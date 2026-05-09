মৰিগাঁৱত একেলগে, একেস্থানত ১৬খনকৈ বিয়া

দৰিদ্ৰতা বা বিভিন্ন কাৰণত ৰাজহুৱাভাৱে বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব নোৱাৰা পৰিয়ালৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ পৰিল দিবিকাবাসী ৰাইজ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 7:30 PM IST

মৰিগাঁও : বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিকতা আৰু লোকক দেখুওৱা আড়ম্বৰপূৰ্ণ সমাজ ব্যৱস্থাত এক ব্যতিক্ৰমী তথা আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ দিবিকা অঞ্চলৰ ৰাইজে । সমাজত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা ব্যয়বহুল বিবাহৰ পৰম্পৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আৰু দৰিদ্ৰ তথা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালসমূহৰ ওপৰত পৰা আৰ্থিক বোজা লাঘৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অঞ্চলটোত এক বৃহৎ সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । একেখন মণ্ডপতে হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে একেলগে ১৬ যোৰা দৰা-কইনাই নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলে ।

এই সামূহিক বিবাহক লৈ পুৱাৰে পৰাই উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । ইফালে দিবিকাৰ বিবাহ মণ্ডপত সম্পূৰ্ণ হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হয় । বৈদিক মন্ত্ৰোচাৰণ, মাহ-হালধিৰ গোন্ধ আৰু মাংগলিক উৰুলিৰ শব্দই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে । পবিত্ৰ হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি ১৬ যোৰা দৰা-কইনাই সাত পাক ঘূৰি একেলগে যুগ্ম জীৱনৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে ।

সমাজলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই বৰ্তমান সময়ত বিয়াৰ নামত হোৱা ধনৰ অপচয় আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক খৰচৰ বিপৰীতে এই সামূহিক বিবাহে এক শক্তিশালী সামাজিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকলেও মত প্ৰকাশ কৰে যে এনে ধৰণৰ পদক্ষেপ কেৱল আৰ্থিক দিশৰ পৰাই নহয়, বৰঞ্চ সমাজত একতা, সদ্ভাৱ আৰু ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।

কেৱল দিবিকাই নহয় মৰিগাঁও জিলাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পৰাও শ শ লোক এই মহৎ অনুষ্ঠানটোৰ সাক্ষী হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ সক্ৰিয় সহযোগিতা আৰু স্বেচ্ছাসেৱীসকলৰ শৃংখলাবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত বিবাহ কাৰ্যসূচী অতি সুকলমে সম্পন্ন হয় । ভোজ-ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিবাহৰ সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা ৰাইজৰ দান-বৰঙণি আৰু পৰিশ্ৰমেৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হয় । নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰা এই ১৬ যোৰা দম্পতীক ৰাইজে মৰম আৰু আশীৰ্বাদেৰে ওপচাই পেলায় ।

উপস্থিত ৰাইজে নতুন দৰা-কইনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰাৰ লগতে আয়োজক কমিটীক এনে সাহসী আৰু সমাজমুখী সিদ্ধান্তৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । এই সামূহিক বিবাহ সন্দৰ্ভত আয়োজক কমিটীৰ এজন সদস্যই কয়, "আমি ২০২৪ চনতো সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰো আয়োজন কৰিছোঁ ।" মৰিগাঁও জিলাৰ দিবিকাত লোৱা এই বিশেষ পদক্ষেপে এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰে সচেতন মহলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । অনাগত দিনত আন বহু ঠাইতো এনে ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই প্ৰসাৰ লাভ কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

