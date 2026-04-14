ৰজা নোহোৱা দেশ এখনৰ দৰে হৈছে আমাৰ অৱস্থা: জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সহযোগী শিল্পী

ৰজা নোহোৱা দেশ এখনৰ দৰে হৈছে আমাৰ অৱস্থা: জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সহযোগী শিল্পী
জুবিনৰ লগত থকা ঘনিষ্ঠ সহযোগীসকলে 'যন্ত্ৰ' বেণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁৰ গীতবোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে ।
Published : April 14, 2026 at 7:54 PM IST
সোণাপুৰ : ব'হাগ আহিল, আহিল ৰঙালী বিহুও । কিন্তু নাই ব'হাগৰ ৰজা, বিহুৰ সম্ৰাট ! হয়, জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এইবাৰ অসমীয়াই পালন কৰিছে প্ৰথমটো ব'হাগ বিহু । পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি হিচাপে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে ৰঙালী বিহুৰ আদৰ আৰু মৰ্যাদা অপৰিসীম যদিও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত সকলোৰে মনবোৰ যেন সেমেকা । এক ৰিক্ততাই বিৰাজ কৰিছে বিহু অনুষ্ঠানসমূহত । তেওঁৰ অৰ্ধাংগিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই অনুভৱ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ এই অনুপস্থিতি ।
অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম সহযোগী পাৰ্থ গোস্বামীয়েও অনুভৱ কৰিছে জুবিনবিহীন ব'হাগৰ শেঁতা পৰা উছাহ, ৰংহীন ৰঙালীৰ আকুলতা । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ সন্দৰ্ভতো যেন তেওঁৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছে ।
জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব বুলি আশাবাদী যদিও কোনোবাখিনিত যেন তেওঁৰ মনৰ পৰা বিশ্বাস নোহোৱা হৈ গৈছে সেই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অকপটে স্বীকাৰ কৰে জুবিনৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ এগৰাকী অবিচ্ছেদ্য সহঃশিল্পী পাৰ্থ গোস্বামীয়ে ।
শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতি আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ সন্দৰ্ভত পাৰ্থ গোস্বামীয়ে মন্তব্য আগবঢ়ায় । লগতে জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পাৰ্থ গোস্বামীয়ে জুবিন গাৰ্গবিহীন অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক 'ৰজা নোহোৱা দেশ'ৰ সৈতে তুলনা কৰে ।
সাংস্কৃতিক জগতত এক বিশাল শূন্যতা
পাৰ্থ গোস্বামীয়ে আৱেগিক হৈ কয়, "আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে যেন এখন ৰজা নোহোৱা দেশ । ৰজা নাথাকিলে যিদৰে সকলো খেলিমেলি হৈ যায়, আমাৰো তেনে অৱস্থাই হৈছে । এই সাংস্কৃতিক জগতখনত এতিয়া কোনো ৰজা নাই, সেয়ে সকলোতে এক খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
তেওঁ সোঁৱৰণ কৰে যে আগতে যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত এক নিশ্চিন্ত ভাব আছিল, কাৰণ সকলোৱে জানিছিল যে "জুবিনে কৰিব, জুবিনে চাব ।" কিন্তু এতিয়া সেই দায়িত্ব প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ ওপৰত পৰিছে । জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা কামবোৰ আগবঢ়াই নিয়াটো এতিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে কৰ্তব্য বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে ।
'যন্ত্ৰ'ৰ জৰিয়তে জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজিক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প
শিল্পীগৰাকীৰ লগত থকা ঘনিষ্ঠ সহযোগীসকলে 'যন্ত্ৰ' বেণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁৰ গীতবোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে । এই সন্দৰ্ভত পাৰ্থ গোস্বামীয়ে কয়, "আমি জুবিনৰ দৰে এক শতাংশও হ’ব নোৱাৰো । তথাপিও আমি তেওঁৰ গীতবোৰ আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ । 'যন্ত্ৰ'ত পুৰণি সহযোগীসকলৰ লগতে আমি নতুন প্ৰজন্মকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ ।"
ন্যায়ৰ প্ৰসংগত স্থিতি
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ প্ৰসংগত পাৰ্থ গোস্বামীয়ে ক্ষোভ উজাৰি কয় যে যদিহে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপায়, তেন্তে ই অসমৰ বাবে এক 'ক'লা দাগ' হৈ ৰৈ যাব ।
চাৰ্জশ্বিটৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰথমে কোৱা হৈছিল চাৰ্জশ্বিটখন হেনো পানী নসৰকা হ’ব । কিন্তু তিনি মাহত আমি দেখা পালোঁ কেনেকুৱা চাৰ্জশ্বিট দিলে । মই আশাত আছোঁ যদিও এতিয়া বিশ্বাসত নাই । তথাপিও ভগৱান আৰু অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে যে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব ।"