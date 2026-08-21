ভাস্কৰ-উৎপলৰ যত্নত ৬৫টা কণী ফুটি কিলবিলাই ওলাল বিষাক্ত চকৰিফেঁটীৰ পোৱালি
সংৰক্ষণ কৰা ৮০টা চকৰিফেঁটী সাপৰ কণীৰ পৰা জন্ম ল’লে ৬৫টা পোৱালিয়ে । সৰ্পবন্ধু ভাস্কৰজ্যোতি বৰা আৰু উৎপল শইকীয়াৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ।
Published : August 21, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 6:33 PM IST
চামগুৰি : সাপ- শব্দটো শুনিলেই বহুতৰে পেটতে হাত-ভৰি লুকুওৱাৰ দৰে অৱস্থা হয় । অৱশ্যে হোৱাৰো কথা । কিয়নো বিষাক্ত সাপৰ দংশন মানেই মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱাৰ দৰে কথা । যদি সঠিক সময়ত উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেন্তে সৰ্পদংশনত মৃত্যু অৱধাৰিত ।
অৱশ্যে সকলো সাপেই বিষাক্ত নহয় । সেয়ে বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপৰ বিষয়ে জানি লোৱাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ । আনহাতে, সাপক প্ৰকৃতিৰ বন্ধু বুলিও কোৱা হয় । প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাত সাপৰো উল্লেখনীয় ভূমিকা আছে । কিন্তু সেই সাপকে আমি ভয়ৰ বাবেই হওক বা অজ্ঞানতাৰ বাবে, নিধন কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগো । অৱশ্যে বহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈয়ে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা যায় ।
সাপ সম্বন্ধে জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন
এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সাধাৰণতে আমাৰ বাসস্থান বা আশেপাশে থকা অঞ্চলবোৰত যিবোৰ সাপ উপলব্ধ সেইবোৰ প্ৰকৃতিগতভাৱে অতি শান্ত । নিজৰ বিপদৰ উমান নাপালে সাপে সাধাৰণতে আক্ৰমণ নকৰে । সেয়ে সাপ দেখা মাত্ৰেই মাৰিবলৈ উদ্যত হোৱাটো সমীচিন নহয় । যদিহে সাপৰ পৰা কোনো সাংঘাটিক বিপদৰ আশংকা নাথাকে, তেন্তে সাপ সংৰক্ষণৰ কথা আমি বিবেচনা কৰিব লাগে ।
ইয়াৰ বাবে আমাক সাপ সন্দৰ্ভত পৰ্যাপ্ত জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন । বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন স্থানত সাপ উদ্ধাৰ আৰু নিৰাপদে স্থানান্তৰ কৰা বিভিন্ন লোক ওলাইছে । তেওঁলোকৰ বহুতেই আকৌ আধুনিক প্ৰশিক্ষণ তথা সাপ সন্দৰ্ভত জ্ঞান অৰ্জন কৰি লোকালয়ৰ পৰা সাপ উদ্ধাৰ কৰি সেইবোৰ বনাঞ্চলত মেলি দিয়াৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে । এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব তেজপুৰৰ সৌৰভ বৰকটকীৰ । সৌৰভ বৰকটকীৰ বাট অনুসৰণ কৰি এতিয়া বহুতেই সাপ উদ্ধাৰ তথা সংৰক্ষণৰ কামত আগবাঢ়ি আহিছে । তেনে দুগৰাকী যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় কামৰ উল্লেখেৰে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
সৰ্পবন্ধু ভাস্কৰ বৰা আৰু উৎপল শইকীয়া
সাপ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ‘সৰ্পবন্ধু’ উপাধি লাভ কৰা ভাস্কৰজ্যোতি বৰা আৰু উৎপল শইকীয়াই । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ পিনে জাগীৰোড আৰু মৰিগাঁও অঞ্চলত কেইবাটাও সৰ্প উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় অসুৰক্ষিত অৱস্থাত থকা প্ৰায় ৮০টা চকৰিফেঁটী সাপৰ কণী ।
পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ সাপ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা
বন্যপ্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক জীৱনচক্ৰ আৰু সৰ্প সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সন্মান জনাই দুয়োগৰাকী সৰ্প বন্ধুৱে কণীসমূহ নষ্ট হ’বলৈ এৰি নিদি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰি উপযুক্তভাৱে উমনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া যত্ন আৰু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অৱশেষত ১৮ আগষ্টত ৮০টা কণীৰ ভিতৰত ৬৫টা কণী ফুটি চকৰিফেঁটী সাপৰ পোৱালিৰ জন্ম হয় ।
এই সফলতাই সৰ্প সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে । পোৱালিসমূহক কৃত্ৰিম পৰিৱেশত নাৰাখি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত স্বাভাৱিকভাৱে জীয়াই থকাৰ সুযোগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে পোৱালিসমূহ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । সাপক কেৱল ভয়ৰ চকুৰে নাচাই পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এই পদক্ষেপে পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি তুলিছে । ভাস্কৰজ্যোতি বৰা আৰু উৎপল শইকীয়াৰ এই উদ্যোগে সৰ্প সংৰক্ষণৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এক সুন্দৰ আৰু ইতিবাচক বাৰ্তা বহন কৰিছে ।
ভাস্কৰজ্যোতি বৰাৰ কথাৰে
সাপ তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত সৰ্পবন্ধু ভাস্কৰ বৰাই কয়, "মই ২০১৯ চনৰ পৰা সাপকে ধৰি মানুহৰ ঘৰত সোমোৱা বিভিন্ন বনৰীয়া জীৱ-জন্তু একক প্ৰচেষ্টাৰে উদ্ধাৰ কৰি আহিছোঁ । এয়া মোৰ ভাইটি (উৎপল শইকীয়া), তেওঁৰো মোৰ লগত সহযোগ আছে । বিশেষকৈ তেজপুৰৰ স্বনামধন্য প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মোৰ গুৰু সৌৰভ বৰকটকীৰ অনুপ্ৰেৰণাত আজি ইমানখিনি কাম কৰি আহিছোঁ ।"
হাজাৰোধিক সাপ উদ্ধাৰ
ভাস্কৰ বৰাই উৎপল শইকীয়াৰ সহযোগত এতিয়ালৈকে এহেজাৰৰো অধিক সাপ উদ্ধাৰ কৰি বনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণৰ বাবে এৰি দিছে । ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু সৰীসৃপো তেওঁলোকে জনাঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিছে ।
সাপৰ কণী উদ্ধাৰ প্ৰসংগত ভাস্কৰ বৰাই কয়, "জুলাই মাহত দুদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে সাপ উদ্ধাৰৰ বাবে জাগীৰোড আৰু মৰিগাঁৱৰ ভূৰবন্ধাৰ পৰা ফোন আহে । এঘৰৰ পাকঘৰত আৰু এঘৰৰ পৰিত্যক্ত ভঁৰাল ঘৰত সাপ আছিল । আমি এঘৰত গাঁত খান্দি সাপ বিচাৰোঁতে সাপ নেপাই কণীখিনি পালোঁ । কণীখিনি তাত এৰি থৈ অহাৰ লগে লগে কণীখিনি ফুটি পোৱালি হ'ব । যিহেতু সেইটো আৱাসিক এলেকা, মানুহৰ ক্ষতি কৰিব আৰু জীৱ-জন্তুৰো ক্ষতি কৰাৰ আশংকা আছে ।"
