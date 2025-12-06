অসমৰ পর্যটন ক্ষেত্ৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংযোগ হ'ল কনচার্ট পর্যটন
অসম চৰকাৰৰ কনৰ্চাট টুৰিজিম পলিচীৰ অধীনত বুক মাই শ্ব'ই প্রথমটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ।
Published : December 6, 2025 at 12:02 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ পর্যটন ক্ষেত্ৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংযোগ হ'ল কনচার্ট পর্যটন । বিশ্ববিখ্যাত আমেৰিকান পপষ্টাৰ প'ষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্টেৰে সংগীত পর্যটনত ক্ষেত্ৰখনত খোজ দিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য ।
৮ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ৰেপাৰ প'ষ্ট মেলন । অসম চৰকাৰৰ কনৰ্চাট টুৰিজিম পলিচীৰ অধীনত বুক মাই শ্ব'ই প্রথমটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ।
* অসম চৰকাৰে কিয় গ্ৰহণ কৰিলে কনৰ্চাট টুৰিজিম পলিচী
এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব দিগন্ত বৰাই কয়, "বিভিন্ন প্ৰকাৰে পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায় । তাৰ ভিতৰত আছে ধৰ্মীয় পৰ্যটন, প্ৰকৃতি আৰু ঐতিহ্য, ৱাইল্ড লাইফ টুৰিজিম, এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম, স্প’ৰ্টছ টুৰিজিম ইত্যাদি । আমাৰ ৰাজ্যত কামাখ্যা মন্দিৰলৈ দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহে । তদুপৰি ঐতিহাসিক সমল চৰাইদেউ মৈদান, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, জয়দৌল, শিৱদৌল চাবলৈ পৰ্যটক আহে । আনহাতে কাজিৰঙা আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাবলৈও বহু পৰ্যটক আহে । এইখিনি আমি পৰম্পৰাগতভাৱে পাই আহিছো । কিন্তু নতুনকৈ পৰ্যটক আন ধৰণে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ অনুষ্ঠান হোৱাৰ ফলত স্প’ৰ্টছ টুৰিজিম বৃদ্ধি পাইছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিগত কেইবাবছৰ ধৰি মাইচ(MICE) টুৰিজিম অধিক জনপ্ৰিয় হৈছে । MICE অৰ্থ হৈছে M - Meetings, I- Incentives, C- Conference, E- Exhibition ৷ ইয়াৰ ভিতৰত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টুৰিজিম পৰে । এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টুৰিজিম শেহতীয়াকৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে । এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টুৰিজিমৰ এটা অংশ হৈছে কনৰ্চাট টুৰিজিম । কনৰ্চাট অনুষ্ঠিত কৰিলে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী কনৰ্চাটলৈ আহিলে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক তেওঁৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ আহে । ইয়াৰ পৰা হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেব সেৱা আদি সকলো উপকৃত হয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে জি এছ টিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ।’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা গুৱাহাটী আগতে অশান্ত বুলি কোৱা হৈছিল । কিন্তু যোৱা ১৫-২০ বছৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে । মেঘালয়ত যোৱা দুটা-তিনিটা বছৰত কনৰ্চাট আয়োজন কৰি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী আহি ফলপ্ৰসূ হৈছে । সেয়েহে অসম চৰকাৰে কনৰ্চাট টুৰিজিম পলিচী গ্ৰহণ কৰিছে । এই পলিচীৰ অধীনত প্ৰথম বছৰত বুক মাই শ্ব'ই তিনিখন কনচাৰ্ট আয়োজন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰথমখন কনচাৰ্ট ৮ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন ৰেপাৰ প'ষ্ট মেলনেৰ সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । চৰকাৰে যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণ, আৰক্ষীৰ সহযোগ আদিকে ধৰি আনুষংগিক বিষয়বোৰত সহযোগ কৰিব । এই কনচাৰ্ট আয়োজকে লোকচানৰ সন্মুখীন হ’লেহে চৰকাৰে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব । কিন্তু আগতীয়াকৈ আনুষংগিক বিষয়বোৰ সহযোগ কৰিব যদিও আৰ্থিকভাৱে নকৰে । ৰাজ্যত বৰ্তমান আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণত ডাইনেমিক মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত এয়া সম্ভৱ হৈছে । পৰ্যটকসকল কনচাৰ্টলৈ আহিব চৰকাৰে ৰাজহ পাব । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে ইয়াত সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব । কনচাৰ্টলৈ অহা পৰ্যটকে গৈ গুৱাহাটীখনৰ বিষয়ে সুৰক্ষিত বাৰ্তা দিব । তাৰ পৰা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন অধিক উপকৃত হ'ব । যোৱা ৫ বছৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহু পৰ্যটক অসমলৈ আহিছে ৷’’
অসমত বহু সংগীতপ্ৰেমী আছে । গুৱাহাটীত কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত হ'লে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংগীত প্ৰেমীসকল আহিবলৈ সুবিধা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ৷
