানৰ ৰেনেছাছ ইলেক্ট্ৰনিক কৰ্পোৰেচনকো 'পাৰ্টী' কৰিছে । আদালতে অহা ৪ নৱেম্বৰৰ দিনা বাকী আটাইকেইটা পক্ষৰ বক্তব্য শুনি ন্যায়ালয়ে পিআইএলৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব ।
আবেদনকৰ্তা ৰহমানে কয় যে, এই গোচৰটো আদালতত গৃহীত হ'লে তেওঁলোকে ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ব্যৱহৃত সকলো ইভিএমক অবৈধ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাব । সেই দাবী আদালতত সাব্যস্ত হ'লে অসম বিধানসভাৰ বিগত নিৰ্বাচন, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গঠন হোৱা বৰ্তমানৰ অসম বিধানসভা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনো অবৈধ হিচাবে ঘোষিত হ'ব ।
লগতে পঢ়ক: বিমান বন্দৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখন... ! স্মৃতি সুঁৱৰি এতিয়াও চকু সেমেকি উঠে চালক টিকেন ডেকাৰ