সাপৰ কণী উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱালি জগোৱাৰ প্ৰচেষ্টা
ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে জাগীৰোড তথা মৰিগাঁৱৰ বন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । তেওঁলোকে কণীখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে সংৰক্ষণৰ যত্ন কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কথা চিন্তা কৰে । বন বিভাগে অনুমতি দিয়াত কণীখিনি আনি বনাঞ্চলত ৰখাৰ পিছত মঙলবাৰে ৮০টা কণীৰ পৰা ৬৫টা কণী সুকলমে ফুটি চকৰিফেঁটী সাপৰ জন্ম হয় । তেওঁৰ পৰিকল্পনা আছিল পোৱালিখিনি লাওখোৱা বা বুঢ়াচাপৰিত এৰি দিব । এই বিষয়ে তেওঁ ফেচবুকত পোষ্ট দিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । এখন অভয়াৰণ্যত ইমানখিনি সাপ একেলগে এৰি দিয়াক লৈ প্ৰশ্ন কৰে ।
তাৰ পিছত তেওঁলোকে নগাঁও বন বিভাগ আৰু গুৰু সৌৰভ বৰকটকীৰ সৈতেও কথা পাতে । তাৰ পিছত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে যিটো বাসস্থান এলেকাৰ পৰা কণীখিনি সংগ্ৰহ কৰিছিল, মৰিগাঁও বা জাগীৰোডৰ ওচৰে-পাজৰে সাপকেইডাল এৰি দিব । ইয়াৰ পিছত ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া তথা বন বিভাগৰ অনুমোদিত তিনিটা স্থানত এই সাপকেইডাল মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
ৰাইজলৈ আহ্বান
সাপ সংৰক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁলোকৰ ৰাইজলৈ আহ্বান, "সাপ আমি সদায় সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব । সাপ বুলিয়ে নহয় প্ৰতিটো জীৱ-জন্তুৰে পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে । প্ৰত্যেক জীৱ-জন্তুৱে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাত সহায় কৰে । অসমবাসীয়ে ভাবিব পাৰে যে আমি যিমানখিনি সাপ এৰি দিছোঁ সেইবোৰৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ মানুহৰ অপকাৰ কৰিব । কিন্তু আমি যি ৬৫টা পোৱালি এৰিছোঁ তাৰ প্ৰতিডালেই এটা ঠাইত বা এখন অভয়াৰণ্যত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে । সিহঁতক কিছুমান চিকাৰী চৰায়ে খাব বা সাপেও খাব । তেনেকৈ হয়তো খুব বেছি ২০ ডালমানহে সাপ জীয়াই থাকিব । বাকীখিনি প্ৰাকৃতিক নিয়ম অনুসাৰে, খাদ্য শৃংখলৰ নিয়ম অনুসৰি চৰাইকে আদি কৰি বা অন্য সাপে খাব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে এই বিষয়টোক লৈ অযথা আতংকিত হ'ব নালাগে । তেওঁ বন বিভাগৰ অনুমতি সাপেক্ষে আৰু সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিকভাৱে এই কাম কৰিছে ।
প্ৰকৃতিৰ পূজাৰী ভাস্কৰ বৰাৰ আগন্তুক পৰিকল্পনা
নিজকে প্ৰকৃতিৰ পূজাৰী বুলি উল্লেখ কৰি মৰিগাঁও জিলাৰ চকলাঘাট গজপুৰীয়াৰ বাসিন্দা ভাস্কৰজ্যোতি বৰাই কয় যে তেওঁ এই কাম ভৱিষ্যতেও কৰি যাব । সৌৰভ বৰকটকীৰ আদৰ্শৰে তেওঁ এই কাম কৰি যোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে । আগন্তুক যিমান দিনলৈকে সম্ভৱ কেৱল সাপ সংৰক্ষণেই নহয় প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিটো জীৱ-জন্তু, গছ আদি সংৰক্ষণৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ভাস্কৰজ্যোতি বৰাৰ লগতে তেওঁৰ সহযোগী উৎপল শইকীয়াই ।
