ETV Bharat / state

সীমা সমস্যা : দিছপুৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক

লোকসেৱা ভৱনত অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত । দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে থাকিল বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ।

CM of Assam and Deputy CM of Nagaland meet in Dispur regarding border issue
দিছপুৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নাগালেণ্ডৰে অসমৰ সীমা সমস্যা বহু পুৰণি আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাৰ সামধানৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগো পেট্টনৰ মাজত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগো পেট্টনৰ সৈতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হয় । গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন উপস্থিত আছিল ।

CM of Assam and Deputy CM of Nagaland meet in Dispur regarding border issue
বৈঠকৰ অন্তত ফটোৰ বাবে প'জ নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সামাজিক মাধ্যমযোগে উল্লেখ কৰা অনুসৰি বৈঠকত মূলতঃ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সংলগ্ন অঞ্চলসমূহৰ আন্তঃৰাজ্যিক সমস্যাক লৈ স্থান লাভ কৰে । বিশেষকৈ উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদৰ পৰৱৰ্তীকালৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে বৈঠকত আলোচনা হয় আৰু দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ আলোচনাৰ মাধ্যমৰে সামাধান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে চুঙাজানৰ পৰা ডিমাপুৰ এয়াৰপৰ্টলৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰে এটা বিকল্প আৰু উন্নত মানৰ পথ নিৰ্মাণৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে উৰিয়ামঘাটত অসম-নাগালেণ্ড সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আয়োজন কৰা হ'ব ।

CM of Assam and Deputy CM of Nagaland meet in Dispur regarding border issue
বিশ্বজিৎ ফুকনক সম্বৰ্ধনা জনালে নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

বৈঠকত দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে আন্তঃৰাজ্যিক সৌহাৰ্দ্য আৰু শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই বৈঠকে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে বহু দশক পুৰণি অসমৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বৰ্তমান সময়তো অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ দখলত আছে । বুধবাৰে সমাপ্ত হোৱা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনতো চুবুৰীয়া ৰাজ্যই অসমৰ ভূমি দখল কৰি ৰখাৰ তথ্য উন্মোচিত হয় ।

CM of Assam and Deputy CM of Nagaland meet in Dispur regarding border issue
নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগো পেট্টনক আদৰণি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

সদনত সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দিয়া তথ্য অনুসৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয় আৰু মিজোৰামে এতিয়াও দখল কৰি আছে অসমৰ মুঠ ৮২,৭৫১.৮৬১৮ হেক্টৰ ভূমি ।

ইয়াৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডে যোৰহাট জিলাৰ ১৪০৭৯.১৪ হেক্টৰ, শিৱসাগৰ জিলাৰ ৮৮২৯ হেক্টৰ, গোলাঘাট জিলাৰ ৩৬২৯৪.০৭ হেক্টৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ২৮৮ হেক্টৰসহ মুঠ ৫৯৪৯০.২১ হেক্টৰ অসমৰ ভূমি দখল কৰি ৰাখিছে । সেইদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশে মুঠ ১৬১৪৪.০১১৭ হেক্টৰ ভূমি দখল কৰি ৰাখিছে ।

মেঘালয়ে মুঠ ৩৪৪১.৮৬০১ হেক্টৰ অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি ৰাখিছে । মিজোৰামে মুঠ ৩৬৭৫.৭৮ হেক্টৰ অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে । চুবুৰীয়া এই চাৰি ৰাজ্যই অসমৰ মুঠ ৮২৭৫১.৮৬১৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে ।

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে অসম আৰু নাগালেণ্ড ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম চাৰকাৰে নথি ভুক্ত কৰা গোচৰ বৰ্তমান O.S. No. 02 of 1988 বিচাৰাধীন হৈ আছে । অৱশ্যে তাৰে মাজতে সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ৰ মাজত সৌহাদ্যমূলক আলোচনা চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক: আঢ়ৈশ বছৰ পুৰণি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আশে-পাশে বাহিৰৰ লোকে মাটি কিনিব নোৱাৰিব

শিৱসাগৰত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ আৰম্ভ, সকলো ব্যৱস্থা সুকলমে কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
উপ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগো পেট্টন
অসম আৰু নাগালেণ্ড
সীমা সমস্যা
ASSAM NAGALAND BORDER ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.