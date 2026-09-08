ETV Bharat / state

এডভান্টেজ আছাম ২.০ৰ বিনিয়োগ প্ৰকল্পৰ দ্ৰুত কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

এডভান্টেজ আছাম ২.০ ৰ অধীনত অহা বিনিয়োগ প্ৰস্তাৱসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

CM instructed to take coordinated measures for the quick implementation of investment projects
বিনিয়োগ প্ৰকল্পসমূহৰ দ্ৰুত কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (PRO Assam CM)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 11:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দিছপুৰ: মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মঙলবাৰে লোকসেরা ভবনত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত এডভান্টেজ আছাম ২.০ৰ সময়ত স্বাক্ষৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে অহা বিনিয়োগ প্রস্তাৱসমূহৰ অগ্রগতি আৰু কার্যকৰীকৰণৰ বর্তমান স্থিতিৰ পর্যালোচনা কৰে ।

বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শর্মাই চিমেন্ট, শক্তি আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তিকে ধৰি বিভিন্ন গুৰুত্বপূর্ণ খণ্ডত বিনিয়োগৰ অগ্রগতিৰ বুজ লয় আৰু বিভিন্ন আগশাৰীৰ প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ কৰা প্রকল্পসমূহৰ বর্তমান স্থিতিৰ পর্যালোচনা কৰে । তেওঁ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীসমূহৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে বিশদ আলোচনাত মিলিত হৈ প্রকল্পসমূহ সময়মতে ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্রত দেখা দিয়া প্রত্যাহ্বান আৰু বাধাসমূহৰ বিষয়ে বুজ লয় ।

CM instructed to take coordinated measures for the quick implementation of investment projects
সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (PRO Assam CM)

বৈঠকত অম্বুজা চিমেন্ট, ষ্টাৰ চিমেন্ট, ডালমিয়া চিমেন্ট, আদানি চিমেন্ট, এছএনভিএন গ্রীণ এনার্জী লিমিটেড, হিন্দুজা গ্রুপ, গ্রেংকো এনার্জী প্রাইভেট লিমিটেড, নীপকো, এনএলচি ইণ্ডিয়া বিনিবেলছকে ধৰি কেইবাটাও প্রতিষ্ঠানৰ প্রস্তাবিত প্রকল্পৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে বৈঠকত কোম্পানীসমূহে উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহ গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক দ্রুত আৰু সমন্বিতভাৱে প্রতিকাৰমূলক ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ আৰু প্রকল্প কার্যকৰীকৰণত থকা বাধাসমূহ দূৰ কৰি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিনিয়োগসমূহৰ ক্ষীপ্ৰ বাস্তৱায়নত সহায় কৰাৰ নির্দেশ দিয়ে ।

CM instructed to take coordinated measures for the quick implementation of investment projects
উপস্থিত থাকে বিনিয়োগকাৰীসকল (PRO Assam CM)

প্রকল্প ৰূপায়ণত প্রভাৱ পেলোৱা সমস্যাসমূহ নির্দিষ্ট সময়ত সমাধান কৰাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মাজত নিৰন্তৰ যোগাযোগ বজাই ৰখাৰ প্রয়োজনীয়তাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

আন্তঃগাঁথনিগত সমস্যাই বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহৰ অগ্রগতিত যাতে বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মূল পথৰ পৰা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পস্থলীলৈ যোৱা পথসমূহ উন্নত কৰিবলৈ লোকনির্মাণ (পথ) বিভাগক নির্দেশ দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শর্মাই কয় যে এডভান্টেজ আছাম ২.০ৰ অধীনত কৰা বিনিয়োগৰ চুক্তিসমূহ নির্ধাৰিত সময়ত বাস্তৱায়িত কৰি নিয়োগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সুস্থিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাটো চৰকাৰৰ অন্যতম অগ্রাধিকাৰ ।

CM instructed to take coordinated measures for the quick implementation of investment projects
বর্তমান স্থিতিৰ পর্যালোচনা কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (PRO Assam CM)

তেওঁ কয় যে এই প্রকল্পসমূহ সময়মতে কার্যকৰী হ'লে ৰাজ্যখনৰ ঔদ্যোগিকীকৰণৰ গতি ত্বৰান্বিত হোৱাৰ লগতে অসমৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অধিক শক্তিশালী হ'ব । বৈঠকত উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্রতিষ্ঠান আদি বিভাগৰ মন্ত্রী বিমল বড়া, মুখ্য সচিব ড° ৰবি কোটা, মুখ্যমন্ত্রীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ড৹ কে কে দ্বিবেদী আক সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: বিশ্বনাথত ভূপেন্দ্ৰ স্মৰণ : ভূপেন হাজৰিকা আছিল মানৱতাবাদ, সমন্বয় আৰু সমাজ চেতনাৰ এক সুৰীয়া সত্তা

অসমত এইডছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্য়ৰে আইইচি অভিযান

TAGGED:

এডভান্টেজ আছাম
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
বিনিয়োগ প্ৰকল্প
ইটিভি ভাৰত অসম
ADVANTAGE ASSAM 2

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.