চকৰিফেঁটী সাপৰ বিষয়ে কিছু কথা
চকৰিফেঁটী সাপৰ ইংৰাজী নাম হৈছে Monocled Cobra । ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম Naja kaouthia । ই হৈছে ফেঁটী সাপৰ এক অতি বিষাক্ত প্ৰজাতি । সাধাৰণতে চকৰিফেঁটী সাপৰ বাসস্থান হৈছে দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়া ।
চকৰিফেঁটী সাপৰ মূৰৰ পিছফালে চকুৰ দৰে এক গোলাকাৰ চিন বা 'চক্ৰ' থাকে । এই চক্ৰ থকাৰৰ বাবেই ফেঁটী সাপৰ এই প্ৰজাতিটোক চকৰিফেঁটী সাপ বোলা হয় ।
চকৰিফেঁটী সাপৰ বিষৰ প্ৰকাৰ
চকৰিফেঁটী সাপ হৈছে এবিধ অতি বিষাক্ত সৰ্প প্ৰজাতি । এই সাপত Neurotoxic বিষ থাকে, যিয়ে স্নায়ুতন্ত্ৰক আক্ৰমণ কৰে । চকৰিফেঁটী সাপ সাধাৰণতে খেতিপথাৰ, ঘাঁহনি, জোপোহা আৰু মানুহৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলত বাস কৰে । ই দেখাত নিমাখিত যদিও ভয় খালে বা বিপদৰ উমান পালে ফণা তুলি মুখেৰে ফোঁচ ফোঁচ শব্দ কৰে ।
বাসস্থান
ভৌগোলিক অঞ্চল হিচাপে চকৰী ফেঁটী সাপ ঘাইকৈ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰত বিশেষকৈ অসম, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াত পোৱা যায় । এইবিধ সাপে ওখ ঘাঁহনি অঞ্চল, জোপোহা, বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া ঠাই আৰু জলাশয়ৰ ওচৰত বাস কৰে । আনহাতে, খেতিপথাৰ, ধানৰ ভঁৰাল, খৰিৰ দম বা পুৰণি ঘৰৰ চুক-কোণ আদিত নিগনি বিচাৰি এই সাপবিধ প্ৰায়ে মানুহৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চললৈ আহে ।
আচৰণ
চকৰিফেঁটী সাপ সাধাৰণতে দিন আৰু ৰাতি দুয়ো সময়তে সক্ৰিয় হ’ব পাৰে । কিন্তু সন্ধিয়া বা নিশাৰ ভাগত চকৰিফেঁটী সাপ চিকাৰৰ বাবে বেছিকৈ ওলায় ।
চকৰিফেঁটী সাপ সাধাৰণতে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও সিহঁতক যদি আবদ্ধ কৰা হয় বা কোনোবাই অনিচ্ছাকৃতভাৱে তাৰ গাত ভৰি দিয়ে তেন্তে শৰীৰৰ আগভাগটো ওপৰলৈ তুলি ফণা মেলি ফোঁচফোঁচাই ডাঙৰ শব্দ কৰি প্ৰতিপক্ষক ভাবুকি প্ৰদান কৰে । ফেঁটী সাপৰ আন যিবিলাক প্ৰজাতি আছে তাৰ তুলনাত চকৰিফেঁটী সাপ বেছি ক্ষিপ্ৰ আৰু খঙাল প্ৰকৃতিৰ ।
- সৰ্প দংশনত কি কৰিব
সাপে কামুৰিলে ভয় খালে শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় । ফলত বিষ দ্ৰুততাৰে শৰীৰত বিয়পি পৰে । সেয়ে সৰ্প দংশনত আক্ৰান্ত ৰোগীক শান্ত কৰি আশ্বস্ত কৰি ৰখাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় ।
আনহাতে, যিখন হাত বা ভৰিত দংশন কৰে সেই হাত বা ভৰিখন কাঠৰ টুকুৰা বা কাপোৰেৰে বান্ধি লৰচৰ নকৰাকৈ থৈ দিব লাগে । অৰ্থাৎ হাড় ভাঙিলে যেনেদৰে স্থিৰ কৰি ৰখা হয় ঠিক একেদৰে ।
গহনা খোলক আৰু ঢিলা কাপোৰ পিন্ধাওক
সৰ্পই দংশন কৰা ঠাই টুকুৰা ফুলি উঠাৰ পূৰ্বে হাতত পিন্ধি থকা আঙুঠি, ঘড়ী বা টান কাপোৰ খুলি দিয়ক । সময় অপচয় নকৰাকৈ সৰ্পই দংশন কৰা ৰোগীক নিকটৱৰ্তী চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ (পিএইচচি বা চিএইচ চি) নিয়ক ।
