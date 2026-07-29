সীমা সমস্যা : দিছপুৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক
লোকসেৱা ভৱনত অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত । দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে থাকিল বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ।
Published : July 29, 2026 at 6:49 PM IST
গুৱাহাটী: নাগালেণ্ডৰে অসমৰ সীমা সমস্যা বহু পুৰণি আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাৰ সামধানৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগো পেট্টনৰ মাজত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগো পেট্টনৰ সৈতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হয় । গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন উপস্থিত আছিল ।
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সামাজিক মাধ্যমযোগে উল্লেখ কৰা অনুসৰি বৈঠকত মূলতঃ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সংলগ্ন অঞ্চলসমূহৰ আন্তঃৰাজ্যিক সমস্যাক লৈ স্থান লাভ কৰে । বিশেষকৈ উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদৰ পৰৱৰ্তীকালৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে বৈঠকত আলোচনা হয় আৰু দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ আলোচনাৰ মাধ্যমৰে সামাধান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে চুঙাজানৰ পৰা ডিমাপুৰ এয়াৰপৰ্টলৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰে এটা বিকল্প আৰু উন্নত মানৰ পথ নিৰ্মাণৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে উৰিয়ামঘাটত অসম-নাগালেণ্ড সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আয়োজন কৰা হ'ব ।
বৈঠকত দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে আন্তঃৰাজ্যিক সৌহাৰ্দ্য আৰু শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই বৈঠকে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বহু দশক পুৰণি অসমৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বৰ্তমান সময়তো অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ দখলত আছে । বুধবাৰে সমাপ্ত হোৱা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনতো চুবুৰীয়া ৰাজ্যই অসমৰ ভূমি দখল কৰি ৰখাৰ তথ্য উন্মোচিত হয় ।
সদনত সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দিয়া তথ্য অনুসৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয় আৰু মিজোৰামে এতিয়াও দখল কৰি আছে অসমৰ মুঠ ৮২,৭৫১.৮৬১৮ হেক্টৰ ভূমি ।
ইয়াৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডে যোৰহাট জিলাৰ ১৪০৭৯.১৪ হেক্টৰ, শিৱসাগৰ জিলাৰ ৮৮২৯ হেক্টৰ, গোলাঘাট জিলাৰ ৩৬২৯৪.০৭ হেক্টৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ২৮৮ হেক্টৰসহ মুঠ ৫৯৪৯০.২১ হেক্টৰ অসমৰ ভূমি দখল কৰি ৰাখিছে । সেইদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশে মুঠ ১৬১৪৪.০১১৭ হেক্টৰ ভূমি দখল কৰি ৰাখিছে ।
মেঘালয়ে মুঠ ৩৪৪১.৮৬০১ হেক্টৰ অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি ৰাখিছে । মিজোৰামে মুঠ ৩৬৭৫.৭৮ হেক্টৰ অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে । চুবুৰীয়া এই চাৰি ৰাজ্যই অসমৰ মুঠ ৮২৭৫১.৮৬১৮ হেক্টৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে ।
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে অসম আৰু নাগালেণ্ড ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম চাৰকাৰে নথি ভুক্ত কৰা গোচৰ বৰ্তমান O.S. No. 02 of 1988 বিচাৰাধীন হৈ আছে । অৱশ্যে তাৰে মাজতে সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ৰ মাজত সৌহাদ্যমূলক আলোচনা চলি আছে ।