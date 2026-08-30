ক্ষেত্ৰীত যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ আৰু মালবাহী ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ,৬ জনোৰ অধিক মৃত্যুৰ আশংকা
ক্ষেত্ৰীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নলগদেৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷
Published : August 30, 2026 at 10:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে নিশা ক্ষেত্ৰীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নলগেদ্ৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ আৰু মালবাহী ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৬ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭ জন আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো থিতাতে ৪ জন আৰু চিকিৎসালয়ত ২ জনৰ মৃত্যু হৈছে । নিহতসকলৰ ভিতৰত ৫ জন পুৰুষ আৰু এগৰাকী ৫০ বছৰৰ উৰ্ধৰ মহিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Guwahati, Assam: At least five people were killed after a passenger vehicle collided with a goods truck on NH-27 in Nalgadera, Khetri. Several people are feared trapped, while police and locals are carrying out rescue operations pic.twitter.com/6FieISSWO6— IANS (@ians_india) August 30, 2026
নগাঁও দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা AS01 HC 0716 নম্বৰৰ এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ ঘাইপথৰ এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতত পৰি নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে । গতি চম্ভালিব নোৱাৰি ট্ৰেভেলাৰখন ডিভাইডাৰৰ ওপৰেৰে ওফৰি গৈ বিপৰীত দিশৰ পৰা (গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁওমুখী) গৈ থকা AS07 BC 4271 নম্বৰৰ এখন মালবাহী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ।
News Alert! Four people killed, 7 injured in head-on collision between minibus, truck on NH-27 near Guwahati: Police. pic.twitter.com/CtL8rudOXv— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2026
ইফালে, দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ব্যাপক যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে । বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ট্ৰেভেলাৰখনৰ সকলো যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু কেইবাজনৰো অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক। নিহত আৰু আহতসকলৰ চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানলৈ অব্যাহত আছে ।
দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে টোলগেট আৰু ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰে ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, টোলগেটত নিয়মীয়াকৈ যান-বাহনৰ পৰা মোটা অংকৰ মাছুল সংগ্ৰহ কৰা হয়, কিন্তু পথ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (NHAI) আৰু টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ।
লগতে পঢ়ক:RSS নেতা হিতেশ্বৰ চক্রৱর্তীৰ অনশন ভংগ, চৰকাৰীভাবে সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