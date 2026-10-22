ETV Bharat / state

বৰগাঙত ৰাৱণৰ লগতে জ্বলিল পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতীকীও

পঁইতাচোৰাই মানুহৰ উপকাৰৰ বিপৰীতে অনিষ্টহে কৰে ৷ যাৰ উদ্দেশ্যে বৰগাঙত ৰাৱণ দহনৰ লগতে পঁইতাচোৰাৰো প্ৰতীকীও দাহ কৰা হয় ৷

cockroach effigy burnt in biswanath
বৰগাঙত ৰাৱণৰ লগতে ‘পঁইতাচোৰা’ দাহ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : এইবাৰ দশেৰাত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে ৷ কিয়নো দিল্লীৰ লগতে অসমতো ৰাৱণ দহনৰ লগত সৈতে সংগতি ৰাখি পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতীকীও দাহ কৰা দেখা গৈছে ৷ সেই পঁইতাচোৰা হৈছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এক প্ৰতীকী ৷

ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰন্তত দশেৰাৰ দিনা ৰাৱণৰ পুত্তলিকা দাহৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৷ বুধবাৰে ৰাৱণ দাহৰ সমান্তৰালকৈ বিশ্বনাথৰ বৰগাঙৰ নদীপাৰত ৰাৱণ দহনৰ লগতে পঁইতাচোৰা দাহৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷

বৰগাঙত ৰাৱণৰ লগতে ‘পঁইতাচোৰা’ দাহ (ETV Bharat Assam)

অসমত ৰূপায়িত কৰা এই পঁইতাচোৰা দাহৰ কাৰ্যসূচীয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে ৷ বুধবাৰে বৰগাঙৰ নদীপাৰত ৰূপায়ণ কৰা দহনৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ বহু লোক উপস্থিত থাকে ৷

cockroach effigy burnt in biswanath
পঁইতাচোৰা (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই কয়, ‘‘পঁইতাচোৰা দেখিলে সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ভয় খায় ৷ সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীয়ে ভয় খোৱা সকলো বস্তু তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে ৷ পঁইতাচোৰাটো এটা ভয় লগা জীৱ, সেয়ে ইয়াক দেখা মাত্ৰেই দাহ কৰিব লাগে ৷’’

cockroach effigy burnt in biswanath
বৰগাঙত ৰাৱণ দাহ (ETV Bharat Assam)

ইফালে পঁইতাচোৰাক লৈ দেশত বিশেষ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে বিশ্বনাথৰ বৰগাঙৰ এজন বিজেপি নেতাই কয়, ‘‘দেশখন ভালদৰে চলি আছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশ অসাধু লোকে ভাৰতৰ শান্তি ভংগ কৰি, বেলেগ এফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ সেই অসাধু চক্ৰক ৰোধৰ বাবেই এই প্ৰতীকী হিচাবে এই পঁইতাচোৰা দাহ কৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷’’

cockroach effigy burnt in biswanath
বৰগাঙত ৰাৱণৰ লগতে ‘পঁইতাচোৰা’ দাহ (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত আন এগৰাকী বিজেপি নেতাই কয়, ‘‘যুৱচামৰ মাজত পঁইতাচোৰা নামৰ এক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যুৱচামক শুদ্ধ পথত আনিবলৈ প্ৰতীকী স্বৰূপে এই পঁইতাচোৰা দাহ কৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পঁইতাচোৰাই মানুহৰ অনিষ্ট কৰে ৷ ই বিসাক্ত বীজাণু বিয়পায় ৷ সেয়ে পঁইতাচোৰাক দেখিলেই মাৰি পেলাব লাগে ৷’’

উল্লেখ্য যে, দিল্লীত ৰামলীলাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতীকীও দাহ কৰা হৈছিল ৷ লাল হিট জনতা পাৰ্টী নামৰ এটা সংগঠনৰ সদস্যই দশেৰাত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰিছিল ৷

দশেৰা উদযাপনৰ মাজতে পূব দিল্লীৰ প্ৰীত বিহাৰ-চিত্ৰ বিহাৰ ৰেড লাইটত নিজকে ‘লাল হিট জনতা পাৰ্টী’ৰ সদস্য বুলি অভিহিত কৰা ব্যক্তিসকলে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মী আৰু অন্যান্যসকলৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : দশেৰাত ৰাৱণৰ লগতে জ্বলিল ৰাহুল গান্ধী, অভিজিৎ দীপকে, নেহা ব’ৰা, ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ পুত্তলিকা

লগতে পঢ়ক : দেশৰ অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, দেশবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

TAGGED:

পঁইতাচোৰাৰ পুত্তলিকা
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
পইতাচোঁৰাৰ প্ৰতীকী দাহ
বিশ্বনাথত ৰাৱণ দাহন
COCKROACH EFFIGY BURNT IN BISWANATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.