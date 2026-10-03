তেজপুৰত সম্পন্ন জটিল বৃহৎ 'মাল্টিনডুলাৰ গইটাৰ'ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ
টিএমচিএইচত জটিল 'জায়েন্ট মাল্টিনডুলাৰ গইটাৰ'ৰ সফলভাৱে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন । মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে প্ৰশংসা ।
Published : October 3, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 8:37 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ স্বাস্থখণ্ডৰ জয়গান । এইবাৰ তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ে এগৰাকী মহিলাৰ ২৬ বছৰৰ যন্ত্ৰণাৰ অন্ত পেলাবলৈ সক্ষম হয় । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালখনে ৪৩ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ জায়েন্ট মাল্টিনডুলাৰ গইটাৰৰ সফলভাৱে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰে ।
নাক-কাণ-ডিঙি তথা মূৰ আৰু ডিঙিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বিভাগে প্ৰায় ৬ জুৰি প্ৰচেষ্টা চলাই এই অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰে ।
26 years of suffering, healed through surgical excellence at TMCH! 🏥— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) October 3, 2026
Tezpur Medical College & Hospital has successfully operated on its largest giant multinodular goitre case to date, involving a 43-year-old woman who had lived with progressive neck swelling for nearly 26… pic.twitter.com/GKIQFJ4Asu
শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই কথা সদৰী কৰে । তেওঁ নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত লিখে,"২৬ বছৰৰ যন্ত্ৰণাৰ অন্ত পেলাই তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত সফল অস্ত্ৰোপচাৰ । বিগত ২৬ বছৰ ধৰি ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই অহা ডিঙি-ফুলা ৰোগ লৈ জীৱন কটোৱা ৪৩ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ জায়েন্ট মাল্টিনডুলাৰ গইটাৰৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰিছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ে । ১ অক্টোবৰত নাক-কাণ-ডিঙি তথা মূৰ আৰু ডিঙিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বিভাগে প্ৰায় ছয় ঘণ্টাজোৰা এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰে ।"
চিকিৎসকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি তেওঁ লিখে,"তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসালয়ত এতিয়ালৈকে সম্পন্ন হোৱা এই ধৰণৰ আটাইতকৈ বৃহৎ অস্ত্ৰোপচাৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা এই সফলতাৰ আঁৰত থকা অধ্যাপক ডাঃ ৰূপম বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ চিকিৎসক আৰু এনাস্থেছিয়া দলটোক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । জটিল অস্ত্ৰোপচাৰত চিকিৎসকৰ দক্ষতা, সুসমন্বিত দলীয় প্ৰচেষ্টা আৰু নিষ্ঠাই যে ৰোগীৰ বাবে নতুন আশাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে, এই সফলতাই তাৰেই এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন ।"
A remarkable milestone in specialised healthcare in Assam.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 3, 2026
HCM Dr. @himantabiswa appreciated the TMCH team for successfully performing a complex giant multinodular goitre surgery, showcasing Assam’s growing specialised surgical capabilities. https://t.co/eveznSaHQK
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এক্স হেণ্ডেলতো এই সফলতাৰ প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখে,"অসমৰ বিশেষ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশেষ অস্ত্ৰোপচাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি জটিল জায়েন্ট মাল্টিনডুলাৰ গইটাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে টিএমচিএইচৰ দলটোক প্ৰশংসা কৰে ।"
জায়েন্ট মাল্টিনডুলাৰ গইটাৰ কি ?
ইন্টাৰনেটত পোৱা তথ্য অনুসৰি জায়েন্ট মাল্টিনডুলাৰ গইটাৰ হৈছে আমাৰ ডিঙিত থকা থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ এক বিশেষ সমস্যা । সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, এই ৰোগত ডিঙিৰ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটো স্বাভাৱিকতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত একাধিক টেমুনা বা টোপোলা বান্ধে ।
জায়েন্টৰ অৰ্থ হৈছে 'বহুত ডাঙৰ' । যেতিয়া থাইৰয়ড গ্ৰন্থিটো বাঢ়ি গৈ এক অস্বাভাৱিক বা অতি বৃহৎ আকাৰ লয়, তাক জায়েন্ট বোলা হয় । মাল্টিনডুলাৰ 'মাল্টি' মানে বহুতো আৰু 'নডুল' মানে সৰু সৰু টেমুনা বা টোপোলা । অৰ্থাৎ, গ্ৰন্থিটোৰ ভিতৰত এটাতকৈ বেছি টেমুনা থাকে । গইটাৰক অসমীয়াত 'মিৰগি ৰোগ' বা সাধাৰণ ভাষাত 'ডিঙি ফুলা ৰোগ' বুলি কোৱা হয় ।
ইয়াৰ মূল লক্ষণসমূহ কি কি?
প্ৰথম অৱস্থাত কোনো বিষ বা বিশেষ লক্ষণ দেখা নাযাবও পাৰে । কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ আকাৰ বহুত ডাঙৰ হৈ পৰে, তেতিয়া তলৰ সমস্যাবোৰ হ’ব পাৰে :
- ডিঙিটো দেখাত বহুত ডাঙৰ বা ফুলা যেন লাগে, যাৰ বাবে কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বা ডিঙিটো লৰচৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় ।
- উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, বিশেষকৈ শুই থকাৰ সময়ত । কাৰণ ডাঙৰ গ্ৰন্থিটোৱে উশাহ লোৱা নলীত চাপ দিয়ে
- খাদ্য বা পানী গিলি থবলৈ টান হয়, কাৰণ ই খাদ্য নলীকো হেঁচি ৰাখে ।
- কাহ বা মাতটো বহি যোৱা যেন লাগিব পাৰে ।
এই ৰোগ কিয় হয়?
- শৰীৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি আয়’ডিনৰ অভাৱ হ’লে এই সমস্যা বেছিকৈ হয় ।
- বংশগত বা পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ থাকিলে এই ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
- শৰীৰৰ হৰমনৰ তাৰতম্যৰ বাবেও থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ কোষবোৰ অস্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়িব পাৰে ।
ইয়াৰ চিকিৎসা কি?
যদি এই গইটাৰ বা ফুলা অংশটোৱে ডিঙিৰ আন নলী বা সিৰাবোৰত বেছিকৈ চাপ দিয়ে, তেন্তে চিকিৎসকে সাধাৰণতে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি থাইৰয়ডৰ বাঢ়ি যোৱা অংশটো বা গোটেই গ্ৰন্থিটো উলিয়াই দিয়া হয় । ইয়াৰ উপৰি কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঔষধৰ দ্বাৰাও ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, এই ৰোগ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে কেন্সাৰ নহয়, গতিকে ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । কিন্তু ডিঙি বেছিকৈ ফুলি উঠিলে পলম নকৰি এজন হৰমন বিশেষজ্ঞ বা চাৰ্জনৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত ।