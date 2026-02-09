ETV Bharat / state

গৌৰৱ গগৈয়ে গোচৰ তৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও তৰিব গৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ

এহাল সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাপেক-মাকে কেনেকৈ নাগৰিকত্ব আৰু ধৰ্ম সলনি কৰিব পাৰিলে ? গৌৰৱ গগৈলৈ এইবাৰ আৰু এক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

CM Atmanirbhar Asom Abhiyan
ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
ডিব্ৰুগড় : "মই যদি কিবা অসত্য কথা কৈছোঁ মই ওলোটাই জুভেনাইল জাষ্টিছ কেছ কৰিম যে ল'ৰা-ছোৱালী দুজন ডাঙৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ ধৰ্ম বাপেক-মাকে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে । গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত মই জুভেনাইল জাষ্টিচ ক'ৰ্টত কেছ দিম যে বাপেক-মাকৰ অধিকাৰ আছেনে নাই ল'ৰা-ছোৱালীৰ নাগৰিকত্ব সলনি কৰাৰ । এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ল'ৰাৰ ধৰ্ম আৰু নাগৰিকত্ব সলনি হ'ব পাৰে, কিন্তু সৰু ল'ৰা- ছোৱালীৰ বাপেক-মাকে কেনেকৈ নাগৰিকত্ব আৰু ধৰ্ম সলনি কৰিব পাৰিলে ? যদি গৌৰৱ গগৈয়ে জুভেনাইল জাষ্টিচ ক'ৰ্টত কেছ দিয়ে মই আদৰণি জনাম, তেতিয়া ডিবেট ডাঙৰ হ'ব । ল'ৰাৰ ১৮ বছৰ বয়স হোৱালৈকে গৌৰৱ গগৈ ৰখিব লাগিছিল । এতিয়া গোচৰ গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত হ'ব । তেওঁ ল'ৰা-ছোৱালী দুজনক শোষণ কৰি আছে । কাৰণ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অনুমতি দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকৰ জাতি, ধৰ্ম সলনি কৰা হৈছে । গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত ডাঙৰ কেছ হ'ব, তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব সলনি কৰা হৈছে ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গৌৰৱ গগৈৰ পুত্ৰৰ ফটো আৰু তথ্য ৰাজহুৱা কৰা বিষয়ত আইনৰ কাষ চাপিম বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে সোমবাৰে সংবাদমেলত কোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

গৌৰৱ গগৈয়ে গোচৰ তৰিলে ময়ো তৰিম : স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

উল্লেখ্য যে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । সোমবাৰে এই আচঁনিৰ জৰিয়তে উজনি অসমৰ চাৰিখন জিলাৰ যুৱ উদ্যমীক প্ৰথম কিস্তিৰ চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

CM Atmanirbhar Asom Abhiyan
অনুষ্ঠানত উপস্থিত একাংশ উদ্যমী (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ লেঙেৰীত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে । এই আঁচনিৰ ধনৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰি তাৰ বিভিন্ন উদাহৰণ দি নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

CM Atmanirbhar Asom Abhiyan
ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ চেক বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ জৰিয়তে ১০,৩৩০ যুৱক-যুৱতীক প্ৰথম কিস্তিৰ চেক প্ৰদান কৰোঁ । এই ধন ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে উপকৃত হ'ব যুৱক-যুৱতীসকল ।"

