মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান : লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক গ্ৰেপ্তাৰ
প্ৰায় ৮ ঘণ্টাজোৰা তদন্তৰ অন্তত চিএম ভিজিলেন্সে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা মৃদুল বাগলাৰীক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
Published : October 7, 2026 at 1:27 PM IST
মৰাণ: বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত কৰ্মৰত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া, কৰ্মচাৰী, ঘোচখোৰ বিষয়া আদিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ অভিযান অব্যাহত আছে । দুৰ্নীতি নিবাৰক বিভাগ, চিআইডি, চিএম ভিজিলেন্স, আৰক্ষী প্ৰশাসন বিভাগ আদিৰ তৰফৰ পৰা বিগত সময়ত চলোৱা এই অভিযানকালত কেইবাগৰাকীও দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী বিষয়া, বন বিষয়া, ৰাজহ বিষয়া, আয়ুক্ত তথা লাটমণ্ডলে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ ৰঙাঘৰৰ ভাত খাবলগা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপৰাধ আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা চমুকৈ চিএম ভিজিলেন্সে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা মৃদুল বাগলাৰীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ অভিযন্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ঠিকাদাৰৰ প্ৰাপ্য বিলৰ নামত উৎকোচ গ্ৰহণ কৰাৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছিল ৷
অভিযোগ অনুসৰি, এজন ঠিকাদাৰৰ পৰা কেইবালাখ টকা দাবী কৰাৰ পিছত আগধন হিচাপে ৩০ হাজাৰ টকা লোৱাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত অভিযন্তাজন ধৰা পৰে ৷
লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বাগলাৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ মদাৰখাট টি-ইষ্টেটত জগন্নাথ কমিউনিটি এণ্ড স্কিল চেণ্টাৰৰ ১ কোটি ৪০ লাখ ২০ হাজাৰ টকাৰ কামৰ বিল পাছৰ নামত ঠিকাদাৰ ৰাজশেখৰ হাজৰিকাৰ পৰা কেইবালাখ দাবী কৰি হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল । উপায়ন্তৰ ঠিকাদাৰজনে চিএম ভিজিলেন্সৰ কাষ চাপে আৰু অভিযোগ দাখিল কৰে ৷
#WATCH | Dibrugarh, Assam: The Chief Minister's Vigilance Cell arrested an Assistant Executive Engineer of the PWD for allegedly accepting a bribe of Rs 30,000. PWD Class-1 contractor and complainant Rajashekhar Hazarika says, "We are contractors. We had executed 3-4 projects, and the work was complete. However, the department was not clearing our bills after the work was finished. When we asked why our payment was being withheld, he said we would have to pay him something for the bill to be processed, claiming we were making huge profits on the work. He demanded Rs 4 lakh... Today, we arrived here with the Vigilance team, and he was caught red-handed while accepting Rs 30,000 from us..."— ANI (@ANI) October 6, 2026
এই অভিযোগৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ এটা দল মঙলবাৰে বিয়লি অভিযন্তাজনৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁক উৎকোচ লোৱা অৱস্থাতে হাতে-লোটে ধৰা পেলায় ৷ প্ৰায় ৮ ঘণ্টাজোৰা তদন্তৰ অন্তত চিএম ভিজিলেন্সে বাগলাৰীক নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
এই সমগ্ৰ কাণ্ড সন্দৰ্ভত অভিযোগকাৰী ঠিকাদাৰ ৰাজশেখৰ হাজৰিকাই কয়, ‘‘জগন্নাথ কমিউনিটি এণ্ড স্কিল চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ কাম আছিল ৷ সেই কামৰ বিনিময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৬ লাখ টকা দাবী কৰিছিল । এই ৬ লাখ টকা দিব নোৱৰাত কাম শেষ কৰাৰ পাছতো মোৰ বিলত চহী কৰা নাছিল । ইয়াৰ পাছত ৪ লাখ লাগিব বুলি দাবী কৰিছিল, লগত আৰু মানুহ আছে বুলিও কৈছিল । এইটো দিব নোৱাৰিম বুলি কোৱাত পূজাৰ আগতে ১.৫০ লাখ দিবলৈ কৈছিল । সেয়ে উপায়হীন হৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু আজি ৩০ হাজাৰ টকা দিবলৈ আহোঁতেই তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলে হাতে-লোটে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে’’ ৷
Today @DIR_VAC_ASSAM trapped red handed Mridul Baglari, Asstt.Executive Engineer(Tech), O/o the Superintending Engineer, PWD(B), Dibrugarh after he accepted Rs.30,000 as bribe from the Complt. in his Office for release of payment. @CMOfficeAssam @DGPAssamPolice @surendrakr_ips— Directorate of Vigilance & Anti-Corruption, Assam (@DIR_VAC_ASSAM) October 6, 2026
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক কোনো কামতে এটকাও নল’বলৈ কঠোৰ সকীয়নি দিয়াৰ পাছতো একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ যেন গুৰুত্ব নাই ।
দৰমহাৰ ধনেৰে পেট নভৰা একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে ৰাইজক উপঢৌকন বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ থকাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ত এইজন চৰকাৰী অভিযন্তা গ্ৰেপ্তাৰ হয় ।
লগতে পঢ়ক: ধ্ৰুপদী অসমীয়া গৱেষণা : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়-নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি