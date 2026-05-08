লিডু অ’পেন কাষ্ট প্ৰজেক্ট খনি বন্ধ আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

লিডু অ’পেন কাষ্ট প্ৰজেক্ট খনি বন্ধ আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
লিডু অ’চিপি বন্ধ হোৱাৰ পিছত খনি অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে পৰিৱেশ অনুকূল আৰু উৎপাদনমুখী বিকল্পসমূহৰ সন্ধানৰ ওপৰত এই বৈঠকত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
Published : May 8, 2026 at 10:50 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত শুকুৰবাৰে লিডু অ’পেন কাষ্ট প্ৰজেক্টৰ মুক্ত খনন(Ledo OCP) প্ৰস্তাৱিত পুনৰ ব্যৱহাৰ আৰু খনি বন্ধ কৰাৰ পৰৱৰ্তী বহনক্ষম ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
ক’ল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ উত্তৰ-পূব কয়লাক্ষেত্ৰৰ(NEC) অধীনস্থ লিডু অ’চিপি বন্ধ হোৱাৰ পিছত খনি অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যত ব্যৱহাৰৰ বাবে পৰিৱেশ অনুকূল আৰু উৎপাদনমুখী বিকল্পসমূহৰ সন্ধানৰ ওপৰত এই বৈঠকত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমজিলা আয়ুক্ত ৰাহুল দলেৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত ভাৰত চৰকাৰৰ কয়লা মন্ত্ৰালয়ৰ সঞ্চালক(কাৰিকৰী) বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঠাকুৰ, এনইচিৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ কে মেৰে আৰু এনইচিৰ জিএম (ই এণ্ড এম) এমপি দত্তৰ লগতে এনইচি, ক’ল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, বন বিভাগ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ বিষয়াসকল এই সভাত উপস্থিত থাকে । বৈঠকত লিডু অ’চিপি এলেকাটোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ আৰু কৌশলৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়, য’ত মুখ্যতঃ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পুনৰুদ্ধাৰ, পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা, জীৱিকা সৃষ্টি আৰু জনকল্যাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
বৈঠকত আলোচিত মূল প্ৰস্তাৱসমূহৰ ভিতৰত আছিল উদ্ধাৰ কৰা খনিৰ মাটিত সৌৰ উদ্যান(Solar Park) স্থাপন, ফলমূলৰ গছ ৰোপণ, ‘এক জিলা এক সামগ্ৰী’(One District One Product) আঁচনিৰ প্ৰসাৰ আৰু বিদ্যমান জলভাগসমূহৰ সংৰক্ষণৰ লগতে জলশোধন কৰি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলা ।
বৈঠকত খনিৰ পৰিত্যক্ত আন্তঃগাঁথনি যেনে - কাৰ্যালয় আৰু কৰ্মশালাসমূহ ধ্বংস কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সেইবোৰক আত্মসহায়ক গোটৰ(SHG) কেন্দ্ৰ, প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাজহুৱা উপযোগিতা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দৰে অভিযোজনমূলক পুনৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হয় । আন এক উল্লেখযোগ্য প্ৰস্তাৱ আছিল বৰ্তমানৰ চিমনি(Chimney) গাঁথনিটোক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ আৰু ঐতিহ্যবাহী চিহ্ন হিচাপে এটা ক্লক টাৱাৰলৈ(Clock Tower) ৰূপান্তৰ কৰা ।
বিষয়া পৰ্যায়ৰ আলোচনাত জিলা খনিজ ফাউণ্ডেশ্যন(DMF) পুঁজি আৰু ফাইনাল মাইন ক্ল’জাৰ প্লেন(FMCP) পুঁজিৰ সঠিক সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতাৰে এই বহনক্ষম পদক্ষেপসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় । লগতে উদ্ধাৰকৃত মাটিত থলুৱা প্ৰজাতিৰ ফল যেনে - কৰ্দৈ আৰু কাজিনেমুৰ গছ ৰোপণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হয় ।
এই বৈঠকত মাৰ্ঘেৰিটাৰ চক্ৰ বিষয়া জ্ঞানজ্যোতি দত্ত, এনইচিৰ এছঅ’(এল এণ্ড আৰ) শান্তনু হাজৰিকা, খনি প্ৰবন্ধক শচীন মালপা, ক’ল ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱেশ প্ৰবন্ধক ডাংমেই এপি, টিৰাপৰ এজেণ্ট ইউকে মুখাৰ্জী, এনইচিৰ এছঅ’(খনি) জেড চাইল’, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সদস্য জিতু বৰগোহাঁই, লিডু কলিয়াৰীৰ সভাপতি দিব্য গগৈ, লেখাপানীৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া সন্তোষ ফুকন, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা প্ৰদীপ বৰা আৰু চিএমপিডি আইৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবন্ধক অমিত ৰাজ মিশ্ৰ উপস্থিত থাকে ।
সমন্বিত পৰিকল্পনা আৰু খনি অঞ্চলৰ উদ্ভাৱনীমূলক ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে লিডু অ’চিপিৰ খনি পৰৱৰ্তী ভূ-প্ৰকৃতিক এক বহনক্ষম আৰু সমাজহিতকৈ মডেললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সামূহিক সংকল্পৰে বৈঠকৰ সামৰণি পৰে ।
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাৰ পাছতেই অঞ্চলটোৰ মৃতপ্ৰায় উদ্যোগটোৰ বাবে আশাৰ ৰেঙণি দেখা দিছে বুলি সচেতন মহলত চৰ্চা চলিছে । আনহাতে, উদ্যোগটোত নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে দাবী জনাইছে । এইক্ষেত্ৰত দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটোৱে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
