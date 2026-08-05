কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত বান পৰিস্থিতিক লৈ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত বান পৰিস্থিতিক লৈ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক
অসমৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা আৰু বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য, উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ত এক বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷
Published : August 5, 2026 at 9:00 PM IST
ডিব্ৰুগড় : বুধবাৰে দিনৰ ভাগত চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ জিলাৰ বানৰ ভয়াবহতা পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ পাছতে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা ৷ আনহাতে অসমৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা আৰু বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য, উদ্ধাৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ত এক বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক ৷ উক্ত বৈঠকত বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আৰু চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ।
ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব তৰংগ গগৈ উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাই বৃহস্পতিবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে,কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী নাড্ডাই বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাসহ ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়কক লগত লৈ নেপলীখুঁটিত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ নাজিৰাৰ নেপালিখুঁটিত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিৱেশ পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ অৱস্থা বুজ লয় আৰু চলি থকা সাহাৰ্য আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বুজ লয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশত উজনিৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ ইফালে নেপালীখুঁটি পৰিদৰ্শন কৰি বন্যাৰ্তক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ১৯ জুলাইত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত ধন-জনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল ৷ পানী শুকুৱাৰ পাছতো বন্যাৰ্তৰ কিন্তু দুখ কমা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: ভূটানে এৰিছে কুৰিশ্বু নদী বান্ধৰ পানী, নামনি অসমত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা