বৰগাঙত ৰাৱণৰ লগতে জ্বলিল পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতীকীও
পঁইতাচোৰাই মানুহৰ উপকাৰৰ বিপৰীতে অনিষ্টহে কৰে ৷ যাৰ উদ্দেশ্যে বৰগাঙত ৰাৱণ দহনৰ লগতে পঁইতাচোৰাৰো প্ৰতীকীও দাহ কৰা হয় ৷
Published : October 22, 2026 at 3:12 PM IST
বিশ্বনাথ : এইবাৰ দশেৰাত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে ৷ কিয়নো দিল্লীৰ লগতে অসমতো ৰাৱণ দহনৰ লগত সৈতে সংগতি ৰাখি পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতীকীও দাহ কৰা দেখা গৈছে ৷ সেই পঁইতাচোৰা হৈছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এক প্ৰতীকী ৷
ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰন্তত দশেৰাৰ দিনা ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৷ বুধবাৰে ৰাৱণ দাহৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্বনাথৰ বৰগাঙৰ নদীপাৰত ৰাৱণ দহনৰ লগতে পঁইতাচোৰা দাহৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷
অসমত ৰূপায়িত কৰা এই পঁইতাচোৰা দাহৰ কাৰ্যসূচীয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে ৷ বুধবাৰে বৰগাঙৰ নদীপাৰত ৰূপায়ণ কৰা দহনৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ বহু লোক উপস্থিত থাকে ৷
এই সম্পৰ্কত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই কয়, ‘‘পঁইতাচোৰা দেখিলে সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ভয় খায় ৷ সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ভয় খোৱা সকলো বস্তু তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে ৷ পঁইতাচোৰাটো এটা ভয় লগা জীৱ, সেয়ে ইয়াক দেখা মাত্ৰেই দাহ কৰিব লাগে ৷’’
ইফালে পঁইতাচোৰাক লৈ দেশত বিশেষ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে বিশ্বনাথৰ বৰগাঙৰ এজন বিজেপি নেতাই কয়, ‘‘দেশখন ভালদৰে চলি আছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশ অসাধু লোকে ভাৰতৰ শান্তি ভংগ কৰি, বেলেগ এফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ সেই অসাধু চক্ৰক ৰোধৰ বাবেই এই প্ৰতীকী হিচাবে এই পঁইতাচোৰা দাহ কৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷’’
এই সম্পৰ্কত আন এগৰাকী বিজেপি নেতাই কয়, ‘‘যুৱচামৰ মাজত পঁইতাচোৰা নামৰ এক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যুৱচামক শুদ্ধ পথত আনিবলৈ প্ৰতীকী স্বৰূপে এই পঁইতাচোৰা দাহ কৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পঁইতাচোৰাই মানুহৰ অনিষ্ট কৰে ৷ ই বিসাক্ত বীজাণু বিয়পায় ৷ সেয়ে পঁইতাচোৰাক দেখিলেই মাৰি পেলাব লাগে ৷’’
উল্লেখ্য যে, দিল্লীত ৰামলীলাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতীকীও দাহ কৰা হৈছিল ৷ লাল হিট জনতা পাৰ্টী নামৰ এটা সংগঠনৰ সদস্যই দশেৰাত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰিছিল ৷
দশেৰা উদযাপনৰ মাজতে পূব দিল্লীৰ প্ৰীত বিহাৰ-চিত্ৰ বিহাৰ ৰেড লাইটত নিজকে ‘লাল হিট জনতা পাৰ্টী’ৰ সদস্য বুলি অভিহিত কৰা ব্যক্তিসকলে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মী আৰু অন্যান্যসকলৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছিল ৷