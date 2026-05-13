ৰজামায়ং শিৱ মন্দিৰত সমূহীয়া বিবাহ-উপনয়ন সম্পন্ন

ৰজামায়ং শিৱ মন্দিৰত সমূহীয়া বিবাহ-উপনয়ন সম্পন্ন
মন্দিৰ প্ৰাংগণত মাংগলিক অনুষ্ঠানত নাথ যোগী জনগোষ্ঠীৰ ২৫জন যুৱকৰ উপনয়ন সম্পন্ন কৰে সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰথাৰে ।
Published : May 13, 2026 at 4:23 PM IST
মৰিগাঁও: পুৱাৰে পৰাই মৰিগাঁও জিলাৰ ৰজামায়ং শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ । কোনোৱে যদি পানী তুলিবলৈ ওলাইছে, কোনোৱে আকৌ ঢোল, তাল আৰু শংখ বজোৱাত ব্য়স্ত । তাৰ মাজতেই পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণে পৰিৱেশটোক প্ৰদান কৰিছে এক অনন্য় মাত্ৰা ।
এক সামূহিক অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি ৰজামায়ং শিৱ মন্দিৰৰ চৌহদত এই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । ঢোল, তাল আৰু শংখৰ ধ্বনিৰে আকাশ-বতাহ নিনাদিত হৈ পৰে । বৈদিক ৰীতি-নীতিৰে ৰজামায়ং শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়া বিবাহৰ লগতে আয়োজন কৰা হয় উপনয়নৰ । এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত অঞ্চলটোৰ কেইবাযোৰো দম্পতীৰ বিবাহকাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয় । উল্লেখ্য যে এই দম্পতীসকলে পূৰ্বতে গন্ধৰ্ব প্ৰথাৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল যদিও আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে সামাজিক তথা বৈদিক প্ৰথাৰে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল ।
ৰজামায়ং নাথ যোগী আঞ্চলিক শাখা সমিতিয়ে এইসকল লোকক একত্ৰিত কৰি সামবেদীয় ৰীতি-নীতিৰে তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক বিবাহকাৰ্য সম্পন্ন কৰায় । ইয়াৰ জৰিয়তে পৰিয়ালসমূহক সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগতে এক সুস্থ পৰম্পৰাৰ সূচনা কৰা হৈছে । তদুপৰি আৰ্থিকভাৱে অক্ষম পৰিয়ালসমূহৰ বোজা লাঘব কৰাই হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য ।
ইপিনে, ২৫জন যুৱকৰো উপনয়ন সম্পন্ন কৰা হয় । এই একেই মাংগলিক অনুষ্ঠানত নাথ যোগী জনগোষ্ঠীৰ ২৫জন যুৱকৰ উপনয়ন সম্পন্ন কৰে সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰথাৰে । আধ্যাত্মিকতা আৰু সমাজসেৱাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি মৰিগাঁও জিলাৰ ৰজামায়ং নাথ যোগী আঞ্চলিক শাখা সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোৰ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমিতিয়ে আয়োজন কৰে এক বিশেষ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ য’ত একেলগে কেইবাখনো বিবাহ আৰু উপনয়ন সম্পন্ন কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়, "নাথ যোগী পৰিয়ালসমূহৰ উঠি অহা যিসকল যুৱকৰ সংস্কাৰ হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে আমি গৈ উপনয়নৰ ব্য়ৱস্থা কৰো । আনহাতে যিসকলে ছোৱালী পলুৱাই অনাৰ পিছত আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি দিবলৈকে সমূহীয়া বিবাহৰ আয়োজন কৰিছো ।"
নিজা জনগোষ্ঠীয় ৰীতি-নীতি আৰু বৈদিক পৰম্পৰাক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ বাবে সমিতিৰ এই প্ৰচেষ্টাক স্থানীয় ৰাইজে প্রশংসা কৰিছে । সমিতিৰ সদস্যসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে সমাজৰ দৰিদ্ৰ তথা অৱহেলিত লোকসকলক ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতেও এনে ধৰণৰ সমাজমুখী কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিব ।
লগতে পঢ়ক:মৰিগাঁৱত একেলগে, একেস্থানত ১৬খনকৈ বিয়া
নামী-দামী বস্তু নহয়, ভতিজীৰ বিয়াত খুৰাকে উপহাৰ দিলে ৫০১টা মাটিৰ পাত্ৰ