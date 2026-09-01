ETV Bharat / state

অসমৰ দুগ্ধ খণ্ডৰ পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ; দুগ্ধ উৎপাদন, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু সমবায় নেটৱৰ্ক বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশনা

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুগ্ধ সঞ্চালকালয়ৰ খালী পদসমূহ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আৰু পদোন্নতিৰ জৰিয়তে শীঘ্ৰে পূৰণৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়ে ।

CM reviews Assam dairy sector
অসমৰ দুগ্ধ খণ্ডৰ পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 1, 2026 at 2:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ৰাজ্যৰ দুগ্ধ খণ্ডৰ এক পৰ্যালোচনা কৰে । এই পৰ্যালোচনাৰ পিছত দুগ্ধ উন্নয়ন সঞ্চালকালয়ক গাখীৰ উৎপাদন শক্তিশালী, সমবায় নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু শক্তিশালী দুগ্ধ মূল্য শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ বাবে কেন্দ্ৰীভূত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

এক বিবৃতি অনুসৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যত গাখীৰৰ উৎপাদন, চাহিদা আৰু জিলাভিত্তিক গাখীৰৰ ভিত্তিকে ধৰি সামগ্ৰিকভাৱে উপলব্ধতা সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰে ।

সংগঠিত আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত সমিতিৰ মাজৰ ব্যৱধানকে ধৰি দুগ্ধ সমবায় সমিতিৰ স্থিতি সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হয় । বৈঠকত ৫ টকীয়া ৰাজসাহায্য আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ লগতে ই সামৰি লোৱা পৰিসৰ, ডিচিএছ পঞ্জীয়ন পৰ্টেল আৰু হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্তিৰ ব্যৱধানৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।

মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা
মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা (ANI)

বৈঠকত বৰ্তমানৰ, অব্যৱহৃত আৰু আগন্তুক গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সুবিধাসমূহৰ মূল্যায়ন কৰি দুগ্ধ খণ্ডৰ বাবে পাঁচ বছৰীয়া ৰোডমেপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় । ইয়াত দুগ্ধ সমবায় সমিতিসমূহ শক্তিশালী কৰা, গাখীৰ ক্ৰয়, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু সামগ্ৰিক মূল্য শৃংখলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

আনহাতে, বিভাগটোৰ বিষয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে যে অসমত বৰ্তমান প্ৰতিদিনে ৩৩.৫৩ লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয় । সেই হিচাপত অসমত বাৰ্ষিক গাখীৰ উৎপাদন হৈছে ১২,২৪০ লাখ লিটাৰ ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত বৰ্তমান ২০০৬ খন সংগঠিত দুগ্ধ সমবায় সমিতি আছে । ইয়াৰে ভিতৰত ১০৩২ খন পঞ্জীয়নভুক্ত । বৰ্তমানৰ গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ক্ষমতা প্ৰতিদিনে ৪.৯৫ লাখ লিটাৰ । আনহাতে, প্ৰতিদিনে ৪.২০ লাখ লিটাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ অতিৰিক্ত ক্ষমতা আহি আছে ।

আগন্তুক গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পসমূহ যোৰহাটৰ কলিয়াপানীৰ বজালীত, ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল, ধেমাজিৰ ৰঙাজান ​​গাঁও, শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাট আৰু কামৰূপ জিলাৰ ৰাণীত স্থাপন কৰা হ'ব ।

এই খণ্ডটোক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক সমন্বিত কৌশল বিকশিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পশু চিকিৎসা বিভাগ, সমবায় বিভাগ, গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণকাৰী আৰু দুগ্ধ পালকসকলৰ অংশগ্ৰহণেৰে দিনজোৰা আলোচনা-চক্ৰৰ আয়োজন কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

এই অনুষ্ঠানত ৰাজসাহায্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ পুনৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ, ব্যৱধান আৰু বেছি গাখীৰ উৎপাদনকাৰী অঞ্চল চিনাক্ত কৰা, পৰম্পৰাগত গাখীৰ উৎপাদনৰ স্থানসমূহক প্ৰসাৰ কৰা, গাখীৰ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে হাব-এণ্ড-স্পক মডেলৰ সম্ভাৱনীয়তা পৰীক্ষা কৰা, প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱধান দূৰ কৰা আৰু প্ৰতিখন গাঁৱতে দুগ্ধ সমবায় সমিতি স্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুগ্ধ সঞ্চালকালয়ৰ খালী পদসমূহ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আৰু পদোন্নতিৰ জৰিয়তে শীঘ্ৰে পূৰণৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়ে ।

তেওঁ লগতে প্ৰমাণভিত্তিক পৰিকল্পনা আৰু খণ্ডটোৰ উন্নয়নৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা পদক্ষেপৰ সুবিধাৰ বাবে এক বিস্তৃত পশুধন জৰীপ চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লখিমী জাতৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মহিলা নেতৃত্বাধীন দুগ্ধ সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীভূত প্ৰচেষ্টা হাতত ল’বলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

তেওঁ মহিলাসকলৰ অধিক অংশগ্ৰহণ, বিস্তৃত সমবায় অন্তৰ্ভুক্তি, উন্নত ক্ৰয় আৰু উন্নত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে দুগ্ধ পৰিৱেশতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

সংগঠিত দুগ্ধ খণ্ডৰ প্ৰসাৰ, গাখীৰ ক্ৰয় আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ উন্নতি, সমবায় নেটৱৰ্ক শক্তিশালী কৰা আৰু সমগ্ৰ অসমৰ দুগ্ধ পালকসকলৰ বাবে বহনক্ষম সুযোগ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই নিৰ্দেশসমূহ দিয়ে ।

বৈঠকত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, মুখ্য সচিব ৰবি কোটা, পশু চিকিৎসা আৰু পশুপালন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কে চি সমৰিয়া, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কে কে দ্বিবেদী আৰু দুগ্ধ উন্নয়ন সঞ্চালকালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ বাবে ৭ দিনৰ সময়সীমা, আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কাৰ্যালয়ত বৈঠক
লগতে পঢ়ক :‘বিকশিত অসম : ইনফ্ৰা ভিজন’ শীৰ্ষক আঁচনিৰ বাবে অসম কেবিনেটৰ ৫০,০০০ কোটি টকাৰ অনুমোদন

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসমৰ দুগ্ধ খণ্ড
মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী
দুগ্ধ উন্নয়ন সঞ্চালকালয়
CM REVIEWS ASSAM DAIRY SECTOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.