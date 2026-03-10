ETV Bharat / state

একেদিনাই একে সময়তে ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাল ৩৬০০ কোটি টকা

মঙলবাৰে পুৱা ১০.৩০ বজাত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অসমৰ ৪০ লাখ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত ৯ হাজাৰ টকাকৈ জমা কৰা হয় ৷

Orunodoi Scheme
মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্বাচনী চমক (Himanta Biswa Sarma FB Account)
গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে চমক সৃষ্টিৰে এক অভিলেখ ৰচনা কৰিলে ৷ একেদিনাই আৰু প্ৰায় একে সময়তে ৰাজ্যৰ ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাল ৰাজকোষৰ ৩৬০০ কোটি টকা ৷

অৰুণোদয়ৰ ৪০ লাখ হিতাধিকাৰীক মঙলবাৰে ৯ হাজাৰ টকাকৈ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে দিয়া হয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে একেদিনাই একেসময়ত ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি ৰাজ্য চৰকাৰে কেতিয়াও হস্তান্তৰ কৰা নাছিল ৷ সেই হিচাপত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে ৷

অৰুণোদয়ৰ এই পুঁজি বিতৰণৰ বাবে মঙলবাৰে পুৱা ১০.৩০ বজাৰ অসমৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়তত, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাওৰ এম এ চি অঞ্চলত, বি টি চিৰ ভি চি ডি চি অঞ্চলত আৰু নগৰসমূহৰ ৱাৰ্ডত একোখনকৈ সভাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ ৰাজ্যজুৰি ৩৮০০ খন সভা অনুষ্ঠিত কৰি অৰুণোদয়ৰ ৪০ লাখ হিতাধিকাৰীক ডি বি ডিৰ জৰিয়তে ৯ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হয় ৷

ইফালে একেদিনাই একেসময়ত ৩৮০০ খন সভা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু এই সভাসমূহত অগণন লোকৰ সমাগম হোৱাটোও একপ্ৰকাৰ আন এক অভিলেখ ৷ সভা চলি থকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে ৯ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰে ৷ গুৱাহাটীত জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা সভাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ই এক মাষ্টাৰষ্ট্ৰোক ৷ উল্লেখ্য যে বিহাৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে ‘মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা ৰোজগাৰ যোজনা'ৰ অধীনত বিহাৰৰ লাখ লাখ মহিলাক ১০ হাজাৰ টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান দিছিল আৰু যাৰ প্ৰভাৱ নিৰ্বাচনী ফলাফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ অনুৰূপ ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তৃতীয়বাৰলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠনৰ লক্ষ্যৰে ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ মাজত মঙলবাৰে ৯ হাজাৰ টকাকৈ বিলাই দিলে ৩৬০০ কোটি টকা ৷

Orunodoi Scheme
অপেক্ষাৰ অন্ত... (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰ পুৰুষৰ তুলনাত অসমত মহিলাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উপহাৰ হিচাপে মহিলা সমাজক আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ধন প্ৰদানেৰে চৰকাৰখনে চমক সৃষ্টি কৰিলে ৷ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক বিহুৰ উপহাৰ দিয়াৰ নামত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিলে ৰাজকোষৰ ৩৬০০ কোটি টকা ৷ ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ ৪০ লাখ মহিলাই ৯ হাজাৰ টকাকৈ নগদ ধন লাভ কৰিলে ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰখনৰ এয়া এক বিশেষ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি ৷

Orunodoi Scheme
একেদিনাই একে সময়তে ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাল ৩৬০০ কোটি টকা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি অৰুণোদয়ৰ নামত এতিয়ালৈকে ১৭ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে ৷ ২০১৯-২০ চনত ক'ভিডৰ সময়ত আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় আঁচনিখনে ৰাজ্যৰ ১৮ লাখ মহিলাক সামৰি লৈছিল ৷ প্ৰথম অৱস্থাত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে মাহে ৮৩০ টকা লাভ কৰিছিল ৷ এতিয়া অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা ৪০ লাখলৈ বৃদ্ধি পালে আৰু পুঁজিৰ পৰিমাণ ১২৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পালে ৷

Orunodoi Scheme
মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্বাচনী চমক (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে নির্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ লগে লগে ফলাফল ঘোষণা সম্পূর্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী হিতাধিকাৰী আঁচনি বন্ধ থাকিব ৷ যাৰবাবে মঙলবাৰে মাহে ১২৫০ টকাকৈ লাভ কৰা ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক একেলগে বিজেপি চৰকাৰে ৰাজকোষৰ পৰা ৩৬০০ কোটি টকা ব্যয় কৰি ৯ হাজাৰ টকাকৈ অনুদান বিতৰণ কৰে ৷ ইফালে হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰি ৰখা চৰকাৰখনে কিন্তু মাহে মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লৈ আহিছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈ চৰকাৰে ৮৯০০ কোটি টকা ঋণ লৈছে ৷

Orunodoi Scheme
অৰুণোদয়ৰ ৪০ লাখ মহিলাই পালে ৯ হাজাৰকৈ টকা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ লগে লগে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ পুঁজি বিতৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত একেৰাহে চাৰিমাহৰ অৰুণোদয় পুঁজি আগতীয়াকৈ দিয়াৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে অতিৰিক্তভাৱে ৩ হেজাৰসহ গাইপতি ৮ হেজাৰ টকাকৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ৷

কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই পুঁজি বিতৰণৰ দিন ১০ মাৰ্চলৈ পিচুৱাই দিয়াৰ উপৰি পুঁজিৰ পৰিমাণ ৯ হেজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰে ৷ সেইমৰ্মেই আজি ১০ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী মহিলাই ৯ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰে ৷

লক্ষণীয় বিষয় যে চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ ধন বিতৰণৰ নামত ৰাজ্যজুৰি হাজাৰ হাজাৰ সভা পাতি পাকে-প্রকাৰে দলীয় নির্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলালে ৷ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও শাসকীয় চৰকাৰখনে এনেদৰেই মহিলা ভোটাৰসকলৰ বেংক একাউণ্টত পুঁজি যোগান ধৰি ৰাজনৈতিক চমক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনী জয়ৰ বাট মোকলাই লৈছিল ৷

শেহতীয়াকৈ তামিলনাডু চৰকাৰেও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিনামূলীয়া আঁচনি ঘোষণা কৰা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰক এনেদৰে অনুৎপাদনমূলক আঁচনি বিশেষকৈ বিনামূলীয়া নগদ ধন বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিল ৷ কিন্তু অসম চৰকাৰে তাৰ ওপৰত কাণসাৰ দিয়া নাই আৰু হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰাতহে অধিক গুৰুত্ব দিছে ৷

