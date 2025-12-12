ETV Bharat / state

পদূলিত পঃৰাগ : ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই গাঁওবাসীৰ

নাহৰ বান্দানা গাঁৱত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উদযাপন হ'ব মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত পঃৰাগ । যাৰ বাবে সকলোৱে মিলি ধান কটা পৰ্ব সমাপ্ত কৰাত ব্যস্ত হৈছে ।

Community rice harvesting
নাহৰ বান্দানা গাঁৱত সমূহীয়া ধান কটা পৰ্ব (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 12, 2025 at 1:18 PM IST

জোনাই : এতিয়া আঘোণৰ বতৰ । কৃষক ৰাইজৰ বহু আশা আৰু হেঁপাহৰ এই আঘোণ মাহ । কৃষকৰ বুকুৰ আশাই গজালি মেলি বাস্তৱ হোৱাৰ সময় এই আঘোণ । শাওণৰ ভৰা পথাৰত সেউজী সপোনৰ বীজ সিঁচা ৰাজ্যৰ কৃষকসকল এতিয়া ব্যস্ত পকা ধান চপোৱাত ।

ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষি প্রধান সমাজখনে বছৰটোৰ বাবে আঘোণতে চপাই থয় সোণগুটি । পথাৰৰ থোকভৰা লখিমীক ঘৰলৈ দাই নিয়াত পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ সকলো ব্যস্ত ।

সন্মুখত পঃৰাগ : ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই গাঁওবাসীৰ (ETV Bharat)

সম্প্ৰীতিৰ নির্ভেজাল প্রতিচ্ছবিয়ে প্রাণ পাই উঠিছে এই আঘোণৰ পথাৰত । ঐক্য-শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী বান্ধ খাই আছে । আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত কালৰ গতিত হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই অসমীয়া চহা জীৱনৰ সৈতে জড়িত কিছু পৰম্পৰা । চৌদিশে মাথোঁ পকা ধানৰ আমোল-মোল গোন্ধ । আঘোণী মলয়াৰ বা লাগি লহপহকৈ বাঢ়িছে কৃষকৰ সপোনৰ খেতিডৰা । সোণগুটি বুটলাৰ ব্যস্ততাৰ এতিয়া অন্ত নাই গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকৰ ।

কি উজনি, কি নামনি, আঘোণৰ পথাৰত এতিয়া কেৱল দাৱনীৰ কিৰিলি । পথাৰৰ শালি-লাহি ধানে ৰিঙিয়াই মাতিছে জাক জাক দাৱনীক ৷ আঘোণৰ প্ৰখৰ ৰ'দৰ তাপকো নেওচি ধান কাটিছে দাৱনীসকলে ৷ ঐঃনিতম গায়, হাঁহি-ধেমালিৰে মতলীয়া হৈ আঘোণৰ প্ৰেম পৰিছে দাৱনীসকল ৷

Community rice harvesting
ধান কটাৰ মাজতে জলপান আৰু পৰম্পৰাগত পানীয় গ্ৰহণ (ETV Bharat)

এনে সময়তে জোনাইৰ এখন সোণোৱালী পথাৰ ঐঃনিতমেৰে জীপাল কৰি তুলিছে জোনাইৰ নাহৰ বান্দানা গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰী, পুৰুষ তথা দাৱনীসকলে ৷ মিচিংসকলৰ সমাজৰ এক পৰম্পৰা ৰৗগব্ (Rigbo)বা হাৰিয়া আজিও জীয়াই ৰাখিছে জোনাইৰ বান্দানা গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ নাহৰ বান্দানা গাঁৱৰ সোণোৱালী পথাৰত শতাধিক মহিলাই একেলগে ধান দাই বজায় ৰাখিছে গাঁৱখনৰ একতাৰ পৰিচয় ৷

Community rice harvesting
সন্মুখত পঃৰাগ : ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই গাঁওবাসীৰ (ETV Bharat)

সোণোৱালী পথাৰত হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে ধান দাই থকা শ শ জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ মুখেৰে অজানিতে নিগৰিছে ঐঃনিতম ৷ পকা ধানৰ আমোল-মোল গোন্ধৰ মাজতে একেলগে বহি লাঃচৰ অইং, নামচিঙেৰে পৰঃ আপঙৰ লগত একেলগে খাইছে এসাঁজ ভাত ৷ গাঁওখনৰ ৰাইজে আগন্তুক ২০২৬ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উদযাপন কৰিব মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত পঃৰাগ উৎসৱ ৷ যাৰ বাবে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৷ গাঁওখনৰ বিভিন্নজনৰ পথাৰত শ শ ডেকা-গাভৰু, পুৰুষ-মহিলাই ওলাই আহি ধান কাটি পঃৰাগ উৎসৱৰ বাবে এনেদৰে সংগ্ৰহ কৰিছে পুঁজি ৷

Community rice harvesting
ধান কটা পৰ্বৰ মাজতে জলপান গ্ৰহণ কৰিছে দাৱনীসকলে (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ এজন লোকে কয়, "আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় ১৫০ৰো অধিক মানুহে ওলাই আহি পথাৰত ধান কাটিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে মিচিংসকলৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু ডাঙৰ এটা মাংগলিক কাৰ্য পঃৰাগ উদযাপন হ'ব এইখন গাঁৱত । তাৰ আলম লৈ গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পুৰুষ-মহিলা উভয়ে ওলাই আহি আজি ৰৗগব্ পৰ্বটো কৰি আছো । সমূহীয়াভাৱে ধান কাটি ইয়াৰ পৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে যি পাম সেয়া পঃৰাগত ব্যৱহাৰ কৰিম । আঘোণৰ মাহত আমাৰ এই পৰ্ব চলি থাকিব ।" তেওঁ লগতে কয়, "কেৱল পুঁজি বা পঃৰাগ উদযাপনৰ বাবেই নহয়, গাঁৱত যদি ডাঙৰ কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিবলগীয়া হয় সমূহীয়াভাৱে কাম কৰা আমাৰ মিচিঙৰ এটা পুৰণি ৰীতি-নীতি ।"

