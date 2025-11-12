নিলম্বিত চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল
নিলম্বিত চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এহেজাৰ ২৫৪ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।
Published : November 12, 2025 at 11:16 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি অৰ্জনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নিলম্বিত চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এহেজাৰ ২৫৪ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে । ২৫/২০২৫ নম্বৰৰ গোচৰটোত গ্ৰেপ্তাৰৰ ৫৮ দিনৰ পিছত তদাৰকী কোষে অভিযুক্ত নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।
অভিযোগনামাত তদাৰকী কোষে সন্নিৱিষ্ট কৰা তথ্য অনুসৰি নিজৰ বৈধ আয়ৰ উৎসৰ তুলনাত অভিযুক্ত বৰাই ৪৫৮.৬৪ শতাংশ অধিক সম্পত্তি অৰ্জন কৰিছিল । সেই বাবেই তেওঁক আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি অৰ্জনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
মঙলবাৰে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে অভিযুক্ত চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে, বিগত ১৫ ছেপ্টেম্বৰ নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এ চি এছ নূপুৰ বৰাক ।
উল্লেখ্য যে, ২০১৯ চনত স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি পোৱা এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত ওলাইছে জাপে জাপে টকা । ২০১৯ ত এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা বাছনিভূক্ত হৈ ৬ বছৰতে চৰকাৰী পদমৰ্যাদা আৰু ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কোটিপতি হোৱা নূপুৰ বৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ জালত পৰিছিল । আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি অৰ্জনৰ অভিযোগত চি এম ভিজিলেঞ্চত ২৫/২০২৫ নম্বৰত ৰুজু হোৱা গোচৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গৰৈমাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাক । চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে অভিযান চলাই ৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰিছিল ।