- কি নকৰিব
টান জৰী বা ৰছীৰে নাবান্ধিব
সাধৰণতে আমি সৰ্পই দংশন কৰা ঠাইটুকুৰাৰ ওপৰত টানকৈ বান্ধি দিওঁ, সেইটো নকৰিব । দংশন কৰা ঠাইৰ ওপৰত টানকৈ জৰী বা ৰছীৰে বান্ধিলে তেজ চলাচল বন্ধ হৈ সেই অংগটো চিৰদিনৰ বাবে নষ্ট হ'ব পাৰে ।
আনহাতে, স্থানটুকুৰা ব্লেডেৰে কাটি তেজ উলিওৱা বা মুখেৰে বিষ শুহি উলিওৱাৰ চেষ্টা কেতিয়াও নকৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিহে হয় ।
একেদৰে দংশন কৰা ঠাইত বৰফ ঘঁহি নিদিব । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে বিষ নিৰাময়ৰ ঔষধ (বিশেষকৈ NSAID যেনে ইবুপ্ৰফেন) নিদিব । কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
বেজৰ ওচৰলৈ নাযাব
সাধাৰণতে সৰ্পই দংশন কৰাৰ লগে লগেই আমি বেজৰ কাষ চপাৰ প্ৰৱণতা আছে । কিন্তু বেজৰ ওচৰলৈ গৈ জৰা-ফুকা কৰি সময় নষ্ট নকৰিব । মনত ৰাখিব সৰ্প দংশনৰ পিছৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই মূল্যৱান ।
সৰ্প দংশনৰ আধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা
ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্য নিৰ্দেশনা (Standard Treatment Guidelines) অনুসৰি, সৰ্পই দংশন কৰা ৰোগীৰ চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰা হয় ।
সৰ্প দংশনৰ একমাত্ৰ প্ৰধান চিকিৎসা হৈছে পলিভেলেণ্ট এণ্টি-স্নেক ভেনম (Polyvalent ASV) । ভাৰতত উপলব্ধ এএছভিয়ে চকৰী ফেঁটী, ৰজা ফেঁটী বা গোৱালা সাপৰ বিষ নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।
সৰ্প দংশনৰ লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে ৮-১০টা এএছভি পালি চেলাইনৰ জৰিয়তে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰোৱা হয় । প্ৰয়োজনত ইয়াক ২০ টালৈকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । শেহতীয়াভাৱে বকো প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বিষাক্ত ফেঁটী সাপৰ দংশনত আক্ৰান্ত ৰোগীক ২২ টা এএছভি দি সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তোৰ উদাহৰণ আছে ।
কৃত্ৰিমভাৱে শ্বাস-প্ৰশ্বাস (Ventilator Support)
যিহেতু চকৰী ফেঁটী সাপৰ বিষে স্নায়ুত আঘাত কৰে, ফলত চকুৰ পতা জাপ খাই যোৱা, গিলিব নোৱৰা আৰু উশাহ চুটি হোৱাৰ দৰে লক্ষণে দেখা দিয়ে । সেয়ে শ্বাস-প্ৰশ্বাস বন্ধ হ’লে চিকিৎসকে ৰোগীক আইচিইউ বা ভেণ্টিলেটৰত ৰাখি চিকিৎসা কৰে ।
বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিলে হোৱা পক্ষাঘাত বা 'পেৰালাইছিছ' প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চিকিৎসকে নৱষ্টিগমিন (Neostigmine) আৰু এট্ৰ’পিন (Atropine) নামৰ বেজী ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ উপৰি ধনুষ্টংকাৰ প্ৰতিৰোধী (Tetanus) বেজীও দিয়া হয় ।
(বিঃদ্ৰঃ এই তথ্যখিনি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লৈ যুগুতোৱা হৈছে)
চামগুৰিৰ পৰা ৰাজজ্যোতি দাসৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত