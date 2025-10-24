ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সৰ দল

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ তীব্রতৰ এছ আই টিৰ তদন্ত । কাৰাবন্দী জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান ।

CM Vigilance at Zubeens PSO
জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সৰ দল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উলিয়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এছ আই টিৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰাৰ সময়ত শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই । বিগত দহ অক্টোবৰতেই এছ আই টিৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাক ।

জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ লগতে পৰেশ বৈশ্যক জেৰা চলোৱাৰ সময়তেই দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষীৰ একাউণ্টত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছিল এছ আই টিয়ে । ইতিমধ্যেই ৰাজহুৱা হৈছিল এই তথ্য । দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষীক ১০ অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলোৱাৰ অন্তত ১৫ অক্টোবৰত বাক্সা জিলাত নৱনিৰ্মিত কাৰাগাৰলৈ ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।

জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সৰ দল (ETV Bharat Assam)

সম্প্ৰতি ন্যায়িক জিম্মাত কাৰাগাৰত থকা দুই দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ বিচাৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাগাৰত থকা দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষীৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ বিচাৰি দেহৰক্ষী দুগৰাকীৰ বাসগৃহত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ দল ।

জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্যৰ বাসগৃহৰ সমান্তৰালকৈ নন্দেশ্বৰ বৰাৰ নগাঁৱৰ ননৈস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ পাঁচজনীয়া এটা দল শুকুৰবাৰে পুৱাতেই জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ননৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰায় পাঁচ ঘণ্টা সময় অভিযান চলায় ।

CM Vigilance at Zubeens PSO
জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সৰ দল (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ দলে অভিযান চলোৱা বুলি বিভিন্ন মহলে ধাৰণা কৰিছে যদিও চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমককোনো তথ্য অৱগত কৰা নাই ।

আনকি জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহৰ পৰা চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে কি কি তথ্য লাভ কৰিছে সেয়াও এই পৰ্যন্ত ৰাজহুৱা কৰা নাই তদন্তকাৰী দলটোৱে ।

প্ৰায় পাঁচঘণ্টীয়া অভিযানৰ অন্তত চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটো জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হয় ।

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত : ছিংগাপুৰত কি পালে এছ আই টিয়ে, ক'লে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই
লগতে পঢ়ক :মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি এজন পৰিপক্ক ৰাজনীতিক, তোষামোদকাৰীয়ে দিয়া ছবিখন ভুলো হ'ব পাৰে... পঢ়ক এখন বিশেষ চিঠি

TAGGED:

CM VIGILANCE AT ZUBEENS PSO
CM VIGILANCE IN NAGAON
জুবিন গাৰ্গ
ইটিভি ভাৰত অসম
CM VIGILANCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.